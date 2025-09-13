Când Robert Fico i-a strâns mâna lui Vladimir Putin la Beijing, săptămâna trecută, și l-a întrebat: „Ce mai faceți?”, premierul slovac a părut relaxat - zâmbind în timp ce președintele rus a glumit că simpla supraviețuire era suficientă. Schimbul de replici, degajat la suprafață, a avut o greutate mult dincolo de sala de conferințe de la Beijing. A semnalat că Slovacia sub conducerea lui Fico nu se va distanța de Moscova, scrie Balkan Insight.

Două zile mai târziu, stând lângă Volodimir Zelenski în Ujhorod, vestul Ucrainei, fața lui Fico se crispase. Zâmbetele și glumele dispăruseră; interacțiunea fiind marcată doar de o strângere de mână rigidă și discuții despre „cooperare pragmatică”.

Contrastul spune povestea unui lider aflat la câțiva pași de două lumi: un stat membru al UE și NATO legat de aliații săi occidentali, dar care încă se bazează pe conducte, contracte și instincte politice care îl leagă de Rusia.

Prima întâlnire bilaterală de la invazia Rusiei

Întâlnirea de vinerea trecută de la Ujhorod a fost prima întâlnire bilaterală între liderii slovac și ucrainean de la invazia la scară largă a Rusiei din februarie 2022. Pentru ambele părți, a fost un test.

Zelenski l-a acuzat de mult timp pe Fico că a primit instrucțiuni de la Moscova pentru a deschide un „front energetic” împotriva Ucrainei. Fico, care l-a numit anterior pe Zelenski „inamic” și „șantajist”, a ajuns la stațiunea balneară Derenivska sub pază strictă, proaspăt după trei zile petrecute la Beijing, unde a fost singurul lider al UE care a stat alături de Xi Jinping, Kim Jong-un și Putin la ceremoniile care au marcat cea de-a 80-a aniversare a sfârșitului celui de-Al Doilea Război Mondial.

Atmosfera din Ujhorod nu putea fi mai diferită. În timp ce Fico se bucura de scenă la Beijing, în Ucraina părea încordat și lipsit de zâmbet pe buze. S-a limitat la strângeri de mână, evitând în mod intenționat atitudinea relaxată pe care o afișa cu autocrații din China. Conferința de presă nu a fost transmisă în direct, iar jurnaliștilor li s-a interzis să poarte telefoane.

„Salut faptul că am avut ocazia să vorbim față în față și că am putut clarifica unele probleme”, a spus Fico, pe un ton precaut. Zelenski a fost, de asemenea, scurt, dar a subliniat necesitatea dialogului: „Este important să avem acest dialog și să-l continuăm”.

Pentru Zelenski, găzduirea lui Fico pe teritoriul ucrainean a fost o realizare: recunoașterea reticentă de către un vecin a nevoii de a discuta. Pentru Fico, a fost o șansă de a le arăta criticilor de acasă că poate negocia direct cu Kievul, rămânând în același timp la mesajul său central - că Slovacia își dorește pace, normalizare cu Rusia și energie ieftină.

Politica conductelor

Energia a dominat discuțiile, așa cum a fost pe tot parcursul relației tensionate dintre cei doi lideri. Slovacia depinde încă de petrolul rusesc pentru aproape 90% din consumul său, livrat în principal prin conducta Drujba („Prietenie”). Și energia nucleară rămâne legată de Rusia: reactoarele slovace funcționează cu combustibil rusesc și, deși au fost semnate contracte cu furnizori occidentali, nu este clar dacă alternativele sunt testate pe deplin.

Zelenski i-a reamintit omologului său că „petrolul și gazul rusesc nu au viitor”. Fico a răspuns: „Trebuie să confirm că există subiecte despre care avem opinii diferite, dar despre asta este vorba în lume”, citând energia ca unul dintre aceste domenii.

Anterior, la Beijing, Fico mersese mai departe. Într-o declarație adresată lui Putin, el a promis că se va opune planului Bruxelles-ului de a elimina treptat combustibilii fosili rusești până în 2028, numindu-l dăunător pentru Europa. El a lăudat conducta TurkStream, care livrează anual aproape 4 miliarde de metri cubi de gaze către Slovacia și chiar a sugerat că firmele rusești ar putea coopera cu Westinghouse în ceea ce privește noi reactoare nucleare slovace.

Mesajul a fost lipsit de ambiguitate: în timp ce Bruxelles-ul încearcă să pună capăt dependenței de energia rusească, Bratislava sub conducerea lui Fico nu are nicio intenție să rupă legăturile.

Putin l-a încurajat să meargă mai departe, îndemnând Slovacia să oprească fluxurile inverse de gaze și electricitate care ajută Ucraina. „Întrerupeți aprovizionarea cu gaze care merge în sens invers. Întrerupeți aprovizionarea cu electricitate și vor înțelege imediat că există limite ale comportamentului lor”, a afirmat președintele rus.

Fico a insistat ulterior că o astfel de blocadă energetică „nu a fost deloc un subiect al întâlnirilor mele bilaterale” cu Putin. Dar a amenințat cu asta și înainte, cel mai recent după ce Ucraina a anunțat planuri de a opri tranzitul gazului rusesc prin teritoriul slovac până în 2025.

