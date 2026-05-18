După sala de bal, Donald Trump are în vedere un nou proiect: construirea unui heliport la Casa Albă

De zeci de ani, președinții SUA stau în picioare, salută și urcă la bordul Marine One — indicativul de apel al elicopterului care îl transportă pe lider — în timp ce se pregătesc să plece de pe Peluza de Sud a Casei Albe. Acum, Donald Trump intenționează să modifice acea imagine emblematică prin construirea unui heliport permanent, poate chiar încă din această vară, potrivit a trei persoane familiarizate cu această chestiune, care, la fel ca și alții, au vorbit sub condiția anonimatului pentru a discuta despre planurile interne ale Casei Albe, relatează Washington Post.

Spre deosebire de alte proiecte de construcție ale lui Trump, precum sala de bal, ideea heliportului este una care se află în discuție de ani buni. Unii din interior o consideră o soluție mult așteptată la o problemă veche de ani de zile: noua generație de elicoptere Marine One riscă să ardă gazonul.

Problema apare deoarece noile elicoptere, modelul VH-92A Patriot, fabricate de Sikorsky Aircraft, au orificii de evacuare a gazelor orientate în jos, ceea ce poate duce la arderea ierbii.

În consecință, Corpul Pușcașilor Marini, care gestionează elicopterele folosite pentru transportul președinților, nu a reușit să pună în funcțiune modelul VH-92A la Casa Albă, deși acesta este utilizat pentru a asigura deplasările lui Trump în alte locuri. Pușcașii marini, Sikorsky și compania-mamă a acesteia, Lockheed Martin, au încercat ani de zile să găsească o soluție.

Modelul VH-92A a fost conceput încă de acum mai bine de un deceniu ca elicopter prezidențial permanent. Corpul de Marină a primit ultimul VH-92A din flota prezidențială de 23 de aeronave în urmă cu aproape doi ani, la un cost de aproximativ 4,95 miliarde de dolari, sau aproximativ 215 milioane de dolari fiecare, potrivit unui raport din 2019 al Oficiului independent pentru Responsabilitate Guvernamentală. Însă acestea nu au transportat încă un președinte către și de la Peluza de Sud.

În schimb, autoritățile continuă să se bazeze pentru această misiune pe modelele mai vechi ale Marine One, VH-3D Sea King și VH-60N White Hawk, care trebuiau inițial retrase din serviciu acum trei ani. Un plan al aviației Corpului de Marină, publicat în februarie, preciza că se preconizează ca modelul Sea King să rămână în serviciu cel puțin până în 2026, iar modelul White Hawk până în 2030.

Întrebat cu privire la starea noilor elicoptere, Corpul Puşcaşilor Marini a declarat într-un comunicat că modelul VH-92A „continuă să asigure transportul administrativ al preşedintelui în afara Regiunii Capitalei Naţionale”. Corpul a mai precizat că se va asigura că escadrila sa Marine One dispune de „resursele necesare pentru a efectua toate misiunile solicitate”. În ceea ce priveşte întrebările referitoare la posibilitatea amenajării unui heliport, acesta a redirecţionat toate întrebările către Casa Albă.

Casa Albă nu a răspuns la întrebările referitoare la posibila amenajare a unui heliport.

Purtătorii de cuvânt ai companiilor Lockheed Martin și Sikorsky nu au răspuns la întrebările privind posibilitatea amenajării unui heliport la Casa Albă, ci au preferat să sublinieze capacitățile noilor elicoptere.

„VH-92A Patriot este un simbol recunoscut la nivel mondial pentru siguranță, securitate și fiabilitate”, a declarat Sikorsky într-un comunicat.

Persoanele care cunosc planurile Casei Albe au avertizat că — la fel ca și alte idei ale lui Trump — planurile de construire a unui heliport s-ar putea modifica înainte de un anunț oficial. Funcționari actuali și foști au declarat că au avut loc discuții de-a lungul timpului despre construirea unui heliport pe terenul Casei Albe.

„Nu este o idee nebunească a lui Trump”, a spus un ofițer militar pensionat, care a vorbit sub condiția anonimatului pentru a descrie planurile Casei Albe și ale armatei. Ofițerul pensionat a adăugat că foștii oficiali au fost descurajați să construiască un heliport, având în vedere rezistența istorică față de modificările aduse complexului Casei Albe — o situație răsturnată de Trump, care a demolat Aripa de Est a Casei Albe și a adus numeroase alte modificări clădirii istorice și terenului acesteia.

„Nimeni nu a vrut să investească capital politic și timp în acest proiect până când nu au fost excluse alte opțiuni tehnice de atenuare”, a declarat ofițerul pensionat.

Nu toată lumea este convinsă.

Ray L’Heureux, un colonel în rezervă care a coordonat misiunile Marine One în calitate de comandant al Escadrilei 1 de elicoptere a Marinei, a declarat că rămâne împotriva construirii unui heliport.

