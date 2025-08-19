Live TV

„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA

Data actualizării: Data publicării:
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
Donald Trump, Volodimir Zelenski și Vladimir Putin. Foto: Profimedia Images

Vladimir Putin nu a fost prezent luni la Casa Albă, însă influența sa asupra lui Donald Trump era evidentă, arată o analiză Sky News. Au existat trei momente cheie care au relevat cum s-a schimbat abordarea președintelui american privind războiul din Ucraina, după summitul din Alaska. 

Primul moment a avut loc în Biroul Oval. Așezat lângă Zelenski, Trump a spus: „Nu cred că aveți nevoie de un armistițiu”.

Afirmația este o ilustrare a schimbării radicale de abordare a președintelui american în ceea ce privește pacea, în contextul în care, în ultimele șase luni, încetarea focului a fost prioritatea sa.  Însă după întâlnirea cu Putin din Alaska, brusc nu mai este.

Sky News scrie că declarația confirmă faptul că Trump vede războiul prin ochii Moscovei.

Al doilea aspect a fost formatul în sine al întâlnirii dintre Trump și Zelenski, unde au fost permise întrebări și răspunsuri deschise.

În Alaska, Putin nu a fost obligat să răspundă la nicio întrebare, cel mai probabil, pentru că nu a vrut. Dar Zelenski nu a avut de ales și a fost supus unui val de întrebări pentru a se vedea dacă a învățat lecția de data trecută.

A fost o demonstrație suplimentară a statutului special pe care Trump pare să i-l acorde lui Putin.

Al treilea moment a fost convorbirea telefonică dintre Trump și Putin. Inițial, președintele SUA a spus că va vorbi cu liderul de la Kremlin după întâlnirea sa cu liderii europeni. Dar apelul a avut loc în timpul acesteia, ca și cum  Trump ar fi trebuit să se consulte mai întâi cu președintele rus, înainte de a-și continua discuțiile.

Încă nu sunt cunoscute toate detaliile propunerii de pace care este în curs de elaborare, dar toate aceste momente sugerează cu tărie că este una schițată de Rusia. Casa Albă furnizează hârtia, dar Kremlinul ține stiloul, notează Sky News. 

Pentru Moscova, obiectivul actual este să-l mențină pe Trump pe calea către pace, care înseamnă mai întâi acordul, apoi încetarea focului.

Rusia consideră că aceasta este cea mai bună modalitate de a-și atinge obiectivele, deoarece are mai multă influență atâta timp cât luptele continuă.

Dar Putin va fi precaut, știind că Trump este flexibil și își poate schimba ușor părerea, în funcție de ultima persoană cu care a vorbit. Așadar, pentru a se asigura că președintele american nu e influențat, Rusia va depune eforturi pentru a-și face auzită vocea.

Luni, de exemplu, ministerul rus de Externe a condamnat rapid recentele declarații ale guvernului britanic, potrivit cărora acesta ar fi gata să trimită trupe pentru a ajuta la aplicarea unui eventual armistițiu.

„Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Moscova încearcă să acopere îngrijorările europene prezentându-se ca partea care dorește cel mai mult pacea, iar Kievul (și Europa) ca obstacol, mai scrie Sky News. 

Citește și: Când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Trump: „Am început pregătirile”

