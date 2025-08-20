Serbia, zguduită de proteste masive. Recomandările MAE pentru românii aflați în zonă

Ministerul Afacerilor Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Serbia, după ce în mai multe orașe, inclusiv Belgrad, Novi Sad și Nis, au izbucnit proteste de amploare. Românii aflați în zonă sunt sfătuiți să evite mulțimile și să respecte instrucțiunile autorităților locale.

Potrivit informațiilor oficiale, manifestațiile se desfășoară atât în capitala Belgrad, cât și în alte orașe importante, precum Novi Sad și Niš, reatează News.ro.

Citește și: Serbia cere ajutor internațional pentru a contracara violențele protestelor antiguvernamentale

MAE recomandă cetățenilor români să evite zonele afectate de proteste, să se țină departe de spațiile aglomerate și să urmărească în permanență instrucțiunile forțelor de ordine.

În caz de urgență, românii aflați în Serbia pot apela numerele de urgență locale: poliția – 192, pompierii – 193, ambulanța – 194 și asistența auto – 1987.

Cetățenii români pot solicita sprijin și la Ambasada României la Belgrad, la numerele +381 11 36 70 361 și +381 11 36 70 798, apelurile fiind redirecționate către Centrul de Contact și Suport pentru Cetățenii Români din Străinătate.

Pentru situații speciale și urgente, sunt disponibile și numerele de permanență: +381 63 319 425 (Ambasada României la Belgrad), +381 644 584 833 (Consulatul General la Vârșeț) și +381 692 799 650 (Consulatul General la Zaječar).

