Live TV

Ce spune Kremlinul despre dronele rusești doborâte în Polonia. Anunțul lui Dmitri Peskov

Data publicării:
Russian President Putin Meets With Executives Of International News Agencies
Dmitri Peskov, purtător de cuvânt al Kremlinului. Foto: Profimedia
Din articol
„Zburau din direcţia Ucrainei”

Secretarul de presă al Kremlinului, Dmitri Peskov, a refuzat să comenteze miercuri despre situaţia dronelor care au intrat în cursul nopţii în spaţiul aerian polonez, sfătuindu-i pe jurnalişti să adreseze întrebările Ministerului rus al Apărării, relatează BBC.

„Nu am dori să comentăm acest lucru în niciun fel. Acest lucru nu este de competenţa noastră. Aceasta este prerogativa Ministerului rus al Apărării”, a subliniat Peskov, întrebat despre declaraţiile premierului polonez Donald Tusk.

Peskov a precizat că nu s-a primit la Kremlin nicio solicitare de contact din partea Poloniei, dar a respins acuzaţiile Uniunii Europene şi ale NATO că Rusia ar fi comis o provocare. „Conducerea UE şi a NATO acuză Rusia de provocări în fiecare zi. De cele mai multe ori, fără a încerca măcar să prezinte vreun argument”, a spus Peskov.

Ministerul rus al Apărării nu a comentat până în prezent incidentul cu drone din Polonia, menţionează Reuters.

„Zburau din direcţia Ucrainei”

Pe de altă parte, însărcinatul cu afaceri al Rusiei la Varşovia, care a fost convocat la MAE polonez în urma intruziunii din spaţiul aerian polonez, a declarat miercuri că dronele doborâte de Polonia în în timpul nopţii proveneau din direcţia Ucrainei, a relatat agenţia de ştiri rusă RIA, preluată de Reuters. „Ştim un lucru: aceste drone zburau din direcţia Ucrainei”, a declarat Andrei Ordaş după ce a părăsit Ministerul polonez de Externe.

Într-un mesaj pe platforma X, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a dat detalii, miercuri, despre intruziunea unor drone atribuite Rusiei pe teritoriul polonez. Potrivit forţelor aeriene ucrainene, „aproximativ douăzeci de drone” au intrat în spaţiul aerian al ţării, unele provenind din „spaţiul aerian belarus”. Prima trecere a frontierei ar fi avut loc în jurul orei 00.50 dimineaţa, a scris Zelenski.

Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei de către drone ruseşti a fost „absolut imprudentă”, a declarat miercuri secretarul general al NATO, Mark Rutte, adăugând că încă nu s-a făcut o evaluare completă a incidentului. „Indiferent dacă a fost intenţionat sau nu, este absolut imprudent, este absolut periculos. Dar evaluarea completă este în curs”, a spus Rutte.

Citește și România, vulnerabilă în fața dronelor: avem lege, dar nu și norme de aplicare. Situația absurdă în care se află Armata