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fulger in furtuna
1
Cod portocaliu de furtuni puternice. Care sunt zonele vizate de avertizarea ANM
Oana Toiu, Proposed Minister of Foreign Affairs, Heard in Parliament, Bucharest, Romania - 23 Jun 2025
2
Ce salarii oferă Ministerul de Externe pentru cele 180 de posturi scoase la concurs. Oana...
Geoffrey Hinton
3
„Nașul AI” a dezvăluit singura soluție pentru ca omenirea să poată supraviețui...
profimedia-1030146551
4
Summit SUA - Ucraina - UE. Trump pregătește o trilaterală cu Zelenski și Putin. Macron...
Summit Alaska
5
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta...
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Digi Sport
"I-au distrus viața!" A ajuns de nerecunoscut, la 15 ani după ce a plecat de la FCSB
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Prim-ministrul Ilie Bolojan.
Ilie Bolojan a avut o întâlnire cu Alex Florența, procurorul general...
Alertă în Mureș: Emil Gânj, care și-ar fi ucis și incendiat iubita...
accident a1
Accident grav pe A1: Doi oameni aflați pe autostradă au murit după ce...
Guvernul a amânat din nou hotărârea prin care Traian Băsescu ar urma...
Ultimele știri
Ministrul Energiei, despre lucrările la lacul Vidraru: „Aurul de aici nu se măsoară în kilograme, ci în siguranţă, independenţă energet
Iranul susține că serviciul israelian de spionaj Mossad și-a făcut centru de asamblat drone în Teheran
Sindicaliștii din Educație îi cer lui Ilie Bolojan să dezmintă afirmațiile privind norma didactică: „E complet fals”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Venezuelan President Maduro holds press conference in Caracas
Dictatorul din Venezuela mobilizează aproape 5 milioane de oameni după amenințările SUA
Studenți
Statele Unite au revocat vizele a peste 6.000 de studenţi străini. Care au fost principalele cauze
Vladimir Putin și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images
Când ar putea avea loc întâlnirea dintre Putin și Zelenski. Trump: „Am început pregătirile”
Trump Meets President Zelenskyy of Ukraine and European Leaders
Ucraina promite să cumpere armament american în valoare de 100 de miliarde de dolari, în schimbul garanțiilor de securitate (FT)
Cancelarul Germaniei, Friedrich Merz
Merz, despre „schimburile de teritorii” propuse de Trump: Dacă Ucraina ar ceda Donbasul, ar fi ca şi cum SUA ar ceda Florida
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri controversate despre planurile lui Meghan Markle la începutul relației cu Harry: „Voia să...
Cancan
BREAKING NEWS. Andra și Cătălin Măruță au cerut ordin de protecție împotriva unui bărbat care îi terorizează!
Fanatik.ro
În timp ce Zelenski negocia pacea la Casa Albă, ucrainenii se împotmoleau la București. Cum a fost blocat...
editiadedimineata.ro
Aerul condiționat poate crește riscul aparției „sindromului clădirii bolnave”
Fanatik.ro
O ”notificare de la Moscova”, cauza reală a demisiei Elenei Udrea de la Cotroceni? Dezvăluiri neașteptate la...
Adevărul
Trump a lăudat fiecare lider european în parte: „Arăți grozav cu bronzul ăsta”. Ce i-a șoptit lui Macron...
Playtech
Harta României, pe masă la discuţiile dintre Trump şi Zelenski! Planul periculos al lui Putin, spus cu voce...
Digi FM
Dan Negru, mesaj tranșant despre războaiele care zguduie lumea: „Trimiteți copiii elitelor pe front. Va fi...
Digi Sport
Divorțul anului în România, un nou episod: despărțiți, dar împreună
Pro FM
Val de reacții după ce Delia a postat mai multe fotografii în costum de baie: „Ce ai vrut să demonstrezi?”...
Film Now
Russell Crowe rupe tăcerea la 20 de ani de la incidentul din New York în urma căruia a fost arestat pentru...
Adevarul
Cea mai impresionantă poveste de supraviețuire. Tânăra aristocrată care a supraviețuit pe „Insula Demonilor”...
Newsweek
Budăi dă vești bune la pensie pentru 660.000 pensionari. Când vin banii de la Mica Recalculare
Digi FM
Mihaela Rădulescu, omagiu dedicat lui Felix: "Energia lui solară s-a potrivit cu a mea în toate felurile...
Digi World
Legătura dintre Covid-19 şi bolile respiratorii. Cum ajută vaccinarea. Noi observații ale cercetătorilor
Digi Animal World
„Paznicii rațelor” fac senzație în Thirsk. Ritualul lor de seară a devenit viral pe internet
Film Now
Jennifer Aniston spune că distribuția Friends îl plângea pe Matthew Perry încă dinainte de moartea lui: "Mă...
UTV
Alina Eremia s-a căsătorit cu Edy Barbu. Nuntă de poveste la Palatul Snagov - Vezi imaginile