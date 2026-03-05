Live TV

Prinse la mijloc între SUA și Iran, țările din Golful Persic se confruntă cu un scenariu de coșmar. „Viitorul nu este promițător”

Data publicării:
explozii în orașe din Golful Persic atacate de Iran
Statele arabe din Golful Persic sunt prinse la mijloc într-un conflict între Statele Unite și Iran pe care nu și l-au dorit. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
„Dacă amenințarea iraniană și mașinăria de război israeliană persistă, viitorul nu este unul promițător” O barieră majoră în calea ambițiilor regionale ale Israelului se prăbușește

Țările din Golful Persic se temeau de ani de zile de riscul izbucnirii unui război în toată regula cu Iranul, știind că orașele lor cu cartiere de lux pline de turiști și afaceriști străini ar putea deveni ținta atacurilor iraniene. Acum, însă, bombardamentele masive lansate de SUA și Israel asupra Iranului au degenerat rapid într-un scenariu de coșmar pentru statele arabe, care au fost atacate cu mii de rachete și drone și ar putea rămâne fără muniție pentru sistemele de apărare anti-rachetă și fără rezerve strategice de alimente, dacă războiul se va prelungi.

Statele arabe din Golful Persic sunt prinse la mijloc într-un conflict între Statele Unite și Iran pe care nu și l-au dorit și încearcă să gestioneze situația printr-o combinație între „diplomație, reținere și pregătire defensivă”, a spus academicianul omanez Abdullah Baabood de la Universitatea Waseda din Japonia, pentru New York Times.

În timp ce încearcă să jongleze cu toate aceste interese, guvernele din Golf speră să mențină stabilitatea în regiune, chiar dacă în jurul lor are loc un conflict între puteri străine.

Există întrebări încă și mai periculoase despre viitorul unor țări precum Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuweit și Oman, care rămân deocamdată fără răspuns: Se vor alătura ele luptei contra Iranului, riscând o ripostă și mai agresivă din partea Teheranului și a aliaților săi regionali? Sau vor face eforturi diplomatice și mai mari, cu toate că încercările lor de până acum de a evita războiul par să fi avut un impact foarte mic?

Lista țintelor Iranului din aceste țări a inclus nu doar baze militare și ambasade americane, ci și instalații energetice, aeroporturi și stațiuni turistice. În capitala afacerilor din Orientul Mijlociu, Dubai, un oraș care a fost ferit de conflicte de multe decenii, exploziile au distrus ferestrele clădirilor de apartamente, în timp ce mai multe hoteluri de cinci stele au fost cuprinse de flăcări.

Pentru țările arabe din Golful Persic, Iranul și Israelul prezintă riscuri la adresa stabilității regionale pe care se bazează prosperitatea lor economică. Foto: Profimedia Images

„Dacă amenințarea iraniană și mașinăria de război israeliană persistă, viitorul nu este unul promițător”

„Neputința unor state cheie din Golf de a-l descuraja pe președintele Trump să adopte noțiunile maximaliste ale Israelului în legătură cu o schimbare de regim haotică în Iran arată limitele tradiționale ale influenței lor asupra Washingtonului în ceea ce privește securitatea regională”, a explicat Yasmine Farouk din partea International Crisis Group.

„Dacă amenințarea iraniană și mașinăria de război israeliană persistă, viitorul nu este unul promițător”, a mai spus Farouk.

Pentru țările arabe din Golful Persic, Iranul și Israelul prezintă riscuri la adresa stabilității regionale pe care se bazează prosperitatea lor economică. Oman și Qatar au dezvoltat relații apropiate cu Iran, iar, în ultimii ani, Emiratele și Arabia Saudită au purtat și ele discuții cu Iranul pentru a detensiona situația.

În ciuda faptului că Iranul și forțele sale aliate au stârnit tensiuni și violențe în Orientul Mijlociu în ultimii ani, „Israelul și Statele Unite continuă să fie principala sursă de instabilitate în regiune”, a spus Mohammed Baharoon, șeful centrului de cercetare B’huth din Dubai.

Statele arabe sunt de acord cu această viziune. Timp de o generație, oamenii au privit cum războaiele declanșate de SUA și de aliații lor înarmați de Washington au lăsat în ruine mai multe țări.

Deși liderii arabi din Golful Persic au dezvoltat relații strânse cu Trump și familia lui, ei sunt îngrijorați de acțiunile imprevizibile ale președintelui american, potrivit analiștilor.

Israeli Prime Minister Netanyahu Press Conference in Jerusalem
Chiar dacă mai mulți lideri arabi au dezvoltat relații mai strânse cu Israelul în ultimii ani, niciunul dintre ei nu și-ar dori ca Orientul Mijlociu să fie dominat de această țară. Foto: Profimedia Images

O barieră majoră în calea ambițiilor regionale ale Israelului se prăbușește

Dacă războiul va ajunge să răstoarne sau să slăbească regimul din Iran, liderii arabi se vor confrunta cu o nouă situație inconfortabilă: cu toate că Teheranul este un rival regional și o amenințare la adresa securității unor țări din Golful Persic, în special Arabia Saudită, puterea sa militară reprezintă și un fel de barieră în calea ambițiilor regionale ale Israelului.

Chiar dacă mai mulți lideri arabi au dezvoltat relații mai strânse cu Israelul în ultimii ani, niciunul dintre ei nu și-ar dori ca Orientul Mijlociu să fie dominat de această țară.

Odată ce războiul se va încheia, „vor apărea noi dinamici în regiune”, iar „Israelul va avea cel mai probabil o influență considerabilă”, a avertizat șeicul Hamad bin Jassim Al-Thani, fost premier al Qatarului.

Șeicul qatarez le-a cerut statelor arabe să nu se lase atrase „într-o confruntare directă cu Iran” sau alte „conflicte care nu ne servesc interesele”. „Această reevaluare necesită dezvoltarea unei capacități credibile de descurajare ce se bazează mai puțin pe aliați externi și mai mult pe propriile noastre capacități colective”, a precizat Al-Thani.

Un purtător de cuvânt al ministerului de externe al Qatarului a spus că țara sa încearcă să detensioneze situația și se concentrează asupra „apărării patriei”.

Emiratele Arabe Unite, care au fost afectate cel mai mult de atacurile iraniene de săptămâna aceasta, au indicat și ele că diplomația rămâne singura cale înspre încheierea crizei regionale. „Soluția militară va duce doar la și mai multe crize”, a spus ministrul de stat pentru cooperare internațională, Reem Al-Hashimy.

Ultimele știri
Canada nu exclude participarea militară la războiul din Orientul Mijlociu
20 de cămile au fost descalificate de la un concurs de frumusețe din cauza botoxului și a operațiilor estetice
Șase jucători misterioși au pariat pe atacurile SUA-Israel în Iran și au câștigat peste un milion de dolari
