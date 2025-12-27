Trump cere Departamentului de Justiție să dezvăluie numele democraților din dosarele Epstein. „Faceți-i de rușine”

Președintele Donald Trump a îndemnat Departamentul de Justiție din SUA să facă publice numele oricărui democrat menționat în dosarele legate de Jeffrey Epstein și a adăugat că agenția ar trebui „să îi facă de rușine”, scrie USA Today.

Trump a semnat pe 19 noiembrie o lege care cerea eliberarea documentelor guvernului federal legate de Epstein, care s-a sinucis în închisoare în 2019, în așteptarea procesului pentru trafic de minori.

Legea stabilea un termen de 30 de zile pentru publicarea documentelor, iar Departamentul de Justiție a început să le facă publice pe 19 decembrie. Sute de mii de documente au fost puse la dispoziția publicului, însă multe altele urmează să fie dezvăluite, ceea ce a determinat unii parlamentari să acuze administrația Trump de încălcarea legii.

Noi documente descoperite de DOJ

Departamentul de Justiție a anunțat pe 24 decembrie că FBI și procurorii federali au descoperit peste un milion de documente suplimentare legate de Epstein și că revizuirea acestora va dura săptămâni.

„Acum s-a găsit încă 1.000.000 de pagini despre Epstein”, a scris Trump pe rețeaua Thruth Social, în data de 26 decembrie. „DOJ este forțat să își petreacă tot timpul pe această farsă inspirată de democrați. Când vor spune STOP și se vor ocupa de fraudele electorale, etc.?”.

Trump î i atacă democrații

În același timp, Trump a vizat democrații și a încurajat Departamentul de Justiție să dezvăluie persoanele legate de Epstein.

„Democrații sunt cei care au lucrat cu Epstein, nu republicanii”, a mai scris Trump pe 26 decembrie. „Dezvăluiți toate numele lor, faceți-i de rușine și reveniți la a ajuta țara noastră!”, a mai scris liderul de la Casa Albă.

„Democrații sunt cei care au lucrat cu Epstein, nu republicanii. Stânga radicală nu vrea ca oamenii să vorbească despre succesul lui Trump și al republicanilor, ci doar despre Jeffrey Epstein, mort de mult timp – doar o altă vânătoare de vrăjitoare!”, a completat Trump.



Legăturile lui Epstein cu persoane influente

Jeffrey Epstein socializa cu persoane influente și faimoase și a avut o lungă prietenie cu Trump înainte ca cei doi să se certe.

Unele dintre documentele recent publicate îl menționează pe Trump, inclusiv călătoriile sale cu avionul lui Epstein. Alte documente includ fotografii cu fostul președinte democrat Bill Clinton și alte persoane celebre. Multe dintre documente sunt masiv redactate.

Nici Trump, nici Clinton nu au fost acuzați de vreo faptă ilegală de către autorități.

O fotografie cu Donald Trump, din dosarele Epstein, care fusese ștearsă de pe site-ul Departamentului de Justiție, a fost republicată

Editor : Ana Petrescu