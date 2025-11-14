Live TV

Soluția „de avarie” a Rusiei: a folosit capacitatea de rafinare a petrolului pentru a compensa daunele provocate de dronele ucrainene

Data publicării:
Incendiu la o rafinărie din Rusia atacată cu drone de armata ucraineană
Foto: Profimedia Images
Din articol
Rusia își exploatează capacitatea de rezervă, Kievul laudă succesul dronelor Ucraina lovește adânc în interiorul Rusiei

Procesarea petrolului în Rusia a scăzut cu doar 3% în acest an, în ciuda celor mai mari atacuri cu drone din Ucraina de până acum, deoarece rafinăriile au evitat o scădere bruscă a producției de combustibil, folosind capacitatea de rezervă pentru a compensa daunele provocate de atacuri, au arătat surse și date, citate de Reuters. Ucraina a intensificat atacurile cu drone în interiorul Rusiei, cu scopul de a distruge rafinăriile de petrol, depozitele și conductele și de a paraliza cea mai mare sursă de finanțare a Moscovei pentru războiul din Ucraina.

Majoritatea atacurilor au avut loc la începutul anului 2025, apoi au fost reluate începând cu luna august. Dronele ucrainene au lovit cel puțin 17 rafinării importante, forțând Rusia, al doilea exportator mondial de țiței, să reducă exporturile de combustibil și să comande sisteme suplimentare de apărare împotriva dronelor.

În momentul culminant al celui de-al doilea val de atacuri, între august și octombrie, atacurile și lucrările de întreținere planificate au scos din funcțiune 20% din capacitatea de rafinare a Rusiei, potrivit calculelor Reuters bazate pe informații provenite de la trei surse din industria rusă. Dar acest lucru a dus doar la o scădere de 6% a volumului total de rafinare al Rusiei, până la aproximativ 5,1 milioane de barili pe zi - o reducere de aproximativ 300.000 de barili pe zi față de aceeași perioadă a anului trecut - au arătat sursele și datele citate de agenția de presă.

În termeni mai generali, din ianuarie până în octombrie, prelucrarea petrolului a scăzut la aproximativ 220 de milioane de tone metrice (5,2 milioane de barili pe zi), în scădere cu 3% față de anul trecut. Sursele citate de Reuters au vorbit sub condiția anonimatului, datorită caracterului sensibil al problemei. Rusia nu mai publică date privind rafinarea petrolului. Ministerul Energiei din Rusia a refuzat să comenteze.

Rusia își exploatează capacitatea de rezervă, Kievul laudă succesul dronelor

Cele trei surse din industrie au declarat pentru Reuters că rafinăriile rusești funcționau cu mult sub capacitatea maximă înainte de atacuri și au reușit să atenueze impactul acestora prin repornirea unităților de rezervă atât la fabricile avariate, cât și la cele neafectate, precum și prin repunerea în funcțiune a unităților atacate după reparații.

Rusia are o capacitate totală de rafinare de aproximativ 6,6 milioane de barili pe zi, dar surse din industrie spun că aceasta este rar utilizată la maximum.

Kievul afirmă că ofensiva sa cu drone are ca scop întreruperea aprovizionării cu combustibil a trupelor ruse din Ucraina și privarea Moscovei de veniturile din petrol.

Agenția Internațională pentru Energie a declarat că veniturile Rusiei din vânzările de țiței și produse petroliere au scăzut în august la unul dintre cele mai mici niveluri înregistrate de la începutul războiului în 2022.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat luna trecută că atacurile de lungă distanță ar fi redus aprovizionarea cu benzină în Rusia cu până la o cincime. Kremlinul susține însă că piața combustibililor este stabilă, iar președintele rus Vladimir Putin a declarat că Moscova nu va ceda niciodată presiunilor din străinătate.

Ucraina lovește adânc în interiorul Rusiei

Deși rafinăriile rusești par să facă față situației pentru moment, atacurile cu drone nu au rămas fără efect.În primul trimestru al anului, Ucraina a lovit șase rafinării importante, printre care Ryazan, Volgograd, Saratov, Tuapse, Ufa și Astrakhan.

Și de la începutul lunii august, a lansat cel puțin 58 de atacuri asupra unor obiective energetice rusești cheie, trimițând drone până la 2.000 kilometri în teritoriul rus, potrivit datelor compilate de grupul non-profit Open Source Centre, cu sediul în Marea Britanie.

Dronele ucrainene au avariat fabrici, inclusiv cele din Novokuibyshevsk, Kirishi, Salavat, de la începutul lunii august. Între timp, sancțiunile occidentale au complicat eforturile Rusiei de a obține piese de schimb de la companiile occidentale care au contribuit la modernizarea majorității rafinăriilor sale în ultimii 30 de ani.

Firmele rusești au declarat că au găsit modalități de a produce echipamente pe plan intern sau de a le importa din China, care rămâne un aliat strategic al Moscovei.

Și reparațiile au asigurat repunerea în funcțiune a unităților de distilare în câteva săptămâni în majoritatea cazurilor, au declarat surse din industrie. Dar acestea sunt costisitoare și uneori necesită mai mult timp pentru a fi finalizate, ceea ce face neclar cât timp Rusia poate recurge la capacitatea de rezervă dacă atacurile cu drone ucrainene continuă.

Editor : C.A.