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Berlin, Deutschland, 17.05.2024: Bundeskanzleramt: Empfang der Staatsprsidentin von Moldawien durch den deutschen Bundeskanzler: Maia Sandu vor einer Fahne der Europischen Union *** Berlin, Germany, 17 05 2024 Federal Chancellery Reception of the Presiden
1
Ce a strigat Șoșoacă după discursul Maiei Sandu din plenul Parlamentului European...
INSTANT_PROTEST_EDUCATIE_SET_2_17_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
2
Profesorii cer demisia ministrului Daniel David și amenință cu greva generală. „Să...
drone polonia
3
Provocare periculoasă. Drone rusești au pătruns pe teritoriul Poloniei. Șeful NATO îl...
MIG 29 Azerbaidjan
4
Apariție surpriză pe cerul Ucrainei: avion MiG-29 cu însemne ucrainene, dar camuflaj...
Euromaidan-Warsaw Activists Blocked The Russian Ambassador, Poland - 09 May 2023
5
Prima reacție a Rusiei după ce dronele sale au fost doborâte în spațiul aerian al Poloniei
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Digi Sport
FRF a postat doar 6 cuvinte. Lui Lucescu i s-a cerut demisia, iar numele noului selecționer a fost pronunțat ÎN DIRECT
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
nicusor dan 2
Nicușor Dan dă asigurări că România este pregătită să se apere în...
profimedia-1035748215
„Blocați totul”. Proteste de amploare în Franța: aproape 300 de...
comisia europeana
România nu a scăpat de riscul suspendării fondurilor europene...
drone polonia militari politie
Generalul (r) Virgil Bălăceanu: Dacă nu sunt drone în derivă, Rusia...
Ultimele știri
Femeia care a mușcat limba bărbatului ce a încercat să o agreseze a fost achitată după 61 de ani
Nicușor Dan, despre informările primite privind spionul moldovean: „A fost o colaborare cu partenerii pe care îi cunoaşteţi”
Prima reacție a NATO: „Încălcarea spaţiului aerian al Poloniei a fost absolut imprudentă”. Mark Rutte: Suntem pregătiţi și vigilenți
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
Extraordinary Government Cabinet Meeting Following Drones Downing In Polish Airspace, Warsaw, Poland - 10 Sep 2025
Tensiune uriașă. Donald Tusk: Polonia, mai aproape de un conflict armat decât în orice alt moment de după Al Doilea Război Mondial
CDU retreat with the EPP
Liderii UE critică incursiunea dronelor rusești din Polonia: „Încălcare imprudentă, fără precedent. Regimul lui Putin amenință Europa”
modi trump putin
Rusia şi India par „pierdute în bezna cea mai adâncă a Chinei”, remarcă Trump. Reacția Kremlinului: „Președintele SUA, destul de cinic”
Dmitri Peskov
Rusia acuză europenii că împiedică soluționarea conflictului din Ucraina
donald trump
Reacția Kremlinului, după ce Trump a acuzat Rusia de conspirație împreună cu China şi Coreea de Nord împotriva Statelor Unite
Partenerii noștri
Pe Roz
„Țineți-mă în viață!” De ce și-a dorit cu ardoare regina Elisabeta a II-a să mai trăiască după ce a fost...
Cancan
Mia, o studentă de 23 de ani, a fost condamnată la închisoare pe viață în Dubai. Greșeala stupidă care i-a...
Fanatik.ro
Mircea Lucescu nu s-a mai abținut după ultimele atacuri: „Niște nereușiți! Iar ăla, un escroc ieșit din...
editiadedimineata.ro
Plânsul bebelușilor poate face oamenii să se încălzească fizic
Fanatik.ro
Mircea Lucescu, anunț șoc în direct despre demisie: „Cedez imediat locul la națională”. Exclusiv
Adevărul
„Ar fi un adevărat seppuku pentru economie”. Decizia radicală care ar arunca în aer prețurile dacă măsurile...
Playtech
Vine toamna adevărată în România! Urmează potop, temperaturile scad brusc. Zonele cele mai afectate
Digi FM
Daciana Sârbu, declarații neașteptate după ce a făcut publică prima fotografie cu noul iubit: „„Nu totul...
Digi Sport
FRF a luat decizia în privința lui Mircea Lucescu, a doua zi după Cipru - România 2-2
Pro FM
Lidia Buble, agresată în București de cine nici nu s-ar fi așteptat: "Am luat bătaie cu mătura la prima oră...
Film Now
Separați de ani buni, dar nedivorțați, Will Smith și Jada, pozați pentru prima dată împreună, după aproape...
Adevarul
Polonezii și balticii fac zid în fața Rusiei. Strategia ideală pentru România, explicată de un fost șef al...
Newsweek
800.000 pensionari iau bani în plus la pensie. În București se dau 500 lei, Bihor: 480 lei. De ce?
Digi FM
"Gloată troglodită, gujați și gușate". Maia Morgenstern, supărată după ce fiica ei, proaspăt mămică, a fost...
Digi World
Cel mai experimentat pilot de Boeing 747 avertizează: poziția care te poate scăpa de fracturi și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Drew Barrymore și Catherine Zeta-Jones, despre omul care le-a schimbat cariera și viața: "Lui îi datorăm...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea