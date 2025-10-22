Live TV

Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta

Data actualizării: Data publicării:
putin si peskov
Foto: Președintele rus Vladimir Putin și purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov / Sursa foto: Profimedia Images

Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, la Budapesta necesită o pregătire minuțioasă, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

Termenele nu au fost stabilite încă, dar înainte de asta este necesară o pregătire minuțioasă, iar pentru asta este nevoie de timp”, a declarat el jurnaliștilor.

Peskov a subliniat că organizarea summitului a fost dorința comună a celor doi președinți, iar organizarea acestuia a fost înconjurată de numeroase zvonuri și bârfe.

În mare parte, acestea nu corespund deloc realității”, a adăugat el.

În opinia purtătorului de cuvânt, pauza actuală necesită o intervenție la cel mai înalt nivel, dar aceasta trebuie pregătită cu atenție.

Săptămâna trecută, Putin a purtat o conversație telefonică cu Trump, discutând cu acesta situația din Ucraina. La finalul discuției, șeful Casei Albe a anunțat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus la Budapesta.

Cu o zi înainte, un oficial din administrația Trump a declarat pentru RIA Novosti că acesta nu intenționează să se întâlnească cu Putin în viitorul apropiat. Președintele american a declarat că decizia privind summitul nu a fost încă luată. El a promis că va oferi informații mai precise în decurs de două zile.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru summit continuă.

Editor : A.R.

Mădălina Ghenea, mărturisiri emoționante înainte de proces. „Mi-a luat multă energie și liniște sufletească”