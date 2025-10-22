„Rușii joacă un joc de intimidare cu europenii”. Ce vrea Putin să obțină prin incursiunile cu drone în spațiul aerian european

Rusia duce un „joc de intimidare” împotriva țărilor europene, inclusiv a României, prin raiduri cu drone și avioane în spațiul aerian al statelor NATO, avertizează comandorul Sandu Valentin Mateiu, într-un interviu acordat News.ro. Scopul, spune el, este ca europenii să simtă permanent amenințarea că războiul s-ar putea muta oricând la ei acasă.

Ofițerul avertizează că Rusia încearcă să intimideze statele europene și să transmită un mesaj de insecuritate în rândul populației și al liderilor politici.

„Ruşii vizează intimidarea europenilor, atât a liderilor politici, cât şi a opiniei publice în ansamblu, cu ideea că războiul a ajuns la ei şi poate să cuprindă întreaga Europă”, a explicat el.

Mateiu a descris modul în care aceste acțiuni se desfășoară, subliniind diferențele dintre țările vizate.

„În Polonia şi România, acestea sunt camuflate sub forma unor atacuri asupra Ucrainei care au mers prost din cauza războiului electronic. În Germania, Danemarca şi Suedia au pretins că nu au fost ei, invocând distanţa, deşi acolo au făcut-o cu drone lansate de pe nave comerciale. Dar în Finlanda n-au cum să camufleze aceste incursiuni”, a spus comandorul.

El consideră că prin aceste operațiuni, Rusia duce un veritabil „război psihologic” la scară continentală, menit să erodeze încrederea populației în capacitatea Europei de a se apăra.

„Prin raidurile cu drone şi avioane în spaţiul aerian al ţărilor limitrofe – România, Polonia, ţările baltice – ruşii joacă de fapt un joc de intimidare cu europenii, cărora le reamintesc în permanenţă că războiul s-ar putea muta oricând la ei acasă. Nu sunt vizaţi doar cetăţenii de rând, ci şi liderii ţărilor membre UE prin aceste operaţiuni, de aceea am ajuns să vedem drone inclusiv în Germania, Danemarca şi Suedia”, a declarat Sandu Mateiu.

Comandorul Sandu Valentin Mateiu avertizează și că Rusia nu a renunțat la planurile de destabilizare a Republicii Moldova și va folosi „coloana a 5-a” din ambele țări pentru acțiuni de sabotaj, spionaj și propagandă.

„Rusia a pierdut o bătălie, nu războiul, urmând să investească mai departe în elementele de război hibrid, respectiv în forţele politice antidemocratice şi proruse”, a declarat comandorul.

El a explicat că Moscova va recurge la acțiuni hibride, prin influență și manipulare, pentru a destabiliza țările din regiune.

„Rusia va activa: 1) coloana a 5-a din Republica Moldova, continuând propaganda, dezinformarea şi acţiunile de spionaj, sabotare şi destabilizare; 2) va folosi problema transnistreană pentru a destabiliza Republica Moldova, fie şi prin privarea Transnistriei de resurse energetice şi financiare, atâtea câte mai alocă; 3) va folosi coloana a 5-a din România, destabilizând nu numai Republica Moldova, dar afectând şi relaţiile dintre Republica Moldova şi România, respectiv compromiţând ideea unirii”, a spus Mateiu.

