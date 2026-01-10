Atacul asupra Venezuelei și capturarea președintelui său au reprezentat un început destul de șocant pentru anul 2026, dar abia a doua zi, când fumul s-a risipit și Donald Trump zbura triumfător din Florida spre Washington DC, a devenit clar că lumea intrase într-o nouă eră, notează The Guardian.

Președintele SUA stătea rezemat de un perete al avionului Air Force One, îmbrăcat într-un costum închis la culoare și cravată aurie, delectând reporterii cu detalii din culisele capturării lui Nicolas Maduro. El a afirmat că guvernul său „conduce” Venezuela și că companiile americane sunt gata să exploateze bogățiile petroliere ale țării.

Încântat de succesul operațiunii, încheiată fără victime din partea SUA, dar cu mai multe victime din partea Venezuelei și Cubei, liderul american a avertizat apoi o serie de alte țări că ar putea avea aceeași soartă. „Cuba este gata să cadă”, a spus el.

În ceea ce privește Columbia, cel de-al 47-lea președinte al SUA a afirmat că este condusă de un „om bolnav” care vinde cocaină către SUA, dar care „nu o va mai face mult timp”. De asemenea, Trump a susținut că va amâna cu 20 de zile până la două luni orice discuții privind preluarea Groenlandei, dar a precizat că este hotărât să preia insula arctică în numele „securității naționale” a SUA.

Noul imperialism

Pentru a nu exista niciun dubiu cu privire la amploarea ambițiilor teritoriale ale lui Trump, administrația sa a publicat pe rețelele sociale un mesaj adresat lumii întregi, scris cu majuscule.

„Aceasta este emisfera NOASTRĂ”, a transmis Departamentul de Stat pe X, deasupra unei fotografii alb-negru în care Trump apare cu o expresie hotărâtă.

Adjunctul șefului de cabinet al Casei Albe, Stephen Miller, a apărut la CNN pentru a explica raționamentul din spatele noii abordări a lui Trump în materie de politică externă.

„Trăim într-o lume, în lumea reală, Jake, care este guvernată de forță, de putere, de autoritate. Acestea sunt legile de fier ale lumii de la începutul timpurilor”, a spus el.

Miller este unul dintre puținii consilieri care au ocupat funcții înalte atât în primul, cât și în al doilea mandat al lui Trump. El s-a impus ca ideolog șef, canalizând impulsurile președintelui și transformându-le în politici. Într-o postare pe rețelele sociale luni, Miller a abordat imaginea de ansamblu și a susținut că este timpul ca Occidentul să înceteze să-și ceară scuze pentru trecutul său imperialist.

„La scurt timp după al Doilea Război Mondial, Occidentul și-a dizolvat imperiile și coloniile și a început să trimită sume colosale din banii contribuabililor către aceste foste teritorii (în ciuda faptului că le-a făcut deja mult mai bogate și mai prospere)”, a scris Miller.

„Experimentul neoliberal, în esența sa, a fost o lungă auto-pedepsire a locurilor și popoarelor care au construit lumea modernă.”

Statele Unite au invadat o lungă listă de țări și au schimbat regimurile de multe ori în ultimele decenii, dar este pentru prima dată după Al Doilea Război Mondial când o fac în mod declarativ, ca exercițiu de imperialism. Schimbarea extraordinară a retoricii venite de la Washington înseamnă că toate cele trei superputeri militare ale lumii urmăresc în mod deschis să-și recâștige măreția imperială pierdută.

Vladimir Putin a preluat mantia lui Petru și Ecaterina cea Mare în restaurarea teritoriilor istorice rusești, cu prețul, până în prezent, a unui milion de soldați ruși uciși sau răniți în Ucraina, potrivit Ministerului britanic al Apărării, punctul culminant al unei serii de cuceriri în Cecenia și Georgia.

