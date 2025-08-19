„Trump vede războiul prin ochii Rusiei.” Trei momente de la întâlnirea cu Zelenski care arată influența lui Putin asupra liderului SUA

Vladimir Putin nu a fost prezent luni la Casa Albă, însă influența sa asupra lui Donald Trump era evidentă, arată o analiză Sky News. Au existat trei momente cheie care au relevat cum s-a schimbat abordarea președintelui american privind războiul din Ucraina, după summitul din Alaska.

Primul moment a avut loc în Biroul Oval. Așezat lângă Zelenski, Trump a spus: „Nu cred că aveți nevoie de un armistițiu”.

Afirmația este o ilustrare a schimbării radicale de abordare a președintelui american în ceea ce privește pacea, în contextul în care, în ultimele șase luni, încetarea focului a fost prioritatea sa. Însă după întâlnirea cu Putin din Alaska, brusc nu mai este.

Sky News scrie că declarația confirmă faptul că Trump vede războiul prin ochii Moscovei.

Al doilea aspect a fost formatul în sine al întâlnirii dintre Trump și Zelenski, unde au fost permise întrebări și răspunsuri deschise.

În Alaska, Putin nu a fost obligat să răspundă la nicio întrebare, cel mai probabil, pentru că nu a vrut. Dar Zelenski nu a avut de ales și a fost supus unui val de întrebări pentru a se vedea dacă a învățat lecția de data trecută.

A fost o demonstrație suplimentară a statutului special pe care Trump pare să i-l acorde lui Putin.

Al treilea moment a fost convorbirea telefonică dintre Trump și Putin. Inițial, președintele SUA a spus că va vorbi cu liderul de la Kremlin după întâlnirea sa cu liderii europeni. Dar apelul a avut loc în timpul acesteia, ca și cum Trump ar fi trebuit să se consulte mai întâi cu președintele rus, înainte de a-și continua discuțiile.

Încă nu sunt cunoscute toate detaliile propunerii de pace care este în curs de elaborare, dar toate aceste momente sugerează cu tărie că este una schițată de Rusia. Casa Albă furnizează hârtia, dar Kremlinul ține stiloul, notează Sky News.

Pentru Moscova, obiectivul actual este să-l mențină pe Trump pe calea către pace, care înseamnă mai întâi acordul, apoi încetarea focului.

Rusia consideră că aceasta este cea mai bună modalitate de a-și atinge obiectivele, deoarece are mai multă influență atâta timp cât luptele continuă.

Dar Putin va fi precaut, știind că Trump este flexibil și își poate schimba ușor părerea, în funcție de ultima persoană cu care a vorbit. Așadar, pentru a se asigura că președintele american nu e influențat, Rusia va depune eforturi pentru a-și face auzită vocea.

Luni, de exemplu, ministerul rus de Externe a condamnat rapid recentele declarații ale guvernului britanic, potrivit cărora acesta ar fi gata să trimită trupe pentru a ajuta la aplicarea unui eventual armistițiu.

„Confirmăm respingerea noastră categorică a oricărui scenariu care prevede prezenţa unui contingent militar al NATO în Ucraina, ceea ce implică o escaladare incontrolabilă a conflictului cu consecinţe imprevizibile”, a declarat purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova.

Moscova încearcă să acopere îngrijorările europene prezentându-se ca partea care dorește cel mai mult pacea, iar Kievul (și Europa) ca obstacol, mai scrie Sky News.

Editor : C.L.B.