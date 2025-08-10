Live TV

Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue războiul decât să facă pace”. Ce strategie a pus la punct Rusia

Data actualizării: Data publicării:
profimedia-0996989876
Vladimir Putin la parada de Ziua Victoriei la Moscova. Foto: Profimedia

Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a returna Ucrainei teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson în schimbul retragerii complete a forțelor ucrainene din Donbas.

O sursă familiarizată cu negocierile a dezvăluit pentru Washington Post că Rusia a propus ca Kievul să cedeze Donbasul din estul Ucrainei, care include regiunile Luhansk și Donețk, în schimbul unui armistițiu, dar fără a oferi nimic altceva în schimb. 

Kremlinul nu dorește să restituie teritoriile din regiunile Herson și Zaporojie, unde câștigurile militare rusești au oferit Moscovei o punte terestră valoroasă către Crimeea ocupată, a adăugat sursa.

Un fost oficial de rang înalt al Kremlinului a declarat că Rusia se îndreaptă spre un compromis, semnalând dorința de a accepta un armistițiu.

„Din punct de vedere politic, este mai ușor [pentru Kremlin] să continue războiul până la prăbușirea definitivă a Ucrainei decât să facă pace. De aceea se agață de ideea că este nevoie de un armistițiu temporar, dar nu permanent - și apoi, între timp, se pot organiza alegeri [ucrainene].”

Anterior, președintele american Donald Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Putin în Alaska pe 15 august. Liderul de la Casa Albă a declarat că un acord de pace privind războiul dintre Rusia și Ucraina ar trebui să includă „un schimb de teritorii”.

Ca răspuns, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat cu fermitate că ucrainenii „nu își vor dona pământul ocupantului”.

Citește și:

Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea”

VIDEO Trump ia în calcul să-l invite pe Zelenski la summitul cu Putin, din Alaska. „Toată lumea speră că se va întâmpla”

Editor : Ș.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
untold
1
Reacția organizatorilor UNTOLD, după ce trupele Vama și Paraziții și-au anulat concertele...
carton agățat cu mesajul "fără cash"
2
O țară unde „banii cash fac legea” și cei mai mulți oameni nu au cont bancar ar putea fi...
Volodimir Zelenski
3
Reacția lui Zelenski după ce Trump a sugerat un „schimb de teritorii” între Ucraina și...
2024 in Images
4
Luna Sturion, cea mai strălucitoare din august, își va face apariția pe cer două nopți...
Oana Toiu
5
MAE scoate la concurs 180 de posturi diplomatice și tehnico-administrative. Oana Țoiu...
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Digi Sport
Italienii au dat verdictul, după ce Andrei Coubiș a debutat cu autogol și cartonaș roșu la AC Milan
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan mirabela gradinaru copil drumetie republica moldova
Nicușor Dan a mers în drumeție în Republica Moldova, alături de...
avion prabusit arad planor
Momentul când avionul ultra-ușor cu doi oameni s-a prăbușit în Arad...
Fâșia Gaza a fost din nou ținta atacurilor israeliene
Lumea musulmană, „puternică în retorică, slabă în acțiune”...
10_AUGUST_SET_NOU_INQUAM_Photos_Octav_Ganea_024
Dosarul „10 august”, anchetă fără sfârșit. După șapte ani, nu există...
Ultimele știri
Rezultate LOTO – Duminică, 10 august 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Trei înotători au fost ucişi în apele Mării Negre, la Odesa, în explozii provocate aparent de mine marine
Un nou cutremur puternic în Kamceatka, după cel de 8,8 de la sfârșitul lunii iulie
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
photo_2025-07-30-22_15_55 copy
Primarul Kievului cere o încheiere negociată a războiului cu Rusia: Toată lumea în țară este obosită
Overnight train Kyiv-Budapest seen at Budapest Keleti railway station before departure to Kyiv-Pasazhyrskyi. Overnight trains run all over Ukraine eve
O nouă tactică: dronele ucrainene țintesc tot mai des rețeaua feroviară a Rusiei, provocând întârzieri pentru sute de trenuri
tammy bruce
Trump numește o activistă feministă și lesbiană asumată ambasador SUA la ONU. Cine este Tammy Bruce
donald trump vladimir putin
Putin vrea să redeseneze harta Ucrainei cu ajutorul lui Trump. Ce teritorii va negocia în Alaska: „SUA au acceptat de facto propunerea”
Locarno, Swiss Emma Thompson receives the Leopard Club Award for Lifetime Achievement at the Locarno Film Festival 2025.
Cina cu Donald Trump la care actrița Emma Thompson a spus nu: „Aș fi putut schimba cursul istoriei americane”
Partenerii noștri
Pe Roz
Îndrăzneață și admirată. Catherine Zeta Jones, spectaculoasă la 55 de ani, într-o ținută care a atras multe...
Cancan
Vești îngrijorătoare despre Kate Middleton! Apropiații ei au făcut anunțul: 'Nu mai are nici 40 de
Fanatik.ro
Actorul celebru care a ajuns să locuiască în propria mașină. A fost dat afară de pe o proprietatea unde...
editiadedimineata.ro
Cercetătorii au găsit o metodă simplă de a reduce consumul de alcool
Fanatik.ro
Imagini rare cu Nicușor Dan, surprins în drumeție cu familia. Cum a apărut președintele României. Video
Adevărul
Nicușor Dan și-a dus familia într-o drumeție la Condrița. Istoria controversată a domeniului prezidențial din...
Playtech
Mirabela Grădinaru a apărut în public în pantaloni sport şi tricou, cetăţenii au sărit imediat! Gestul...
Digi FM
Cum arată azi Cybill Shepherd, faimoasa actriță din „Maddie și David”. Fosta colegă a lui Bruce Willis...
Digi Sport
Acord! PSG a dat OK-ul pentru transferul lui Gianluigi Donnarumma
Pro FM
Rochia mini i-a venit ca turnată. Soția lui Justin Bieber a cucerit toate privirile, la un restaurant în...
Film Now
Mandy Moore, atât de fericită alături de frumoasa ei familie. Imagini rare cu actrița din „This Is Us” și cei...
Adevarul
Un drog legal, care face ravagii în SUA, s-ar putea răspândi rapid și în Europa. „E ca o epidemie”
Newsweek
Casa de Pensii, anunțul momentului pentru 2.300.000 pensionari. „Luni trimitem toți banii”
Digi FM
Emma Thompson spune că Trump a invitat-o la o întâlnire în anii ’90: „Aş fi putut schimba cursul istoriei...
Digi World
Descoperire „revoluţionară”. O „oază vibrantă” de creaturi devoratoare de substanţe chimice, descoperită în...
Digi Animal World
De ce adoră pisicile să doarmă pe beton. Un expert în comportamentul animalelor explică această obsesie a...
Film Now
Imagini rare cu fiul cel mare al Juliei Roberts, postate de soțul actriței. Phinnaeus are 20 de ani și este...
UTV
Cătălin Măruță și Andra se bucură de vara în casa lor din Marbella: „Nu-i hotel, nu-i chirie. E locul nostru”