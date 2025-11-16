Tactica lui Putin de a provoca o revoluție în Ucraina. Înalt oficial: „Iarna asta e ultima șansă a rușilor de a ne învinge”

După aproape patru ani de război, în toată Ucraina familiile se pregătesc pentru vremuri și mai grele - o iarnă lungă și rece, în care președintele rus Vladimir Putin încearcă să-și ducă la bun sfârșit invazia, lovind rețelele și sursele de energie ale țării, notează BBC.

Chiar weekendul trecut, un atac masiv cu drone și rachete a lăsat o mare parte a Ucrainei fără energie electrică pentru o perioadă. Ucrainienii suportă acum întreruperi frecvente de energie electrică de până la 16 ore pe zi.

Iarna, temperaturile în Ucraina pot scădea până la -20 de grade Celsius. Un înalt oficial guvernamental a declarat pentru BBC că se așteaptă ca următoarele luni să fie brutale.

„Cred că va fi cea mai grea iarnă din istoria noastră. Rusia ne va distruge energia, infrastructura, încălzirea. Toate instituțiile statului ar trebui să fie pregătite pentru cel mai rău scenariu”, spune oficialul.

Și Maxim Timchenko, directorul executiv al DTEK, o mare companie privată de energie din Ucraina, confirmă acest lucru. „Având în vedere intensitatea atacurilor din ultimele două luni, este clar că Rusia urmărește distrugerea completă a sistemului energetic al Ucrainei”, susține el.

Dar, potrivit unui oficial european, nu este vorba doar despre faptul că oamenii sunt nevoiți să îndure frigul noaptea sau să trăiască fără lumină, ci strategia Rusiei ar fi mai complexă.

„Este vorba și despre faptul că nu pot cumpăra pâine de la brutărie dimineața și nu pot merge la muncă pentru că fabrica nu are energie electrică”, spune acesta.

Active înghețate și diplomație suspendată

Pe front, veștile sunt sumbre. Există semne tot mai clare că orașul Pokrovsk, situat în estul țării, ar putea cădea, ceea ce ar da forțelor ruse un impuls moral și o nouă platformă pentru a cuceri o parte mai mare din regiunea Donețk. Mai mult, pentru moment, eforturile diplomatice de a pune capăt războiului par să fie suspendate.

Discuțiile privind summitul dintre pDonald Trump și Vladimir Putin au fost puse în așteptare, după ce Moscova a refuzat să renunțe la obiectivele sale de război, iar SUA au impus sancțiuni asupra petrolului și gazelor rusești.

„În prezent, există o pauză. Situația este blocată”, a declarat săptămâna aceasta un purtător de cuvânt al Kremlinului.

Între timp, țările europene discută ce să facă privind activele rusești înghețate în valoare de 180 de miliarde de euro (160 de miliarde de lire sterline). Intenția e să utilizeze banii pentru a contracta un așa-numit „împrumut de repatriere” pentru Ucraina, care va fi rambursat numai dacă Rusia va plăti despăgubiri după încheierea războiului.

Însă o dispută cu privire la modul de împărțire a riscului a lăsat vistieria Kievului în mod evident goală.

Totuși, potrivit oficialului, criza energetică este cea care îngrijorează cel mai mult guvernul ucrainean.

„Oamenii sunt obosiți după patru ani de război. Mă tem că vor fi demotivați”, a spus acesta.

Putin vrea să provoace o revoluție în Ucraina

Un studiu științific recent sugerează că oamenii sunt de trei ori mai predispuși să sufere de insomnie în Ucraina decât în țările aflate în pace.

„Sunt obosită din cauza lipsei de somn. Dar și oamenii care luptă pe front sunt obosiți”, spune Yana Kolomiets, în vârstă de 31 de ani, de profesie director de casting, din Odesa.

Studiul citat de BBC a urmărit obiceiurile de somn ale aproximativ 100 de ucraineni pe o perioadă de șase luni și a constatat că insomnia persista chiar și în nopțile liniștite.

Și nu au fost multe nopți liniștite. Rusia a lansat un număr mare de rachete balistice asupra Ucrainei în octombrie, aproximativ 268 în total, cel mai mare număr lunar de la începutul invaziei pe scară largă, potrivit unei analize publicate de site-ul de știri Oboz. În aceeași lună, Rusia a lansat și 5.298 de drone.

Diplomații sugerează că tactica Rusiei are o orientare geografică, atacurile vizând în mod deliberat rețelele de transport al gazului și energiei electrice din estul Ucrainei, mai degrabă decât centralele electrice din vestul țării.

