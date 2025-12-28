Live TV

Ceasuri Rolex, lingouri de aur și o diplomație „decimată din interior”. Cum funcționează politica externă a Americii în era Trump 2.0

Donald Trump și Steve Witkoff
În locul diplomației tradiționale și a Departamentului de Stat, politica externă a Americii se bazează acum pe trimiși speciali precum Steve Witkoff (în poză), un vechi prieten și partener de afaceri al lui Trump transformat în emisar de pace. Foto: Profimedia Images
Din articol
„Cercul de oameni este șocant de mic” „Nimic nu este garantat dacă nu pui nimic în joc”

„Politica bazată pe personalitate” este noua față a diplomației americane, înlocuind proceduri și instituții care au stat la baza politicii externe a Statelor Unite de multe decenii. În era Trump, întrebarea nu mai este ce poate Washingtonul să facă pentru țările străine, ci ce pot acestea să facă pentru Washington, în timp ce caracteristicile principale ale politicii externe a lui Trump sunt relațiile tranzacționale și trimișii speciali.

Președintele comisiei pentru afaceri externe din cadrul Camerei Reprezentanților din SUA, republicanul Brian Mast, primește zilnic vizitatori din capitale din toată lumea și de la diferite ambasade din Washington.

Reprezentanții țărilor străine vin pregătiți să le vândă americanilor ceea ce au de oferit, a explicat Mast pentru Financial Times. „Toți vin aici cu: ‘Avem aceste minerale de cea mai înaltă calitate’ sau ‘cea mai mare capacitate de a rafina acest mineral’.” Acesta este noul trend la Washington.

Iar în locul diplomației tradiționale și a Departamentului de Stat, politica externă a Americii se bazează acum pe trimiși speciali precum Steve Witkoff, un vechi prieten și partener de afaceri al lui Trump transformat în emisar de pace, care azi negociază la Moscova, mâine la Riad, poimâine la Ierusalim, în căutarea unor acorduri cât mai avantajoase pentru SUA.

Alături de Witkoff se află Jared Kushner, ginerele lui Trump, care, deși nu are nicio funcție oficială în guvernul american, joacă un rol principal în echipa ce participă la negocierile de pace din Orientul Mijlociu și Ucraina în numele Statelor Unite.

Tom Barrack, un alt investitor și prieten apropiat al lui Trump, este acum ambasadorul Statelor Unite în Turcia și trimis special în negocierile de pace din Siria și Liban.

Massad Boulos, socrul fiicei lui Trump, Tiffany, a condus de mult timp un imperiu al afacerilor în Africa de vest și este acum emisarul președintelui SUA în Africa.

Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Oamenii pe care Trump se bazează în relațiile cu alte țări sunt cei în care președintele SUA are cea mai mare încredere, precum ginerele lui, Jared Kushner, și vechiul său prieten din lumea imobiliară, Steve Witkoff. În poză: Kushner și Witkoff participă la discuții cu Putin la Moscova privind încheierea războiului din Ucraina. Foto: Profimedia Images

„Cercul de oameni este șocant de mic”

La Washington, au dispărut vechile tradiții, precum și experții și diplomații cu experiență. „Cercul de oameni este șocant de mic”, a spus un fost oficial american care a lucrat și în actuala administrație.

Oamenii pe care Trump se bazează în relațiile cu alte țări sunt cei în care președintele SUA are cea mai mare încredere („principalii”), precum vechii săi prieteni din lumea imobiliară, Steve Witkoff și Tom Barrack, oameni ca Ivanka, fiica lui, sau Jared Kushner, potrivit lui Mouaz Moustafa, director executiv al organizației Syrian Emergency Task Force. „Poate și Don Jr.”, a mai spus el, referindu-se la fiul cel mare al lui președintelui, Donald Trump Jr.

Secretarul de stat Marco Rubio și vicepreședintele JD Vance joacă și ei un rol în negocieri, dar nu sunt la fel de importanți, potrivit lui Moustafa.

Prin tăierea resurselor Departamentului de Stat, marginalizarea multor oficiali importanți și delegarea unor magnați din domeniul afacerilor pentru a susține agenda politicii externe a Americii, Trump a schimbat fundamental modul în care funcționează diplomația la Washington.

Capacitatea diplomatică a Statelor Unite a fost „decimată din interior”, a avertizat Asociația Serviciului Diplomatic American. „Consiliul de Securitate Națională nu contează. Departamentul de Stat nu contează. Nimic nu contează, în afară de principali”, a spus și Moustafa, referindu-se la oamenii de încredere ai lui Trump.

Trump Welcomes Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman
Statele din Golful Persic s-au adaptat cel mai repede la noua politică externă a Statelor Unite, acestea fiind obișnuite cu combinarea problemelor politice și economice cu interesele personale. Foto: Profimedia Images

„Nimic nu este garantat dacă nu pui nimic în joc”

Cei care împărtășesc afinitatea lui Trump față de liderii autocrați și disprețul pentru vechile proceduri s-au adaptat cel mai repede la Washington.

„Oamenii care au înțeles cel mai repede cum să se adapteze au fost cei din statele din Golful Persic”, potrivit diplomatului american citat de FT. Ei erau deja obișnuiți cu amestecarea domeniilor „personal, politic și economic”.

„Toată lumea a trebuit să se adapteze. Sunt puține canale [de comunicare] înspre tron”, a spus și un oficial din Asia de Sud-Est. „Dar să ai de-a face cu un stat unde legăturile personale contează mai mult decât orice altceva nu este ceva neobișnuit pentru mulți din regiunea noastră.”

Trump i-a spus recent prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman că i-ar fi cerut „un cec” pentru finanțarea construcției noii săli de bal de la Casa Albă, dacă nu ar fi existat „restricții pentru străinii” care fac donații.

În Elveția, mai mulți afaceriști miliardari i-au dăruit lui Trump un ceas de birou Rolex și un lingou de aur gravat de 130.000 de dolari. Câteva săptămâni mai târziu, Trump a redus tarifele comerciale impuse importurilor din Elveția de la 39% la 15%.

În această nouă eră a diplomației americane, o ofertă făcută la timp este esențială. Când mai mulți președinți africani s-au întâlnit cu Trump la Casa Albă, în luna iulie, fiecare dintre ei a profitat de ocazie ca să încerce să îl impresioneze cu rezervele minerale foarte valoroase ale țărilor lor.

„Totul este condiționat. Nimic nu este garantat dacă nu pui nimic în joc”, a spus un ministru de externe european, după ce a fost întrebat ce a învățat despre relația cu administrația lui Donald Trump în primul an de la revenirea sa la Casa Albă.

Editor : Raul Nețoiu

