Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a asigurat joi că Iranul a abandonat planurile de a executa 800 de manifestanți în fața amenințărilor cu intervenția formulate de președintele american Donald Trump, dar a adăugat că pentru Statele Unite „toate opțiunile” rămân pe masă, notează AFP.



„Președintele înțelege astăzi că 800 de execuții care erau programate și urmau să aibă loc ieri (miercuri) au fost suspendate”, a declarat Karoline Leavitt presei.

„Toate opțiunile rămân pe masă pentru președinte”, a adăugat purtătoarea de cuvânt, reamintind că Donald Trump a avertizat Teheranul cu privire la 'consecințele grave' dacă reprimarea manifestațiilor va continua.

De asemenea, ea a confirmat că președintele SUA a vorbit cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu, care, potrivit New York Times, i-a cerut să nu intervină militar în Iran.



De la declanșarea protestelor, pe 28 decembrie, Donald Trump a amenințat în repetate rânduri cu intervenția împotriva Teheranului. Miercuri, el a afirmat că a fost informat „de surse foarte importante” că „uciderile au încetat” și că execuțiile planificate ale manifestanților „nu vor avea loc”.



În fața provocării la care este supusă Republica Islamică, una dintre cele mai importante de la proclamarea sa în 1979, apărătorii drepturilor omului au denunțat o represiune care s-a soldat cu mii de morți, într-o țară în care Internetul rămâne închis de peste o săptămână.



Cel puțin 1.500 de persoane condamnate la moarte au fost executate în Iran în 2025, potrivit unui bilanț publicat la începutul lunii ianuarie de ONG-ul Iran Human Rights (IHR), care a afirmat că acesta a fost cel mai mare număr anual de execuții înregistrate de organizație în ultimii 35 de ani.

Editor : C.A.