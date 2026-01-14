Live TV

Steve Witkoff și Jared Kushner intenționează să viziteze Moscova pentru o întâlnire cu Vladimir Putin (Bloomberg)

Data publicării:
Vladimir Putin - intalnire - Steve Witkoff - Jared Kushner - decembrie 2025
Imagine de la întâlnirea președintelui rus Vladimir Putin cu Steve Witkoff și Jared Kushner. Foto: Biroul de presă al Kremlinului / Anadolu/ABACAPRESS/ Profimedia

Steve Witkoff și Jared Kushner plănuiesc să meargă la Moscova pentru a se întâlni cu președintele rus Vladimir Putin, în timp ce emisarii lui Donald Trump încearcă să promoveze un acord de pace pentru a pune capăt războiului Rusiei împotriva Ucrainei, potrivit unor persoane familiarizate cu această chestiune, relatează Bloomberg.

Întrevederea ar putea avea loc în această lună, deși planurile nu sunt încă finalizate, iar calendarul ar putea suferi modificări din pricina situației din Iran.

Nu ar fi prima întâlnire a celor doi reprezentanți ai președintelui american cu Vladimir Putin. O astfel de întrevedere a avut loc în decembrie 2025 la Kremlin, însă discuțiile nu au dus la rezultate concrete și au fost urmate de noi negocieri separate, în Florida, cu o delegație ucraineană și cu trimisul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev.

Amintim că președintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut luni, 12 ianuarie, echipei sale de negociatori să finalizeze documentul privind garanțiile de securitate pentru Ucraina din partea Statelor Unite. Potrivit acestuia, cele două părți au stabilit programul în următoarele două săptămâni pentru pregătirea și posibila semnare a acordului de pace.

Totodată, miercuri, 7 ianuarie, reprezentantul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, a fost văzut la Paris. Potrivit relatărilor mass-media, el a fost primit la ambasada SUA. 

Axios a raportat că trimișii lui Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit cu Dmitriev pentru a discuta planul american de pace pentru Ucraina.

