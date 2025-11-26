Live TV

Pariul câștigător al Chinei și strategia pierzătoare a Americii: Cum a căzut Donald Trump în capcana lui Xi Jinping

Data publicării:
xi Jinping și Donald Trump
După un an plin de amenințări zgomotoase și concesii surprinzătoare, Trump nu a obținut aproape nimic concret din partea Chinei. Foto: Profimedia Images
Din articol
Xi este interesat de competiția pe termen lung contra SUA. Trump vrea „victorii” răsunătoare de moment Trump a irosit unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deține

Deși președintele american Donald Trump a amenințat că va lansa un baraj de măsuri economice împotriva Chinei odată ce a revenit la Casa Albă, Beijingul s-a bucurat în anul 2025 de surprinzător de multe realizări pe plan diplomatic, strategic și tehnologic. Din multe puncte de vedere, China se află acum într-o poziție mult mai bună decât a fost cu un an în urmă, în timp ce planul haotic al administrației Trump a produs foarte puține rezultate pentru Statele Unite.

Din negocierile purtate anul acesta de Beijing și Washington, China a avut mult mai mult de câștigat. Liderul chinez Xi Jinping a obținut mai multe întâlniri cu Trump și oficialii americani în 2026, precum și concesii importante legate de probleme extrem de delicate, inclusiv în privința Taiwanului și a tarifelor comerciale impuse de SUA.

De partea cealaltă, strategia administrației Trump, care a oscilat între tentative de a afecta negativ economia Chinei și încercări de a-i îmbuna pe oficialii chinezi printr-o serie de concesii, nu a reușit nici să intimideze Beijingul, nici să îl liniștească, se arată într-o analiză Foreign Affairs.

Oficialii chinezi au învățat între timp că, în ciuda amenințărilor zgomotoase, administrația Trump rareori merge până la capăt în privința implementării măsurilor punitive anunțate cu multă vervă.

donald-trump-xi-jinping (1)
China i-a prins pe strategii americani într-un joc fără sfârșit de tipul „Lovește cârtița”, în care Washingtonul este prea distras de posibilitatea de a obține „victorii” răsunătoare de moment ca să abordeze principalele îngrijorări legate de politica economică a Beijingului. Foto: Profimedia Images

Decizia Chinei de a riposta, în loc să capituleze în fața amenințărilor, scoate în evidență o distincție importantă între Xi și Trump. Spre deosebire de președintele american, care și-a construit întreaga imagine în jurul presupusei sale abilități de a obține ceea ce și-a propus din negocierile la care participă, liderul de la Beijing nu este interesat să ajungă la o mare înțelegere cu SUA.

Drept urmare, Beijingul a atras Washingtonul în capcana unor negocieri privind acorduri comerciale relativ minore pentru a-i distrage atenția lui Trump de la problemele dificile care reprezintă principalele obstacole în relația dintre cele două țări.

Astfel, Casa Albă a ajuns în situația în care, după un an de anunțuri și reacții dramatice, nu a obținut aproape nimic concret din partea Beijingului.

Xi este interesat de competiția pe termen lung contra SUA. Trump vrea „victorii” răsunătoare de moment

În relația cu Taiwanul, administrația Trump a redus sprijinul oferit Taipeiului, punând presiune pe președintele Lai Ching-te să anuleze o vizită în Statele Unite și oferind foarte puțină susținere morală, în timp ce Beijingul își continuă acțiunile agresive împotriva Taiwanului.

Din cauza obsesiei lui Trump legate de comerț, alte probleme strategice au fost scoase de pe agendă, precum intensificarea operațiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud și atacurilor cibernetice ale hackerilor chinezi din grupul Volt Typhoon asupra sistemelor de infrastructură digitală ale Statelor Unite.

A doua administrație Trump pare mult mai dispusă să nu tragă la răspundere China, spre exemplu, în privința încălcării drepturilor minorității uigure din vestul țării, atât timp cât Washingtonul poate pretinde că a obținut un acord spectaculos, indiferent de cât de superficial sau fragil ar fi el.

