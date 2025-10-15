Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână”

Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a încheia războiul din Ucraina, pe care l-a numit un eșec costisitor pentru Rusia. Președintele american susține că Moscova ar fi pierdut „un milion și jumătate de soldați”, într-o confruntare care ar fi trebuit să fie câștigată „într-o săptămână”.

Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a spus că Putin „ar fi trebuit să câștige acel război într-o săptămână” și a remarcat că invazia pe scară largă intră acum în al patrulea an, potrivit Kyiv Independent.

El a numit războiul „îngrozitor”, a afirmat că Rusia a „pierdut un milion și jumătate de soldați” uciși și răniți și a adăugat că războiul „îl face (pe Putin) să arate foarte rău”.

Afirmația lui Trump privind 1,5 milioane de victime rusești nu este susținută de estimările independente. Evaluările serviciilor de informații occidentale sugerează că totalul combinat al soldaților ruși uciși și răniți ar putea fi aproape de sau ușor peste un milion. O investigație comună realizată de publicația rusă Mediazona și de serviciul rusesc al BBC a identificat peste 135.000 de soldați ruși uciși până în octombrie 2025, mult sub cifra invocată de Trump.

Trump a lăudat și apărarea Ucrainei, spunând: „Cine s-ar fi gândit că Ucraina ar putea lupta împotriva Rusiei timp de patru ani, practic până la un impas?”

El a adăugat că Putin „trebuie cu adevărat să încheie acest război”, menționând: „Știți, în Rusia sunt cozi lungi la benzină chiar acum… dintr-odată economia lui se va prăbuși, iar eu aș vrea să-l văd mergând bine. Adică, am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar pur și simplu nu vrea să pună capăt acelui război.”

Racheta Tomahawk, „o armă foarte ofensivă”

Declarațiile vin cu doar câteva zile înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, pe 17 octombrie. Trump a anticipat întâlnirea spunând că Zelenski „vrea arme, ar dori să aibă Tomahawk-uri, toți ceilalți vor ceva”, semnalând că ajutorul militar va fi un subiect central al discuțiilor.

Rachetele Tomahawk au devenit un punct central în dezbaterile geopolitice, în contextul în care Trump ia în considerare trimiterea lor în Ucraina pentru a presa Rusia să intre în negocieri.

Mai devreme, pe 12 octombrie, președintele SUA a declarat că este pregătit să trimită rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, dar că va discuta mai întâi problema cu Putin: „S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia, sincer, despre Tomahawk-uri”, a spus Trump reporterilor. „Vor să aibă Tomahawk-uri îndreptate spre direcția lor? Nu cred.”

Întrebat dacă asta înseamnă că va vorbi cu Putin înainte de a livra rachetele, Trump a spus că depinde de disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. „Poate că voi vorbi cu el. I-aș putea spune: uite, dacă războiul nu se încheie, o să le trimit Tomahawk-urile”, a spus el, numind arma „o armă foarte ofensivă”.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie. Cu o rază de 1.600 până la 2.500 de kilometri, ar permite Kievului să lovească ținte până și în Siberia.

Citește și „Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa

Editor : M.I.