„Ei încearcă să împartă Ucraina în două din punct de vedere energetic. Vor ca toată zona de la est de râul Dnipro să fie rece în această iarnă”, spune un oficial european.

Scopul, a spus o sursă guvernamentală, este „de a instiga o insurecție, astfel încât oamenii să se răzvrătească împotriva guvernului de la Kiev. Încearcă să distrugă coeziunea socială”.

Biroul Națiunilor Unite pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare este atât de îngrijorat încât a emis deja un avertisment oficial, afirmând că „iarna care se apropie prezintă noi riscuri pentru ucraineni, deoarece intensificarea atacurilor asupra rețelelor energetice subminează eforturile de menținere a căldurii în case, școli și centre de sănătate”.

Rusia vrea o victorie pe care să o poată „vinde”

Veștile din Pokrovsk sunt sumbre, cu rapoarte zilnice despre avansul rușilor. Dacă ar cădea, ar fi primul oraș important capturat de Rusia după Avdiivka în februarie 2024.

Dar forțele ruse ar fi încă la doar 40 km de locul de unde au început invazia pe scară largă în 2022, teren câștigat cu prețul a sute de mii de vieți.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski spune că înaltul comandament rus atacă Pokrovsk nu doar pentru că este important din punct de vedere tactic, ci și pentru că Putin vrea o victorie pe care să o poată „vinde” diplomatic Casei Albe.

Rușii speră să-l convingă pe președintele Trump că înregistrează progrese pe câmpul de luptă, ceea ce va exercita presiuni asupra Kievului pentru a cere pacea.

Vadim Pristaiko, fostul ministru de externe al Ucrainei și ambasador la Londra, a declarat că Rusia dorește să „impună în Europa și în rândul occidentalilor sentimentul, așa cum au făcut-o și propagandiștii ruși în trecut, că nu se poate face nimic împotriva Rusiei, că nu se poate învinge Mama Rusia”.

„Ei speră că partenerii noștri ne vor forța să ne pierdem prestigiul și să semnăm acordul cu Rusia, oricare ar fi acesta”, adaugă acesta.

Întrebat dacă poporul său va putea supraviețui iernii care se apropie, Zelenski a spus: „Nu știu cum va fi iarna, dar trebuie să ne pregătim în orice caz”.

„Înțelegem ce trebuie să facem, înțelegem ce avem nevoie, iar partenerii noștri știu, de asemenea, de la noi, în caz de dificultăți, ce volum de energie electrică trebuie să importăm”, mai spune el.

Ucraina importă gaze din întreaga Europă, inclusiv din Polonia, Ungaria și Slovacia. Dar are și instalații de stocare masive pe care Rusia le-ar putea viza.

Oleksandr Kharchenko, directorul Centrului de Cercetare în Industria Energetică, afirmă că Ucraina este bine poziționată pentru a-și proteja aprovizionarea cu energie de atacurile rusești.

„Suntem mai bine pregătiți, știm cum să acționăm, nu intrăm în panică. Știm ce trebuie să facem dacă ceva este avariat. Va fi complicat, va fi o iarnă grea, vor fi multe întreruperi, dar va fi gestionabil”, spune el.

„Iarna aceasta este ultima șansă a rușilor de a ne învinge”

Și prim-ministrul Ucrainei este încrezător. Iuliia Svîrîdenko a declarat că obiectivul Rusiei este „să cufunde Ucraina în întuneric. Al nostru este să păstrăm lumina”.

Acest lucru ar putea fi mai greu de realizat dacă Trump se concentrează pe alte probleme și își îndreaptă atenția departe de Ucraina, la fel și dacă alegătorii europeni aleg guverne care sunt mai puțin favorabile Kievului și nu pot renunța la energia rusă, notează BBC.

Pericolul este că oboseala războiului va depăși răbdarea strategică.

Dar, în ciuda realismului sumbru al oficialului guvernamental, chiar și acesta rămâne încrezătoar. „Iarna aceasta este ultima șansă a rușilor de a ne învinge. Și dacă ajungem la 1 aprilie, vom câștiga războiul”, a spus el.

Un diplomat occidental a explicat pentru BBC de ce ucrainenii sunt atât de neclintiți. „Sunt pur și simplu încăpățânați”, a răspuns acesta, indicând lunga istorie a Ucrainei de a rezista greutăților.

„Ei spun că au supraviețuit germanilor, polonezilor, turcilor, lituanienilor și că acum pot supraviețui și rușilor”, conchide el.

Editor : C.L.B.