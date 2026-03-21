Video Trump ia în calcul o „reducere treptată” a acțiunilor militare împotriva Iranului: „Suntem pe punctul să ne atingem obiectivele”

Donald J Trump Signs Executive Order Launching National Fraud Task Force In Washington DC - 16 Mar 2026.
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri seară pentru prima dată că ia în considerare o „reducere treptată” a operaţiunilor militare împotriva Iranului, la scurt timp după ce exclusese un armistiţiu, şi o relaxare a sancţiunilor asupra petrolului iranian, relatează AFP.

Dat fiind că războiul, care durează de trei săptămâni, afectează activitatea globală, Statele Unite au anunţat că au autorizat vânzarea şi livrarea de petrol iranian aflat pe nave înainte de 20 martie, până pe 19 aprilie.

Această destindere are scopul de a stopa creşterea preţurilor la energie cauzată de războiul din Orientul Mijlociu.

„Suntem pe punctul să ne atingem obiectivele, în timp ce luăm în considerare o reducere treptată a eforturilor noastre militare semnificative în Orientul Mijlociu împotriva regimului terorist iranian", a scris preşedintele SUA vineri seară pe Truth Social.

Dar această declaraţie coincide cu relatările mai multor mass-media americane despre o viitoare desfăşurare de forţe militare suplimentare în regiune. Şi cu doar câteva ore mai devreme, însuşi preşedintele american exclusese orice armistiţiu în această etapă.

„Ştiţi, nu există un armistiţiu atunci când, la propriu, îl anihilezi pe adversar”, le-a spus el reporterilor în timp ce părăsea Casa Albă pentru a ajunge în Florida.

Iar purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a scris pe platforma X, la scurt timp după aceea, că preşedintele şi Pentagonul „prevăzuseră că va dura între 4 şi 6 săptămâni pentru a finaliza misiunea”.

