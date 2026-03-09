Live TV

Cum încearcă Putin să obțină mai mulți soldați pentru războiul din Ucraina. „Interzicerea extrădării străinilor care luptă pe front”

Putin ridică paharul de șampanie
Vladimir Putin. Sursa foto: Profimedia Images

Vladimir Putin a semnat o lege care interzice extrădarea străinilor și a persoanelor fără cetățenie care efectuează sau au efectuat serviciul militar pe bază de contract în armata rusă, în scopul urmăririi penale sau al executării unei pedepse în străinătate.

Conform documentului, interdicția se aplică celor care au participat la acțiuni de luptă în timpul serviciului militar. Duma de Stat a aprobat legea pe 26 februarie, iar Consiliul Federației pe 4 martie.

Noua lege protejează de fapt de extrădare cetățenii străini care luptă de partea Rusiei împotriva Ucrainei, în ciuda faptului că în multe țări, inclusiv în cele „prietenoase” Moscovei, participarea la conflictele militare ale altor state constituie o infracțiune penală.

Străinii au obținut posibilitatea de a încheia contracte cu Ministerul Apărării al Federației Ruse în noiembrie 2022, iar persoanele fără cetățenie – în iulie 2024. Din ianuarie 2024, pentru aceștia și membrii familiilor lor se aplică o procedură simplificată de obținere a cetățeniei ruse: fără examene și fără a fi necesară rezidența permanentă timp de cinci ani. Din noiembrie anul trecut, chiar și un extras din ordinul de concediere din armată sau decizia comisiei medicale de recunoaștere a inaptitudinii pentru serviciu poate servi drept bază pentru depunerea unei cereri de pașaport al Federației Ruse, cu condiția ca străinul să fi participat la războiul împotriva Ucrainei.

Nu există date oficiale privind numărul total de străini care luptă pentru Rusia. Autoritățile au confirmat doar prezența militarilor nord-coreeni. Potrivit datelor SUA, în toamna anului 2025, până la 5.000 de cetățeni cubanezi au luptat de partea Federației Ruse. Jurnaliștii proiectului „Povești importante” au aflat că, din aprilie 2023 până la sfârșitul lunii mai 2024, au semnat contracte peste 1.500 de străini din 49 de state, inclusiv Nepal, China, India și Uzbekistan. The Telegraph a scris că, până la sfârșitul anului 2025, Rusia a recrutat aproximativ 18.000 de cetățeni din 128 de țări din Africa, Asia și America Latină, dintre care au murit cel puțin 3.300.

O serie de țări, printre care Nepal, India, Sri Lanka, Iordania și Kenya, au cerut Moscovei să înceteze recrutarea cetățenilor lor. Rusia și-a declarat disponibilitatea de a îndeplini aceste cerințe, însă, potrivit proiectului „Avocați militari”, în ultima perioadă

