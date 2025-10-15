Live TV

Trump îi cere lui Putin „să facă ceva” pentru a opri războiul din Ucraina: „Ar fi trebuit să câștige într-o săptămână”

Data publicării:
donald trump si vladimir putin
Donald Trump și Vladimir Putin. Colaj foto: Profimedia Images
Din articol
Racheta Tomahawk, „o armă foarte ofensivă”

Donald Trump a declarat că Vladimir Putin ar trebui „să facă ceva” pentru a încheia războiul din Ucraina, pe care l-a numit un eșec costisitor pentru Rusia. Președintele american susține că Moscova ar fi pierdut „un milion și jumătate de soldați”, într-o confruntare care ar fi trebuit să fie câștigată „într-o săptămână”.

Vorbind la o conferință de presă comună cu președintele Argentinei, Javier Milei, Trump a spus că Putin „ar fi trebuit să câștige acel război într-o săptămână” și a remarcat că invazia pe scară largă intră acum în al patrulea an, potrivit Kyiv Independent.

El a numit războiul „îngrozitor”, a afirmat că Rusia a „pierdut un milion și jumătate de soldați” uciși și răniți și a adăugat că războiul „îl face (pe Putin) să arate foarte rău”.

Afirmația lui Trump privind 1,5 milioane de victime rusești nu este susținută de estimările independente. Evaluările serviciilor de informații occidentale sugerează că totalul combinat al soldaților ruși uciși și răniți ar putea fi aproape de sau ușor peste un milion. O investigație comună realizată de publicația rusă Mediazona și de serviciul rusesc al BBC a identificat peste 135.000 de soldați ruși uciși până în octombrie 2025, mult sub cifra invocată de Trump.

Trump a lăudat și apărarea Ucrainei, spunând: „Cine s-ar fi gândit că Ucraina ar putea lupta împotriva Rusiei timp de patru ani, practic până la un impas?”

El a adăugat că Putin „trebuie cu adevărat să încheie acest război”, menționând: „Știți, în Rusia sunt cozi lungi la benzină chiar acum… dintr-odată economia lui se va prăbuși, iar eu aș vrea să-l văd mergând bine. Adică, am avut o relație foarte bună cu Vladimir Putin, dar pur și simplu nu vrea să pună capăt acelui război.”

Racheta Tomahawk, „o armă foarte ofensivă”

Declarațiile vin cu doar câteva zile înainte ca Trump să se întâlnească cu președintele Volodimir Zelenski, pe 17 octombrie. Trump a anticipat întâlnirea spunând că Zelenski „vrea arme, ar dori să aibă Tomahawk-uri, toți ceilalți vor ceva”, semnalând că ajutorul militar va fi un subiect central al discuțiilor.

Rachetele Tomahawk au devenit un punct central în dezbaterile geopolitice, în contextul în care Trump ia în considerare trimiterea lor în Ucraina pentru a presa Rusia să intre în negocieri.

Mai devreme, pe 12 octombrie, președintele SUA a declarat că este pregătit să trimită rachete de croazieră Tomahawk cu rază lungă de acțiune în Ucraina, dar că va discuta mai întâi problema cu Putin: „S-ar putea să trebuiască să vorbesc cu Rusia, sincer, despre Tomahawk-uri”, a spus Trump reporterilor. „Vor să aibă Tomahawk-uri îndreptate spre direcția lor? Nu cred.”

Întrebat dacă asta înseamnă că va vorbi cu Putin înainte de a livra rachetele, Trump a spus că depinde de disponibilitatea Moscovei de a pune capăt războiului. „Poate că voi vorbi cu el. I-aș putea spune: uite, dacă războiul nu se încheie, o să le trimit Tomahawk-urile”, a spus el, numind arma „o armă foarte ofensivă”.

Tomahawk este o rachetă de croazieră subsonică, cu rază lungă de acțiune, concepută pentru lovituri de precizie. Cu o rază de 1.600 până la 2.500 de kilometri, ar permite Kievului să lovească ținte până și în Siberia.

