Trump anunță că Washingtonul va aproba acordul nuclear cu Arabia Saudită, dar pune o condiție: „SUA nu se opun instalațiilor civile”

Președintele american Donald Trump a afirmat joi că noul acord nuclear semnat de SUA cu Arabia Saudită nu va include îmbogățirea uraniului și impune regatului să-și normalizeze relațiile cu Israelul, relatează Axios.

Trump răspunde la două dintre cele mai importante critici aduse acordului: că acesta ar putea deschide calea către îmbogățirea uraniului și că Washingtonul a renunțat la pârghiile de care dispunea pentru a impune un acord de pace cu Israelul.

„Acordul nuclear civil (Nu va avea loc nicio îmbogățire a materialului!) încheiat între Departamentul Energiei al Statelor Unite și Arabia Saudită, care se referă exclusiv la utilizări non-militare, precum cele pe care Iranul și Emiratele Arabe Unite (și alte țări) le au deja, va fi aprobat, dar este condiționat în totalitate de aderarea Arabiei Saudite la foarte respectatele și foarte reușitele Acorduri Abraham. Statele Unite nu se opun instalațiilor nucleare civile (fără îmbogățire)”, a scris liderul de la Casa Albă pe Truth Social.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Secretarul american al Energiei, Chris Wright, și ministrul saudit al Energiei, prințul Abdulaziz bin Salman, au semnat acordul miercuri, la Washington, după mai bine de un an de negocieri. Acordul prevede că firmele americane vor ajuta Arabia Saudită să-și dezvolte programul nuclear civil.

The Wall Street Journal a relatat că acordul include, de asemenea, un studiu comun între SUA și Arabia Saudită privind o eventuală activitate viitoare de îmbogățire a uraniului în această țară.

Acordul nu impune Arabiei Saudite să semneze un protocol separat al Agenției Internaționale pentru Energie Atomică care să permită inspecții inopinate efectuate de inspectorii ONU.

Departamentul Energiei a declarat că acordul include un „acord de garanții” bilateral între SUA și Arabia Saudită, care va împiedica Riadul să utilizeze programul nuclear în alte scopuri decât cele pașnice.

„Fiți siguri că aceste acorduri respectă cele mai înalte standarde de siguranță nucleară și de neproliferare”, a declarat secretarul american Chris Wright.

Negocierile au început sub administrația Biden, ca parte a unui acord mai amplu care includea un tratat de apărare între SUA și Arabia Saudită și impunea Riadului să semneze un acord de pace cu Israelul.

Acordul actual a fost semnat separat de orice acord de pace între Arabia Saudită și Israel, și nu există niciun indiciu că textul său ar face o legătură oficială între cele două.

Criticii susțin că Trump a pierdut o parte din pârghiile de care dispunea pentru a-i determina pe saudiți să normalizeze relațiile cu Israelul.

Chiar saudiții afirmă că nu vor normaliza relațiile cu Israelul fără ca guvernul israelian să accepte o „cale ireversibilă și cu un termen limită” pentru crearea unui stat palestinian.

Citește și:

Îngrijorare în Israel privind acordul nuclear dintre SUA și Arabia Saudită: „Ne pune în pericol”

Mohammed bin Salman, marele câștigător al mult râvnitului acord nuclear dintre Arabia Saudită și SUA

Editor : A.M.G.