Vladimir Putin și Xi Jinping. Foto: Profimedia

Xi Jinping s-a dedicat „marii renașteri” a Chinei, care include recuperarea teritoriului imperiului Qing la apogeul său, înainte de „secolul umilinței” din mâinile puterilor străine, de la mijlocul secolului al XIX-lea până la mijlocul secolului al XX-lea. Demonstrația de forță a Beijingului prin bazele militare din jurul Mării Chinei de Sud se bazează pe această rațiune, dar liderul chinez a clarificat în repetate rânduri că misiunea nu va fi finalizată până când Taiwanul nu va reveni sub stăpânirea Beijingului.

La fel ca ceilalți doi autocrați în vârstă, viziunea lui Trump pentru țara sa se întoarce la un trecut imperial apus. Președintele său preferat este William McKinley, care a condus SUA printr-o perioadă de expansiune teritorială la sfârșitul secolului al XIX-lea, incluzând preluarea militară a Cubei și anexarea Hawaiiului, Puerto Rico, Guam, Filipinelor și Samoa Americană.

Donald Trump s-a inspirat și din începutul secolului al XIX-lea pentru noua sa serie de achiziții teritoriale, sub forma doctrinei Monroe.

„Era foarte important, dar am uitat de asta. Acum nu mai uităm”, a declarat președintele sâmbătă.

Referința nu numai că reflecta o viziune asupra trecutului fără complicații, bazată pe o lectură superficială din partea lui Trump, ci și schimbarea relației dintre SUA și noțiunea de imperiu, mai notează sursa citată.

Țara a fost fondată ca o respingere a imperialismului britanic, iar când președintele James Monroe și-a elaborat doctrina în 1823, stabilind rolul de lider al SUA în America, aceasta avea rolul de a acționa ca o barieră împotriva oricărui colonialism european ulterior.

Versiunea doctrinei pe care Trump pare să o îmbrățișeze este însă cea reformulată de Teddy Roosevelt în 1904, în plină perioadă de imperialism tradițional al SUA. Conform „corolarului Roosevelt”, SUA și-au asumat rolul de „putere polițienească” care urma să intervină în orice țară din regiune în care percepea „cazuri flagrante de încălcări ale legii sau de impotență”.

În documentul privind strategia de securitate națională publicat în noiembrie, un plan pentru expansionismul de la începutul anului 2026, Casa Albă a prezentat un „corolar Trump” la doctrina Monroe „pentru a restabili supremația americană în emisfera vestică”.

Actualul lider american o numește „doctrina Donroe”, copiind prima pagină a ziarului New York Post de acum un an. Diferența față de versiunile anterioare era că aceasta ar fi mai mare și mai bună, conform spuselor sale.

Doctrina Monroe originală a fost „o chestie importantă”, a spus el, dar a adăugat: „Am depășit-o cu mult, cu foarte mult”.

În ciuda discuțiilor aprinse despre doctrină și a schimbării bruște de retorică din partea Casei Albe, nu este deloc clar cum intenționează să procedeze în Venezuela.

Se pare că există dezacorduri în cadrul administrației – în măsura în care există discuții detaliate – cu privire la modul în care imaginea de sine a președintelui ca împărat al emisferei poate fi transformată într-un plan de acțiune. Până când acest lucru se va întâmpla, ceea ce a făcut Trump în Venezuela nu este, probabil, în contradicție cu ceea ce a făcut SUA în întreaga lume, dar în special în America, când se presupunea că respectă „ordinea bazată pe reguli” de după 1945, explică sursa citată.

Unii susțin că, din perspectiva sudului global, imperialismul american a rămas o constantă, iar Trump nu a făcut altceva decât să renunțe la masca ipocriziei.

„Ideea că acest lucru este nou este ridicolă”, a declarat Kehinde Andrews, profesor de studii afro-americane la Universitatea Birmingham din Regatul Unit și autorul cărții „The New Age of Empire: How Racism and Colonialism Still Rule the World”. „SUA au făcut asta dintotdeauna, dar singura diferență este că acum o fac fără rușine. Nu este nimic nou în asta. Asta face Occidentul; Trump este doar sincer în privința asta. De fapt, mi se pare revigorant să fii sincer.”

Andrews a adăugat că, dacă Trump și-ar pune în aplicare amenințarea de a anexa Groenlanda, îndreptându-și apetitul imperialist către un alt stat occidental și paralizând astfel NATO, acest lucru ar marca o ruptură semnificativă de trecut. Dar, tocmai din acest motiv, el se îndoiește că acest lucru se va întâmpla.