Citește și „Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump privind rachetele Tomahawk îi vizează și pe Putin, dar și Europa

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
WhatsApp Image 2025-10-10 at 15.35.11
1
Un apropiat al lui Călin Georgescu, care a lucrat ani la rând în serviciul de informații...
ore de lucru, zi de munca, working hours
2
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
vreme, ploaie, toamna, umbrela
3
Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni. Prognoza ANM până pe 26 octombrie, pentru...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
4
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
Screenshot 2025-10-13 232543
5
Accident în București: O femeie și copilul ei, loviți de mașină pe trecerea de pietoni...
"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
Digi Sport
"Gaura neagră" din București: "înghite" milioane € pe an. Primăria: "Scopul nu a fost acela de a produce profit"
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
racheta Tomahawk lansata de pe nava
„Sărutul morții” pentru rafinăriile rusești. Strategia lui Trump...
seismograf care inregistreaza un cutremur
Cutremur în România, miercuri dimineață
Căldură pe timpul zilei în București. Foto Getty Images
Când se va da drumul la căldură pe timpul zilei în Capitală...
Convoy transporting the bodies of deceased hostages, kidnapped during the deadly October 7, 2023 attack by Hamas, arrives at Abu Kabir forensic centre
Israelul anunţă că a primit rămăşiţele pământești a încă patru dintre...
Ultimele știri
Noi detalii în cazul Coifului de la Coțofenești furat de la Muzeul Drends: un român, suspectat că ar fi pregătit terenul pentru hoți
Rivalul lui Viktor Orban, Peter Magyar, afirmă că nu va opri imediat importurile de combustibil din Rusia către Ungaria
„Cel mai frumos cadou de ziua de naştere”. Trump i-a acordat postum Medalia Prezidenţială a Libertăţii lui Charlie Kirk
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Anunțul poliției poloneze privind operațiunea de dezinformare. Foto- X
Operațiune rusească de dezinformare în Polonia. O știre falsă despre o triplă crimă a devenit virală, scopul fiind denigrarea Ucrainei
Serghei Tihanovski și Svetlana Tihanovskaia în Vilnius
Cuplul care conduce opoziția din Belarus a dezvăluit cum putea fi evitat războiul din Ucraina: „Acum se vede unde au dus acele greșeli”
Soldați tineri în Rusia
„Mamă, o să mă anuleze și o să spună că m-am sinucis”. De ce apelează soldații ruși la soluția „zero” față de propriii colegi
Lupte în Donețk
Unitățile de asalt ale Ucrainei au avansat 1,6 km în Donețk. Brigada Azov a respins atacul rus și a eliminat 78 de soldați
Radoslaw Sikorski-drona-octombrie 2025
Europa trebuie să se pregătească pentru un atac din partea Rusiei, avertizează Radoslaw Sikorski
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii care se lasă purtate de iluzii când Venus se opune lui Neptun retrograd. Dorințele, dar și...
Cancan
Momente de groază la bordul unui avion Ryanair, chiar în momentul decolării! Cei 160 pasageri au fost...
Fanatik.ro
Cum au ajuns gândacii și moluștele să pună în pericol securitatea energetică a României: „Această iarnă vine...
editiadedimineata.ro
Există un motiv științific pentru care unele melodii îți rămân blocate în cap
Fanatik.ro
“Ce salariu are Mircea Lucescu la națională?” Răspunsul neașteptat al selecționerului României
Adevărul
„Prăjește” un roi de drone în câteva secunde: robotul terestru TRX a primit o armă cu microunde
Playtech
De ce ar fi bine să stropești pomii de măr cu sare în octombrie. Soluția simplă care elimină lichenii și...
Digi FM
Adela Popescu, "scrisoare" de dragoste și apreciere pentru mama ei: "Nu mai știu pe nimeni ca ea. Nu m-a...
Digi Sport
S-a terminat: divorțul anului în România! E hotărâtă și nu mai dă înapoi
Pro FM
Paris Jackson, sinceră despre procesul prin care a scăpat de dependența de alcool și heroină: "A fost ca un...
Film Now
Marele regret al lui Al Pacino, dezvăluit după moartea lui Diane Keaton. „Ea a fost dragostea vieții lui”
Adevarul
Cum arată viitorul autostrăzilor și drumurilor expres din România. Planul celor peste 3.200 de kilometri de...
Newsweek
Macron zice că a greșit înghețând pensii. Pensionarii români pierd 520 lei. De ce nu plătește nimeni
Digi FM
Noi indicii despre starea lui Michael Schumacher. Un jurnalist face dezvăluiri la aproape 12 ani de la...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Reacția lui Jennifer Lopez când un fan a îngenuncheat în fața ei. Actrița pășea pe covorul roșu la premiera...
UTV
D’Angelo, legenda muzicii neo-soul, a murit la 51 de ani. „Lăsați lumea să-i celebreze darul muzicii"