Rusia înregistrează soldații uciși ca „dezertori” pentru a ascunde pierderile din Pokrovsk, zonă care rămâne strategică pentru Putin

Forțele ruse trec soldații uciși în luptele pentru Pokrovsk în categoria „dezertori” pentru a ascunde pierderile reale, potrivit Kyiv Post, care citează mișcarea partizană Atesh. În același timp, trupele ucrainene anunță eliminarea a zeci de militari ruși și continuă operațiunile de apărare într-o zonă care rămâne strategică pentru Vladimir Putin.

Agenți ai mișcării Atesh infiltrați în Brigada 30 Mecanizată susțin că, după pierderi masive, comanda rusă înregistrează soldații morți ca AWOL. Brigada ar fi creat liste separate cu sute de nume, prezentând decesele drept dezertare.

Potrivit sursei, militarilor li s-ar spune că „AWOL e mai ușor decât să explici rudelor unde este trupul”. Practica se aplică atât soldaților uciși în asalturi haotice, cât și celor împușcați de detașamentele de baraj. În ultimul an, numărul AWOL-urilor fictive ar fi crescut semnificativ.

Raportul Atesh afirmă că tacticile distrug încrederea în interiorul unităților, generând teamă, agresivitate, scăderea moralului și pierderea disciplinei.

Rușii aduc rezerve pentru Pokrovsk - Mîrnohrad

Serhii Lefter, ofițer de comunicare în Corpul 7 Reacție Rapidă al Forțelor Aeropurtate Ucrainene, a declarat pentru RBC Ucraina că Rusia a introdus rezerve operaționale pentru a captura aglomerarea urbană Pokrovsk - Mîrnohrad. „Dacă ar fi fost ușor să captureze Pokrovsk, ar fi făcut-o deja”, a spus acesta.

Unitățile ruse au reușit să se stabilizeze în cartierele sudice ale Pokrovsk, în timp ce nordul rămâne sub control ucrainean. Nu există o linie clară a frontului: districtele nordice sunt deținute de armata ucraineană, iar cele sudice sunt parțial controlate de Rusia și considerate zonă gri.

Forțele ucrainene continuă raidurile și operațiunile de curățare în sudul orașului. Potrivit lui Lefter, de la începutul lunii decembrie au fost eliminați aproximativ 60 de soldați ruși și peste 40 au fost răniți, cifrele fiind cele confirmate. Ceața și ploile frecvente au îngreunat activitatea dronelor de recunoaștere.

Rusia a încercat să introducă vehicule blindate grele în oraș, însă majoritatea au fost distruse. Tehnica ușoară este mutată discret. Artileria rusă este desfășurată în localități la sud de Pokrovsk și bombardează periodic pozițiile ucrainene.

Civili rămân în oraș, deși numărul actual nu este cunoscut. În august, aproximativ o mie de persoane se aflau încă în Pokrovsk. Lefter spune că rușii filmează materiale în care pretind că „iubesc” localnicii, în timp ce, în realitate, civilii mor din cauza atacurilor lor.

Se încearcă încercuirea orașului

Direcția Pokrovsk este un punct major al luptelor din Donețk, unde Rusia încearcă să încercuiască orașul. Colonelul Vladislav Selezniov estimează că Rusia are peste 140.000 de militari desfășurați în această direcție. Ucraina organizează noi rute de aprovizionare spre Pokrovsk și Mîrnohrad pentru a menține fluxul de materiale esențiale.

Pe 2 decembrie, armata ucraineană a declarat că luptele intense continuă în Pokrovsk, contrar afirmațiilor Moscovei conform cărora orașul ar fi fost capturat. Rusia a publicat un videoclip în 1 decembrie cu soldați ridicând un steag în centrul orașului, însă trupele ucrainene susțin că forțele ruse care au intrat în zonă au fost respinse.

Comandamentul ucrainean a acuzat Rusia că a organizat filmarea în scopuri propagandistice. „Încercările ocupanților de a crea ilustrații propagandistice duc la pierderi semnificative în rândul personalului lor”, a transmis armata ucraineană.

Ministerul rus al Apărării a afirmat că președintele Vladimir Putin a vizitat un post de comandă pe 30 noiembrie, unde șeful Statului Major, Valeri Gherasimov, a anunțat „eliberarea” Krasnoarmeisk și Volceansk. Declarația a precedat întâlnirea lui Putin cu trimisul american Steve Witkoff.

Pokrovsk rămâne o țintă strategică

Pokrovsk avea aproximativ 60.000 de locuitori înainte de invazia din 2022 și rămâne o țintă strategică majoră. Analiștii afirmă că Rusia exagerează câștigurile teritoriale. Institutul pentru Studiul Războiului consideră că Moscova promovează „o poveste falsă” menită să preseze Occidentul.

Separat, pe 1 decembrie, Corpul 3 Armată al Ucrainei a respins afirmațiile Rusiei privind capturarea unor sate lângă Lîman, numindu-le „realizări fictive”.