(FOCUS)CHINA-RARE EARTH-PRODUCTION-ENVIRONMENT (CN)
Xi Jinping a pariat pe faptul că restricțiile privind exportul de pământuri rare nu vor atrage un răspuns din partea Statelor Unite pentru că Trump este mult mai interesat să ajungă la o înțelegere cu China. Până acum, pariul lui Xi a funcționat. Foto: Profimedia Images

Concesiile tactice agreate de Beijing nu au făcut decât să întoarcă relația SUA-China la situația dinainte de așa-zisa „Zi a eliberării”, când Trump a impus sancțiunile uriașe contra importurilor din China.

China i-a prins pe strategii americani într-un joc fără sfârșit de tipul „Lovește cârtița”, în care Washingtonul este prea distras de posibilitatea de a obține „victorii” răsunătoare de moment ca să abordeze principalele îngrijorări legate de politica economică a Beijingului – un proces anevoios și care nu captează atenția publicului.

Xi a rămas concentrat asupra competiției strategice pe termen lung, chiar dacă Trump nu pare interesat de acest lucru. Liderul chinez a pariat pe faptul că restricțiile privind exportul de pământuri rare nu vor atrage un răspuns din partea Statelor Unite pentru că Trump este mult mai interesat să ajungă la o înțelegere. Pariul lui Xi a funcționat.

Trump a irosit unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deține

Din cauza efectelor negative ale inflației și presiunii politice pe plan intern resimțite de administrația Trump, după victoriile democraților în alegerile locale din 2025, unii experți chinezi se așteaptă deja ca Trump să cedeze și mai mult în fața Beijingului.

xi-jinping-donald-trump (2)
Xi nu este interesat de un acord grandios sau o destindere a relațiilor cu SUA, ci vrea să limiteze capacitatea Statelor Unite de a riposta împotriva Chinei. Foto: Profimedia Images

China va încerca să negocieze cu Trump în jurul alegerilor legislative din 2026, mizând pe faptul că Trump va dori să obțină un acord cu orice preț, pentru ca această „victorie” să îi ajute pe republicanii aflați în cursa pentru Congresul american. În graba de a ajunge la o înțelegere, Trump ar putea face concesii semnificative în negocierile cu Xi.

Anunțând pe rețelele sociale că intenționează să se întâlnească cu Xi de trei ori în 2026, Trump a irosit unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deține. Acum, Beijingul are și mai puține motive să cedeze teren în fața Washingtonului.

Adevăratul obstacol în calea reparării relațiilor dintre SUA și China nu este administrația Trump, ci Beijingul. Xi nu este interesat de un acord grandios sau o destindere a relațiilor. În schimb, ar vrea să limiteze capacitatea Statelor Unite de a riposta împotriva Chinei și a reușit deja să obțină progrese uimitoare în acest sens.