O vecinătate stângace

Dincolo de energie, întâlnirea de la Ujhorod a abordat și alte puncte de dispută – și o potențială cooperare. Zelenski a subliniat că Ucraina este pregătită să livreze petrol și gaze Slovaciei, cu condiția ca acestea să nu fie rusești. Fico a recunoscut „potențialul imens” pentru proiecte comune, cum ar fi extinderea interconectării Mukachevo-Velke Kapusany și a salutat propunerile legate de un aeroport în Ujhorod.

Ambele părți au declarat că guvernele lor se vor întâlni din nou în octombrie, în estul Slovaciei, pentru a discuta despre infrastructură.

Au existat și note mai blânde. Fico a mulțumit Ucrainei pentru sprijinul acordat comunității minoritare slovace din Transcarpatia, vestul Ucrainei. Zelenski a menționat că Slovacia este pregătită să se alăture Coaliției pentru Adăpost, care finanțează reconstrucția școlilor și grădinițelor distruse de război.

Însă neîncrederea a persistat. Fico a evitat din nou să condamne invazia Rusiei – o poziție care a atras critici din partea partidelor de opoziție slovace, chiar dacă acestea au salutat decizia sa de a se întâlni cu Zelenski. În schimb, Fico și-a repetat mantra: „Susținem toate inițiativele care duc la un armistițiu și la pace”. Aceste inițiative, a spus el, au inclus nu doar propriul plan de pace al Ucrainei, ci și propuneri din partea Chinei și a Braziliei.

La începutul acestui an, el a sugerat că Ucraina ar trebui să cedeze teritoriu pentru a pune capăt războiului, o idee respinsă categoric la Kiev. Dar vinerea trecută, Fico a adus o notă diferită la Ujhorod, spunându-i lui Zelenski: „Vă doresc o pace dreaptă și bună. Vă doresc să găsiți o soluție cât mai repede posibil când vine vorba de garanțiile de securitate.”

Și la Ujhorod, a adăugat o altă întorsătură: orice discuții privind garanțiile de securitate pentru Ucraina, a spus el, trebuie să includă și garanții pentru Rusia.

Excepția din Europa

Călătoria lui Fico la Beijing a subliniat rolul său de disident peren al UE. El a fost singurul lider al UE la comemorările celui de-Al Doilea Război Mondial în China, stând alături de Xi Jinping, Narendra Modi din India, Kim Jong-un din Coreea de Nord și președintele Iranului, Masoud Pezeshkian.

Bruxelles-ul s-a distanțat rapid de vizita lui Fico, subliniind că acesta nu reprezenta blocul comunitar la Beijing. Fico a ignorat criticile, ridiculizându-i pe liderii europeni absenți, numindu-i „copii mici jigniți”.

Vizita a fost mai mult decât simbolică. Într-un mesaj video înregistrat la Beijing, Fico a declarat: „Dacă cineva a fost izolat astăzi, aceea a fost UE”, menționând că doar el și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, au participat. El a adăugat că se va întâlni în curând cu președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, pentru a discuta despre legăturile economice și a sugerat ca Xi Jinping însuși să călătorească în Slovacia.

Xi l-a lăudat pe oaspetele său slovac, mulțumindu-i pentru „prietenia fidelă” și promițând să aprofundeze „încrederea politică reciprocă”. El s-a angajat să reducă regulile stricte pentru exporturile de pământuri rare și minerale către Slovacia – resurse pe care Fico le consideră vitale pentru industria slovacă – și a sugerat noi investiții chineze, în urma recentei intrări în țară a producătorului de baterii Gotion.

Acasă, Fico a prezentat călătoria ca pe un triumf. El a batjocorit ceea ce a numit „opoziția încăpățânată” și „presa antistatală și antiguvernamentală”, îndemnându-i să vadă China cu ochii lor. Ministrul său de Interne, Matus Sutaj Estok, a avertizat că Europa este oarbă la o „nouă eră” în care puteri precum China și India remodelează ordinea globală, în timp ce Bruxelles-ul se împovărează cu „reglementări și interdicții motivate politic”.

Însă criticii interni au văzut un prim-ministru dornic să se alăture puterilor autoritare. „A decis să predea Slovacia intereselor rusești”, a acuzat Michal Simecka, liderul opoziției liberale.

Fico a respins acuzația. „Spațiul vital” al Slovaciei, insistă el, este ferm în cadrul UE și NATO. El subliniază sprijinul pentru eventuala aderare a Ucrainei la UE, deși avertizează că statele membre mai mari vor ridica „obstacole semnificative”. În ceea ce privește aderarea Kievului la NATO, însă, Fico este categoric: asta „nu a fost niciodată pe masă”, iar cei care au sugerat contrariul îl „mint” pe președintele Zelenski.

Poziția lui Fico distanțează, de asemenea, Slovacia de așa-numita „coaliție a celor dispuși” – 26 de țări, printre care Polonia, Cehia și statele baltice, care au condus eforturile de a furniza Ucrainei arme, finanțare și garanții de securitate pe termen lung. Slovacia nu face parte din acest grup.