„Înțeleg că discuția revine din nou în actualitate. Se întâmplă mereu”, a spus L’Heureux, care s-a pensionat în 2011. El a susținut însă că ar fi „o prostie din punct de vedere estetic” să se construiască un heliport pe Peluza de Sud, deoarece aceasta este „istorică” și reprezintă „curtea din spate a Casei Albe”.

„Consider că nimic nu este defect acolo, așa că nu vă atingeți de el”, a spus el. Există alte modalități de a atenua problema zgomotului asurzitor al noilor elicoptere, a sugerat L’Heureux, inclusiv instalarea unei platforme temporare la fața locului, după cum este necesar.

Trump este de mult timp un utilizator pasionat al elicopterelor, bazându-se pe acestea pe parcursul îndelungatei sale cariere în afaceri și lăudându-se cu elicopterul său personal în cadrul „The Howard Stern Show” și în alte emisiuni. Genericul de început al reality-show-ului lui Trump difuzat de NBC, „The Apprentice”, îl prezenta în elicopterul său cu sigla Trump, zburând pe cerul de deasupra orașului New York. În prezent, Trump insistă să construiască un heliport la Mar-a-Lago, care ar urma să rămână în funcțiune și după încheierea mandatului său prezidențial.

„Știți, sunt foarte răsfățat; am avut elicoptere”, a declarat Trump într-un discurs adresat Escadrilei 1 de elicoptere a Marinei în 2017, înainte de a lăuda achiziția noilor modele VH-92A. „Și am comandat câteva noi, mari și frumoase.”

Trump a folosit, de asemenea, elicopterul Marine One pentru a evalua obiectivele turistice din Washington, survolând recent East Potomac Park, întrucât intenționează să renoveze terenul de golf de acolo.

Modelul VH-92A a fost ales pentru escadrila de elicoptere prezidențiale în mai 2014, în timpul administrației Obama. O inițiativă anterioară de înlocuire a elicopterelor a fost anulată în 2009 de către secretarul apărării Robert Gates, din cauza depășirii bugetului.

Riscurile majore asociate modelului VH-92A au ieșit la iveală în timpul primului mandat al lui Trump. Un raport al GAO din 2018 arăta că noul VH-92A „nu îndeplinea o cerință esențială de funcționare a sistemului, și anume aceea de a ateriza fără a afecta zona de aterizare” de pe Peluza de Sud.

O persoană familiarizată cu situația a declarat că, atunci când președintele Joe Biden a preluat funcția în 2021, oficialii administrației Biden au fost surprinși să afle că problema nu fusese încă rezolvată. Oficialii administrației de la acea vreme și-au exprimat îngrijorarea nu doar cu privire la deteriorarea Peluzei de Sud, ci și la problemele pe care le-ar putea cauza elicopterele atunci când președintele călătorește în străinătate, unde uneori aterizează tot pe gazon.

„Nu era vorba doar de faptul că problema nu fusese rezolvată”, a spus această persoană. „Ci de faptul că problema nu se îndrepta spre o soluționare.”

Dacă se va decide acum construirea unui heliport, se pare că Sikorsky și Lockheed vor fi așteptat, practic, ca guvernul SUA să se decidă în această privință, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la faptul dacă ar trebui să suporte costurile instalării heliportului, a spus această persoană.

Corpul Puşcaşilor Marini a declarat, într-un răspuns la întrebările adresate, că este în curs de desfăşurare un „plan de tranziţie etapizat” pentru trecerea la noul model VH-92A, care va fi „determinat de evenimente, nu de termene”. Reprezentanţii armatei şi ai Casei Albe colaborează pentru a „asigura crearea condiţiilor necesare” pentru o tranziţie completă la noul elicopter, au precizat oficialii Corpului Puşcaşilor Marini în răspunsul lor.

La sud de Peluza de Sud se află Ellipse, un alt spațiu deschis care face parte din complexul Casei Albe. L’Heureux a afirmat că amenajarea unui heliport în acel loc, în locul Peluzei de Sud, ar genera alte probleme, printre care și o probabilă cerință de securitate care ar obliga Serviciul Secret să organizeze un convoi de mașini de fiecare dată când președintele trebuie să se deplaseze cu elicopterul.

Președintele poate, de asemenea, să zboare spre Washington și să aterizeze în alte locuri, inclusiv la Fort McNair, dar acest lucru nu este la fel de flexibil, comod sau rapid, a spus L’Heureux.

În discursul său adresat escadrilei Marine One în 2017, Trump a recunoscut că zborurile cu elicopterul au reprezentat de multă vreme „unul dintre cele mai vizibile simboluri ale președinției” și a reflectat asupra semnificației acestora.

„Astăzi, puține priveliști sunt mai impresionante decât zborul elicopterului Marine One de-a lungul Potomac — o priveliște adevărată, incredibilă — trecând pe lângă Monumentul Washington și aterizând pe Peluza de Sud a Casei Albe”, le-a spus Trump membrilor escadrilei în 2017. „Este un privilegiu incredibil să participi la acel zbor”.