Editor : Raul Nețoiu

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Folder, judge's hammer on table
1
Judecătorii Curții de Apel București au respins propunerea Guvernului privind pensiile...
harta moldova romania ucraina marea neagra
2
Ucraina, prima țară din Europa care oferă un serviciu de telefonie mobilă prin tehnologia...
pensie.newsweek
3
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își...
salvamont
4
Turist cu hipotermie, dispărut în Bucegi după ce a cerut ajutor. După 17 ore de căutări...
Cât plătești lunar dacă vrei să cumperi vechime pentru pensie în 2025. Foto Getty Images
5
Guvernul a publicat proiectul care interzice cumulul pensie-salariu la stat. Ce bugetari...
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Digi Sport
E unul dintre cei mai căutați oameni din lume! FBI oferă o recompensă de 15.000.000 $
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Xi Jinping și Vladimir Putin se pregătesc să dea mana
„Cadou” de 20 de miliarde de dolari de la Vladimir Putin pentru Xi Jinping. Cum a devenit Rusia „darul nesperat” pentru China
Moscow, Russia. 06 August, 2025. Russian President Vladimir Putin, left, welcomes U.S Special Envoy Steve Witkoff, before a face-to-face meeting at the Kremlin, August 6, 2025 in Moscow, Russia. Credit: Gavriil Grigorov/Kremlin Pool/Alamy Live News
Steve Witkoff, puntea dintre Rusia și SUA. Dezvăluiri dintr-o discuție telefonică din octombrie cu consilierul lui Putin: „Sună bine”
donald trump
Administrația Trump triplează tarifele pentru turiștii străini: prețuri uriașe pentru accesul în parcurile naționale din SUA
donald trump - gratiere curcan - noiembrie 2025
Tradiția grațierii curcanilor de Ziua Recunoștinței, prilej pentru Donald Trump de a-și ataca rivalii politici: „Grăsan neîngrijit”
U.S. President Donald Trump Holds Press Conference August 11, 2025, Washington, United States - 11 Aug 2025
„Tipul cu dronele”. Cine este Dan Driscoll, politicianul căruia Donald Trump i-a încredinţat un rol-cheie în negocierile pentru Ucraina
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-25 at 22.50.57
REPORTAJ România plătește 400 de milioane de $ pentru drone...
Vladimir Putin pe o navă rusească / navă militară din marina Irlandei
„Este punctul zero” pentru orice atac al Rusiei împotriva UE: Țara...
NOWA DEBA, POLAND. 21 September 2022. Soldiers from Poland, the USA and Great Britain take part in the joint military exercise 'BEAR 22' (Polish: Niedzwiedz 22') in Podkarpacie, in eastern Poland. The exercises will last until Friday and are designed to
Aliații Ucrainei ar putea trimite trupe de sprijin în Kiev și Odesa...
nicusor dan face declaratii
Nicușor Dan prezintă în plenul Parlamentului Strategia Naţională de...
Ultimele știri
Costuri de securitate fără precedent pentru târgurile de Crăciun din acest an, în Germania
O şoferiţă a intrat cu maşina într-un stâlp de iluminat din Bucureşti. O pasageră de 20 de ani a murit pe loc
Pericolul din spatele prăjiturilor și aperitivelor comandate online, de la vânzători fără autorizații. La ce riscuri ne expunem
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cum a fost trădată prințesa Diana de Martin Bashir. Noi detalii ies la iveală: „Viața ei ar fi avut alt curs...
Cancan
Maria, o artistă de doar 22 de ani, a fost împușcată MORTAL într-o parcare. Familia și fanii sunt în stare de...
Fanatik.ro
Presiuni uriașe pe Liga Profesionistă de Fotbal! Meciurile din etapa viitoare ar putea să nu fie transmise la...
editiadedimineata.ro
Ce imagine au copiii despre un om de știință: desenează tot mai des femei în rolul de cercetător
Fanatik.ro
Afacerea colosală pe care Gigi Becali ar putea să o facă. Peste 70% dintre români sunt alături de el. Sondaj...
Adevărul
Trump: „Suntem foarte aproape de un acord cu Ucraina”. Mesaj optimist de la Casa Albă privind finalizarea...
Playtech
Cine are dreptul la cumul pensie-salariu. S-a scurtat lista excepțiilor
Digi FM
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o...
Digi Sport
După 12 ani, a făcut anunțul despre Michael Schumacher: ”Am vorbit cu cineva foarte, foarte apropiat de el”
Pro FM
Cauza morții lui Freddie Mercury. O boală a vremii, negată mult timp public, i-a curmat viața la numai 45 de...
Film Now
Ar putea o femeie să fie James Bond în următorul film din serie? Ce spune Daniel Craig
Adevarul
Când campaniile electorale ard sute de mii de euro, iar oamenii simpli țin oameni cu nevoi în viață
Newsweek
Casa de Pensii anunță calendarul plății pensiilor pe decembrie. Cine ia 750 lei ajutor și 2.000 lei bonus?
Digi FM
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din Singur Acasă: "Nu au nicio...
Digi World
Alimentele periculoase pentru inimă. Ce să eviți pentru a preveni bolile cardiovasculare
Digi Animal World
Momentul când un vultur aruncă o pisică în mașina unei șoferițe: „Mi-a spart complet parbrizul”
Film Now
Mereu fermecat de ea. Richard Gere și soția sa, gesturi dulci pe covorul roșu la Madrid. „Suntem suflete...
UTV
Beyonce a întors toate privirile la Formula 1 din Las Vegas într-o salopetă cu decolteu