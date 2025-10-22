Kremlinul oferă detalii despre pregătirea întâlnirii dintre Putin și Trump care ar putea avea loc la Budapesta

Întâlnirea dintre președinții Rusiei și SUA, Vladimir Putin și Donald Trump, la Budapesta necesită o pregătire minuțioasă, a declarat purtătorul de cuvânt Dmitri Peskov.

„Termenele nu au fost stabilite încă, dar înainte de asta este necesară o pregătire minuțioasă, iar pentru asta este nevoie de timp”, a declarat el jurnaliștilor.

Peskov a subliniat că organizarea summitului a fost dorința comună a celor doi președinți, iar organizarea acestuia a fost înconjurată de numeroase zvonuri și bârfe.

„În mare parte, acestea nu corespund deloc realității”, a adăugat el.

În opinia purtătorului de cuvânt, pauza actuală necesită o intervenție la cel mai înalt nivel, dar aceasta trebuie pregătită cu atenție.

Săptămâna trecută, Putin a purtat o conversație telefonică cu Trump, discutând cu acesta situația din Ucraina. La finalul discuției, șeful Casei Albe a anunțat că intenționează să se întâlnească cu președintele rus la Budapesta.

Cu o zi înainte, un oficial din administrația Trump a declarat pentru RIA Novosti că acesta nu intenționează să se întâlnească cu Putin în viitorul apropiat. Președintele american a declarat că decizia privind summitul nu a fost încă luată. El a promis că va oferi informații mai precise în decurs de două zile.

Premierul ungar Viktor Orban a declarat că pregătirile pentru summit continuă.