„Dacă ar fi fost un loc populat de oameni de culoare, acest lucru s-ar fi întâmplat deja”, a spus Andrews.

Daniel Immerwahr, istoric și profesor de științe umaniste la Universitatea Northwestern din Illinois, autorul cărții „How to Hide an Empire”, a fost de acord că „imperiul american nu a încetat niciodată să existe”.

El a subliniat că Statele Unite dețin în continuare cinci teritorii locuite permanent – Puerto Rico, Insulele Virgine Americane, Guam, Insulele Mariane de Nord și Samoa Americană – și mențin 750 de baze militare în întreaga lume.

Pe de altă parte, Immerwahr a susținut că, în ciuda ipocriziei și standardelor duble ale SUA în cadrul „ordinii internaționale bazate pe norme”, aceasta rămânea semnificativ diferită de era imperială.

„Ideea că, pe măsură ce SUA deveneau mai puternice, se vor extinde – a fost în mare parte spulberată la sfârșitul celui de-Al Doilea Război Mondial”, a spus Immerwahr. Deși ordinea internațională liberală nu a oprit invaziile și războaiele, „este de asemenea adevărat că era post-1945 a cunoscut mult mai multă decolonizare decât expansiune imperială, în termeni teritoriali. Și asta a contribuit la reducerea enormă a numărului de victime ale războiului”, a spus el.

Stânga a condamnat în mod tradițional ordinea mondială post-1945, deoarece aceasta favoriza Occidentul, dar elementele mai extreme ale dreptei au disprețuit-o deoarece implica renunțarea la bunurile coloniale și ajutarea vechilor adversari să se refacă după război.

Trump și-a petrecut o mare parte din cariera sa ca dezvoltator imobiliar criticând concurența japoneză, o antipatie pe care a extins-o ulterior și asupra Chinei. O mare parte din retorica sa referitoare la Venezuela și alte potențiale ținte imperiale se învârte în jurul recuperării bunurilor, cum ar fi infrastructura industriei petroliere, care au fost „furate” de la SUA. Așadar, în viziunea lui Trump, pentru a face America cu adevărat măreață din nou, este inevitabilă revenirea la expansiune. Putin și Xi sunt hotărâți să facă Rusia și China mărețe din nou, din motive similare.

Posibil conflict între imperii

Confiscarea de către SUA, în această săptămână, a petrolierului Marinera, în ciuda faptului că acesta arbora pavilionul rus și era escortat de un submarin rus, a adus în prim-plan întrebarea urgentă dacă și pentru cât timp ambițiile celor trei superputeri pot fi împăcate fără conflicte majore.

„Poate exista o perioadă destul de îndelungată în care imperiile să coexiste”, a declarat Nathalie Tocci, directoarea Institutului Italian de Afaceri Internaționale. „Nu este ca și cum Trump ar spune: vreau să fiu singurul imperiu; Trump practic semnalează și acționează ca și cum ar fi absolut de acord cu faptul că Rusia și China sunt imperii.

Steagurile Rusiei, Chinei și SUA. Foto: Profimedia Images

Pe termen scurt și mediu, aș spune că riscul mai mare nu este ciocnirea imperiilor între ele, ci subjugarea coloniilor”, a spus ea.

Putin și Xi ar fi cu siguranță mulțumiți de o lume împărțită în sfere de influență. În timpul primei administrații Trump, Rusia a lansat în mod informal ideea că SUA ar putea avea mână liberă în Venezuela în schimbul controlului Rusiei asupra Ucrainei în sfera sa de influență.

Fiona Hill, care la acea vreme ocupa funcția de director al Consiliului Național de Securitate pentru afaceri rusești și europene în administrația Trump, a declarat: „Rușii încercau să testeze terenul. Totul era vag și se reducea la aluzii și semne cu ochiul, spunând: «Să vorbim despre doctrina Monroe», și apoi aruncând o privire sugestivă”.

