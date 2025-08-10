Planul lui Putin, descifrat din culise: „E mai ușor să continue războiul decât să facă pace”. Ce strategie a pus la punct Rusia

Președintele rus Vladimir Putin nu are nicio intenție de a returna Ucrainei teritoriile ocupate din regiunile Zaporojie și Herson în schimbul retragerii complete a forțelor ucrainene din Donbas.

O sursă familiarizată cu negocierile a dezvăluit pentru Washington Post că Rusia a propus ca Kievul să cedeze Donbasul din estul Ucrainei, care include regiunile Luhansk și Donețk, în schimbul unui armistițiu, dar fără a oferi nimic altceva în schimb.

Kremlinul nu dorește să restituie teritoriile din regiunile Herson și Zaporojie, unde câștigurile militare rusești au oferit Moscovei o punte terestră valoroasă către Crimeea ocupată, a adăugat sursa.

Un fost oficial de rang înalt al Kremlinului a declarat că Rusia se îndreaptă spre un compromis, semnalând dorința de a accepta un armistițiu.

„Din punct de vedere politic, este mai ușor [pentru Kremlin] să continue războiul până la prăbușirea definitivă a Ucrainei decât să facă pace. De aceea se agață de ideea că este nevoie de un armistițiu temporar, dar nu permanent - și apoi, între timp, se pot organiza alegeri [ucrainene].”

Anterior, președintele american Donald Trump a anunțat că va avea o întâlnire cu Putin în Alaska pe 15 august. Liderul de la Casa Albă a declarat că un acord de pace privind războiul dintre Rusia și Ucraina ar trebui să includă „un schimb de teritorii”.

Ca răspuns, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat cu fermitate că ucrainenii „nu își vor dona pământul ocupantului”.

