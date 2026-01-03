Spania se oferă să medieze criza Venezuela - SUA după capturarea lui Maduro

Guvernul Spaniei s-a oferit sâmbătă să medieze criza diplomatică dintre Venezuela și Statele Unite, după atacurile aeriene americane și anunțul președintelui Donald Trump privind „capturarea” lui Nicolas Maduro. Ministerul de Externe de la Madrid a făcut apel la dezescaladare, reținere și respectarea dreptului internațional

„Spania face apel la dezescaladare şi reţinere şi cere să se acţioneze întotdeauna în conformitate cu dreptul internaţional”, a transmis Ministerul de Externe într-un comunicat citat de Agerpres, adăugând că este „în acest sens (…) pregătit să îşi ofere bunele oficii pentru a ajunge la o soluţie paşnică şi negociată la criza actuală”.

Ministrul de Externe Jose Manuel Albares a purtat discuţii cu omologii săi portughez, italian şi brazilian, conform unei surse din cadrul ministerului, precum şi cu Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politica de Securitate, Kaja Kallas.

Albares a discutat, de asemenea, cu liderul opoziţiei venezuelene, Edmundo Gonzalez Urrutia, a declarat sursa, fără a oferi detalii suplimentare.

Spania nu a recunoscut rezultatele alegerilor de la 28 iulie 2024 din Venezuela, câştigate oficial de Nicolas Maduro, dar contestate de opoziţie, al cărei candidat Edmundo Gonzalez Urrutia a fugit din ţară la Madrid după vot.

Spania „a primit şi va continua să primească zeci de mii de venezueleni forţaţi să-şi părăsească ţara din motive politice şi este dispusă să ajute în căutarea unei soluţii democratice, negociate şi paşnice pentru ţară”, a continuat ministerul.

La alegerile din iulie 2024, Nicolas Maduro a fost declarat câştigător al scrutinului prezidenţial de către Consiliul Electoral Naţional — considerat a fi sub controlul guvernului, care nu publicase numărul exact de voturi de la secţiile de votare, invocând un atac cibernetic.

Opoziţia venezueleană a denunţat o fraudă electorală care l-a vizat pe candidatul său, Edmundo Gonzalez Urrutia, care intervenise în ultimul moment pentru a o înlocui pe lidera opoziţiei, Maria Corina Machado, declarată neeligibilă.

Câteva săptămâni mai târziu, Edmundo Gonzalez Urrutia a fugit din Venezuela la bordul unui avion militar spaniol, după ce se refugiase în ambasada Spaniei din Caracas. Maria Corina Machado trăieşte ascunsă în Venezuela de la alegeri.

După ce preşedintele Trump a anunţat capturarea lui Nicolas Maduro în timpul unui „atac la scară largă” asupra ţării sud-americane, vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat sâmbătă că nu știe unde se află președintele, cerând „dovezi că este în viaţă” de la Statele Unite.

