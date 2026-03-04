Live TV

„Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump”. Pentagonul susține că liderul iranian implicat în complot a fost eliminat

Data publicării:
A dramatic silhouette profile of Donald Trump facing a burning Iranian flag with rising smoke and flames
Silueta lui Donald Trump pe fundalul steagului iranian. Imagine cu caracter ilustrativ. Foto: Profimedia

Armata SUA a declarat miercuri că a ucis un oficial iranian care conducea o unitate implicată într-un presupus complot de asasinare a președintelui Donald Trump, dar că ținta nu era obiectivul inițial al războiului, relatează Reuters.

„Liderul unității care a încercat să-l asasineze pe președintele Trump a fost vânat și ucis. Iranul a încercat să-l ucidă pe președintele Trump, dar președintele Trump a avut ultimul cuvânt”, a declarat secretarul apărării Pete Hegseth într-o conferință de presă.

„Deși acest lucru nu a fost în niciun caz obiectivul principal al operațiunii – de fapt, nici președintele, nici altcineva nu a adus vreodată în discuție acest aspect –, eu și alții ne-am asigurat că cei responsabili pentru acest lucru au fost în cele din urmă incluși pe lista țintelor”, a declarat Hegseth reporterilor.

Pete Hegseth nu a numit persoana în cauză, dar a spus că operațiunea a avut loc marți.

În 2024, Departamentul de Justiție al SUA a pus sub acuzare un iranian în legătură cu un presupus complot ordonat de IRGC pentru asasinarea lui Trump, pe atunci președinte ales al SUA.

Teheranul a negat acuzațiile potrivit cărora i-ar fi vizat pe Trump și alți oficiali americani.

Amintim că războiul în Orientul Mijlociu a intrat în a cincea zi, iar Statele Unite au anunțat că au lovit aproape 2.000 de ținte în Iran de la debutul operațiunilor militare cu Israelul.

CIA ar fi primit o ofertă de la agenți de informații iranieni. Dezvăluiri făcute de oficiali din Orientul Mijlociu (NYT)

„Epic Fury” pe internet: Un site satiric declanşează o campanie virală pentru trimiterea lui Barron Trump pe front în Iran

