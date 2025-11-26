Pariul câștigător al Chinei și strategia pierzătoare a Americii: Cum a căzut Donald Trump în capcana lui Xi Jinping

Deși președintele american Donald Trump a amenințat că va lansa un baraj de măsuri economice împotriva Chinei odată ce a revenit la Casa Albă, Beijingul s-a bucurat în anul 2025 de surprinzător de multe realizări pe plan diplomatic, strategic și tehnologic. Din multe puncte de vedere, China se află acum într-o poziție mult mai bună decât a fost cu un an în urmă, în timp ce planul haotic al administrației Trump a produs foarte puține rezultate pentru Statele Unite.

Din negocierile purtate anul acesta de Beijing și Washington, China a avut mult mai mult de câștigat. Liderul chinez Xi Jinping a obținut mai multe întâlniri cu Trump și oficialii americani în 2026, precum și concesii importante legate de probleme extrem de delicate, inclusiv în privința Taiwanului și a tarifelor comerciale impuse de SUA.

De partea cealaltă, strategia administrației Trump, care a oscilat între tentative de a afecta negativ economia Chinei și încercări de a-i îmbuna pe oficialii chinezi printr-o serie de concesii, nu a reușit nici să intimideze Beijingul, nici să îl liniștească, se arată într-o analiză Foreign Affairs.

Oficialii chinezi au învățat între timp că, în ciuda amenințărilor zgomotoase, administrația Trump rareori merge până la capăt în privința implementării măsurilor punitive anunțate cu multă vervă.

China i-a prins pe strategii americani într-un joc fără sfârșit de tipul „Lovește cârtița”, în care Washingtonul este prea distras de posibilitatea de a obține „victorii” răsunătoare de moment ca să abordeze principalele îngrijorări legate de politica economică a Beijingului. Foto: Profimedia Images

Decizia Chinei de a riposta, în loc să capituleze în fața amenințărilor, scoate în evidență o distincție importantă între Xi și Trump. Spre deosebire de președintele american, care și-a construit întreaga imagine în jurul presupusei sale abilități de a obține ceea ce și-a propus din negocierile la care participă, liderul de la Beijing nu este interesat să ajungă la o mare înțelegere cu SUA.

Drept urmare, Beijingul a atras Washingtonul în capcana unor negocieri privind acorduri comerciale relativ minore pentru a-i distrage atenția lui Trump de la problemele dificile care reprezintă principalele obstacole în relația dintre cele două țări.

Astfel, Casa Albă a ajuns în situația în care, după un an de anunțuri și reacții dramatice, nu a obținut aproape nimic concret din partea Beijingului.

Xi este interesat de competiția pe termen lung contra SUA. Trump vrea „victorii” răsunătoare de moment

În relația cu Taiwanul, administrația Trump a redus sprijinul oferit Taipeiului, punând presiune pe președintele Lai Ching-te să anuleze o vizită în Statele Unite și oferind foarte puțină susținere morală, în timp ce Beijingul își continuă acțiunile agresive împotriva Taiwanului.

Din cauza obsesiei lui Trump legate de comerț, alte probleme strategice au fost scoase de pe agendă, precum intensificarea operațiunilor Chinei în Marea Chinei de Sud și atacurilor cibernetice ale hackerilor chinezi din grupul Volt Typhoon asupra sistemelor de infrastructură digitală ale Statelor Unite.

A doua administrație Trump pare mult mai dispusă să nu tragă la răspundere China, spre exemplu, în privința încălcării drepturilor minorității uigure din vestul țării, atât timp cât Washingtonul poate pretinde că a obținut un acord spectaculos, indiferent de cât de superficial sau fragil ar fi el.

Xi Jinping a pariat pe faptul că restricțiile privind exportul de pământuri rare nu vor atrage un răspuns din partea Statelor Unite pentru că Trump este mult mai interesat să ajungă la o înțelegere cu China. Până acum, pariul lui Xi a funcționat. Foto: Profimedia Images

Concesiile tactice agreate de Beijing nu au făcut decât să întoarcă relația SUA-China la situația dinainte de așa-zisa „Zi a eliberării”, când Trump a impus sancțiunile uriașe contra importurilor din China.

China i-a prins pe strategii americani într-un joc fără sfârșit de tipul „Lovește cârtița”, în care Washingtonul este prea distras de posibilitatea de a obține „victorii” răsunătoare de moment ca să abordeze principalele îngrijorări legate de politica economică a Beijingului – un proces anevoios și care nu captează atenția publicului.

Xi a rămas concentrat asupra competiției strategice pe termen lung, chiar dacă Trump nu pare interesat de acest lucru. Liderul chinez a pariat pe faptul că restricțiile privind exportul de pământuri rare nu vor atrage un răspuns din partea Statelor Unite pentru că Trump este mult mai interesat să ajungă la o înțelegere. Pariul lui Xi a funcționat.

Trump a irosit unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deține

Din cauza efectelor negative ale inflației și presiunii politice pe plan intern resimțite de administrația Trump, după victoriile democraților în alegerile locale din 2025, unii experți chinezi se așteaptă deja ca Trump să cedeze și mai mult în fața Beijingului.

Xi nu este interesat de un acord grandios sau o destindere a relațiilor cu SUA, ci vrea să limiteze capacitatea Statelor Unite de a riposta împotriva Chinei. Foto: Profimedia Images

China va încerca să negocieze cu Trump în jurul alegerilor legislative din 2026, mizând pe faptul că Trump va dori să obțină un acord cu orice preț, pentru ca această „victorie” să îi ajute pe republicanii aflați în cursa pentru Congresul american. În graba de a ajunge la o înțelegere, Trump ar putea face concesii semnificative în negocierile cu Xi.

Anunțând pe rețelele sociale că intenționează să se întâlnească cu Xi de trei ori în 2026, Trump a irosit unul dintre cele mai importante atuuri pe care le deține. Acum, Beijingul are și mai puține motive să cedeze teren în fața Washingtonului.

Adevăratul obstacol în calea reparării relațiilor dintre SUA și China nu este administrația Trump, ci Beijingul. Xi nu este interesat de un acord grandios sau o destindere a relațiilor. În schimb, ar vrea să limiteze capacitatea Statelor Unite de a riposta împotriva Chinei și a reușit deja să obțină progrese uimitoare în acest sens.

Editor : Raul Nețoiu