Hill a spus că prima administrație Trump a respins sugestia unui astfel de acord, dar a recunoscut că opiniile președintelui cu privire la imperiu au evoluat în mod clar.

„Îmi amintesc că le-am spus oamenilor înainte că era un magnat imobiliar. Nu voia să dețină țara voastră, voia doar să-și construiască clădirile acolo”, a spus ea. „Dar presupun că pentru el este un salt rapid de la imobiliare la achiziționarea de state, iar asta este ceva ce nu anticipam înainte.”

Hill nu este convinsă că cele trei mari imperii revanșarde vor putea să nu se amestece în treburile celorlalte. În noul său apetit pentru expansionismul american, Trump și-a rezervat dreptul de a acționa mult dincolo de emisfera sa, bombardând Iranul sau chiar conducând Gaza.

„El spune: «Nu vă amestecați și stați departe de emisfera vestică», dar nu va lăsa neapărat China nesupravegheată în Asia-Pacific”, a spus Hill.

„SUA ar trebui să fie în continuare o putere în Asia-Pacific, iar o parte din emisfera vestică se află în Pacific. Lumea aceasta este mult mai complexă acum”, a adăugat ea. „Totul este foarte fragil, mai ales pentru că nu știm ce greșeli va face.”

Impulsurile imperiale ale lui Trump pot fi limitate, într-o oarecare măsură, de politica SUA. Sondajele post-Venezuela au sugerat că o mare majoritate, atât în rândul democraților, cât și al republicanilor, se opunea oricărei implicări pe termen lung în această țară.

Cu toate acestea, tabăra Maga a lui Trump a fost încântată de succesul operațiunii, iar popularitatea sa, aflată în scădere de multă vreme, a înregistrat o ușoară creștere. Pentru un președinte care încearcă să distragă atenția de la criza financiară internă și de la amenințarea iminentă a unor noi dezvăluiri privind cazul Epstein, acest lucru ar putea fi suficient pentru a căuta alte spectacole militare rapide în străinătate.

Odată cu distrugerea barierelor vechii ordini, Statele Unite ale lui Trump ar deveni un factor și mai haotic în lume, insuficient de coerent pentru a fi numit imperiu, dar imperial în impunerea suferinței celor slabi de către cei puternici.

În articolul publicat săptămâna aceasta în revista Mother Jones, redactorul șef al revistei din Washington, David Corn, a sugerat că aceasta este esența adevăratei doctrine Trump: „Violența este la dispoziția noastră, atât în țară, cât și în străinătate, pentru a obține ceea ce ne dorim”.

Doctrina Monroe

Administrația Trump a reînviat doctrina Monroe, veche de 203 ani, și a transformat-o în piatra de temelie a noii sale politici agresive în America.

Strategia de securitate națională a SUA (NSS) afirma că: „După ani de neglijare, Statele Unite vor reafirma și vor aplica doctrina Monroe pentru a restabili supremația americană în emisfera vestică”.

Trump însuși a folosit acest termen, adaptându-l în mod caracteristic la „doctrina Donroe”, un joc de cuvinte cu numele său pentru a sublinia faptul că ideea îi aparține.

Doctrina originală, propusă de președintele James Monroe în 1823, avea un înțeles cu totul diferit. El a propus ca Statele Unite, recent înființate, să acționeze ca garant împotriva imperialismului european în regiune, declarând că națiunile continentului american „nu trebuie considerate ca subiecte pentru o viitoare colonizare de către puterile europene”.

În 1904, însă, doctrina a fost actualizată de președintele Theodore „Teddy” Roosevelt pentru a se adapta entuziasmului pentru colonialismul american din acea perioadă, în urma războiului hispano-american. „Corolarul Roosevelt” a conferit Washingtonului „puterea polițienească internațională” de a interveni oriunde în America, acolo unde considera că există „abuzuri cronice” din partea unui guvern suveran.

NSS declară un nou „corolar Trump” la doctrină, marcând o revenire la apetitul colonial și accentul pus de președinte pe resursele naturale. Aceasta stipulează că nicio putere externă nu are dreptul să „dețină sau să controleze active strategice vitale”.

