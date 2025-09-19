ISW: Înalți oficiali ai Rusiei atacă Finlanda și aderarea țării la NATO, amintind de retorica ce justifica invazia Ucrainei

Kremlinul pare să desfășoare o campanie coordonată care amenință Finlanda, potrivit Institului pentru Studiul Războiului (ISW). Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat pe 18 septembrie că „fațada neutralității” guvernului finlandez „s-a spulberat” și că revanșismul este „literalmente în creștere” în Finlanda. De asemenea, alți lideri apropiați Kremlinului au făcut joi afirmații care blamează aderarea statului finlandez la NATO pentru deteriorarea relațiilor cu rușii. ISW notează că, în ultimele săptămâni, înalți oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările la adresa Finlandei, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care reflectă justificările false ale Kremlinului pentru invadarea Ucrainei.

Reprezentantul special al președintelui rus pentru protecția mediului, ecologie și transport, Serghei Ivanov, a afirmat pe 18 septembrie că relațiile ruso-finlandeze „practic nu există” și nu se vor îmbunătăți în viitorul apropiat, deoarece Finlanda este membră a NATO și „solicită în mod activ consolidarea frontierei sale estice”. Ivanov a afirmat că populația finlandeză este nemulțumită de guvernul finlandez iar acesta a susținut că lipsa turiștilor ruși a dus la „depopularea” și slăbirea economiei în sud-estul Finlandei.

Prim-adjunctul șefului Comitetului pentru afaceri internaționale al Dumei de Stat ruse, Alexei Cepa, a afirmat în mod similar pe 18 septembrie că aderarea Finlandei la NATO a determinat rușii să nu mai cumpere proprietăți și să nu mai viziteze Finlanda, ceea ce a dus la „depopularea” acesteia.

Ivanov este membru al cercului restrâns al lui Putin, ocupând funcția de director adjunct al Serviciului Federal de Securitate (FSB) între 1998 și 1999, când Putin conducea organizația. Ivanov a ocupat și funcțiile de ministru al apărării, vicepremier și șef de cabinet al Administrației Prezidențiale.

„Demiterea lui Ivanov din funcția de șef de cabinet al Administrației Prezidențiale în 2016 a fost probabil o retrogradare la momentul respectiv, dar Kremlinul pare să-l folosească pentru a întări eforturile rusești continue de a amenința Finlanda.

Citește și: „Putin este gata să invadeze alte ţări”. Avertismentul președintelui unui stat vecin cu Ucraina

Agenția de știri a Kremlinului, TASS, și alte mass-media de stat rusești au amplificat în mod semnificativ declarațiile lui Lavrov, Ivanov și Cepa. Formularea similară a afirmațiilor lui Ivanov și Cepa și amplificarea comentariilor lor de către TASS sugerează că este vorba de un efort informațional concertat al Kremlinului, de la vârf în jos, care vizează Finlanda.

În ultimele săptămâni, înalți oficiali ai Kremlinului au intensificat amenințările la adresa Finlandei, inclusiv prin utilizarea unui limbaj care reflectă justificările false ale Kremlinului pentru invadarea Ucrainei.

ISW continuă să considere că strategia pe care Rusia o utilizează în prezent pentru a amenința NATO reflectă strategia utilizată anterior de Rusia pentru a crea condiții informaționale care să justifice agresiunea sa împotriva Ucrainei”, arată analiza ISW.

Citeșe și Un general finlandez avertizează: Exercițiile ruso-belaruse ar putea avea „răsturnări de situație neașteptate”

Editor : A.C.