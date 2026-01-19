Reza Pahlavi, fiul fostului şah, promite că se va întoarce în Iran din exilul în SUA: „Poporul m-a chemat să conduc”

Reza Pahlavi, fiul şahului iranian care a fost răsturnat în Revoluţia Islamică din 1979, a promis că se va întoarce în Iran din exilul din Statele Unite, într-un mesaj transmis duminică.

Bărbatul în vârstă de 65 de ani nu a specificat o dată şi este neclar dacă i se va permite să intre în Iran şi ce consecinţe va avea de înfruntat ca politician de opoziţie, relatează dpa preluată de Agerpres.

Proteste masive declanşate de criza economică

La sfârşitul lunii decembrie au izbucnit proteste în tot Iranul din cauza unei crize economice tot mai profunde şi a inflaţiei în creştere, înainte de a escalada rapid în demonstraţii mai ample împotriva sistemului autoritar al Republicii Islamice.

Citește și: Viitorul ayatollahului. Ce soartă ar putea avea Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, și ce-ar urma pentru republica islamică

Mesajul lui Pahlavi către poporul iranian

Pahlavi a declarat într-un mesaj video pe X că poporul iranian cere "o nouă cale credibilă" pentru a merge înainte.

„Bătălia din Iranul de astăzi este între ocupaţie şi eliberare. Poporul iranian m-a chemat să conduc. Mă voi întoarce în Iran”, a scris el.

Iranienii acţionează pe teren şi acum este momentul ca întreaga comunitate internaţională să li se alăture, a adăugat el.

„Mă voi întoarce în Iran. Poporul iranian s-a ridicat pentru a-şi recupera ţara. Istoria îi va onora pe cei care îi sunt alături”, a mai spus fiul fostului şah.

Pahlavi, care a fost desemnat prinţ moştenitor de tatăl său, fostul şah al Persiei, trăieşte în exil în SUA de decenii.

Citește și: Președintele Iranului îl avertizează pe Donald Trump. În ce condiții ar putea fi declanșat „un război total împotriva naţiunii”

Bilanţul victimelor rămâne neclar

Între 16.500 şi 18.000 de persoane ar fi fost ucise în proteste, conform cifrelor întocmite de personalul medical şi raportate de Sunday Times din Marea Britanie, deşi numărul victimelor rămâne imposibil de verificat independent.

Liderul suprem al Iranului, Ali Khamenei, a recunoscut sâmbătă pentru prima dată că mii de persoane au fost ucise în timpul tulburărilor la nivel naţional.

Agenţia de ştiri pentru activiştii drepturilor omului (HRANA), cu sediul în SUA, a transmis că a confirmat până în prezent 3.308 decese, alte 4.382 de cazuri fiind analizate.

Toate cifrele rămân neverificate, deoarece raportarea victimelor a fost împiedicată de o blocare a internetului la nivel naţional impusă de autorităţile iraniene pe 8 ianuarie.

Citește și: Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Khamenei dă vina pe Trump pentru protestele violente din Iran

Editor : Ana Petrescu