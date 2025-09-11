Împinsă de Rusia beligerantă și de războiul din Ucraina, Polonia s-a grăbit să construiască cea mai mare armată europeană din NATO. Cel mai recent incident, însă, cel de ieri, în care 19 drone rusești au încălcat spațiul aerian polonez, pune o întrebare cheie: în ciuda înarmării masive din ultima vreme, este Polonia pregătită să reziste unui asalt rusesc?

În timp ce oficialii occidentali avertizează asupra unui conflict deschis cu Moscova în următorii cinci ani, Varșovia se pregătește să suporte greul unui astfel de război, scrie Kyiv Independent.

Problemele Poloniei

Dar, în timp ce țara a început să acumuleze un arsenal impresionant de tancuri, avioane și arme cu rază lungă de acțiune, războiul din Ucraina a scos la iveală o serie de slăbiciuni persistente.

Capacitățile insuficiente în materie de drone și anti-drone, logistica defectuoasă, încetinirea recrutării și procesul decizional greoi împiedică eforturile Poloniei de a construi o armată pregătită să facă față unui atac rus, avertizează observatorii.

„Războiul din Ucraina este, desigur, urmărit cu atenție, dar concluziile sunt puse în aplicare foarte lent”, spune Robert Czulda, expert în securitate și profesor la Universitatea din Lodz.

Deși invazia rusă a determinat o serie de achiziții de echipamente moderne de apărare, „aceste achiziții se concentrează adesea pe achiziții de profil înalt, mai degrabă decât pe reforme sistemice”, declară el pentru Kyiv Independent.

Cea mai mare armată din Europa

Polonia și-a dublat efectivele armate între 2014 și 2025, trecând de la aproximativ 100.000 la 216.000 de soldați, devenind a treia armată ca mărime din NATO, după SUA și Turcia.

Legea apărării naționale a Poloniei, adoptată la câteva săptămâni după ce Rusia a lansat invazia pe scară largă a Ucrainei în 2022, prevedea creșterea efectivelor militare la 300.000 de bărbați și femei înarmați.

În martie 2025, prim-ministrul polonez Donald Tusk a dezvăluit un plan de „pregătire militară la scară largă pentru toți bărbații adulți din Polonia”, cu scopul de a construi „o armată de jumătate de milion de soldați în Polonia, inclusiv rezerviștii”.

Varșovia a devenit, de asemenea, liderul incontestabil în ceea ce privește cheltuielile pentru apărare, urmărind să aloce 4,7% din PIB-ul său în acest an, cea mai mare pondere din NATO. Aceasta ar însemna 35 de miliarde de dolari, triplu față de suma alocată apărării în 2014.

Puterea militară în devenire a cheltuit cu încredere acești bani pe un inventar de apărare remarcabil, provenit atât din țară, cât și din străinătate.

O flotă de tancuri mai mare decât a Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei la un loc

Până în 2030, Polonia intenționează să opereze aproximativ 1.100 de tancuri, de la PT-91 produse intern la Leopard din Germania, Abrams din SUA și K2 din Coreea de Sud. Această flotă de tancuri ar fi mai mare decât cea a Regatului Unit, Germaniei, Franței și Italiei la un loc.

Lista de achiziții include, de asemenea, avioane de luptă ușoare FA-50 și obuziere autopropulsate K9 din Coreea de Sud, precum și elicoptere Apache din SUA și avioane de vânătoare F-35 de generația a cincea.

După ce Ucraina a reușit să provoace daune masive Rusiei cu doar câteva zeci de lansatoare de rachete HIMARS, Polonia a comandat un număr uluitor de 486 de unități ale acestui sistem.

Membru estic al NATO, Polonia a luat măsuri pentru a-și consolida frontiera. Având graniță comună cu exclava rusă Kaliningrad, puternic fortificată, și cu Belarus, aliat al Moscovei, guvernul polonez a lansat anul trecut inițiativa East Shield pentru a consolida securitatea frontierelor.

La fel ca alte țări din vecinătatea Rusiei, Polonia s-a retras din Tratatul de la Ottawa care interzice minele antipersonal.

Punctele slabe în lumina reflectoarelor

În ciuda creșterii ambițioase și a planurilor și mai ambițioase, oficialii, experții și jurnaliștii au atras atenția asupra unor lacune evidente în domenii care s-au dovedit cruciale în războiul dintre Rusia și Ucraina.

Czulda menționează dronele și capacitățile anti-dronă – precum sistemele de război electronic – ca fiind una dintre principalele slăbiciuni ale armatei poloneze.

„Absența unui ecosistem robust de drone și contra-drone este deosebit de frapantă, având în vedere rolul central al UAV-urilor (vehicule aeriene fără pilot) în Ucraina”, a declarat expertul pentru Kyiv Independent.

Sistemele fără pilot au devenit unul dintre aspectele cu cea mai rapidă evoluție ale războiului, de la drone cu vedere la persoana întâi (FPV) utilizate pe câmpul de luptă până la drone cu rază lungă de acțiune pentru lovituri profunde.

Polonia „nu a dezvoltat încă o industrie internă sau o doctrină suficientă pentru războiul cu drone în masă”, spune Czulda.

Precedent

Pe 20 august, o dronă rusă s-a prăbușit în satul Osiny după ce a zburat nedetectată 100 de kilometri (60 de mile) în spațiul aerian polonez, potrivit unei investigații realizate de agenția de știri poloneză Onet.

Polonia dispune de un singur sistem anti-dronă, SKYctrl, produs intern, care, potrivit surselor militare ale Onet și unei note militare poloneze, funcționează adesea defectuos și nu reușește să detecteze dronele care se apropie.

Deoarece sistemul protejează și bazele aeriene poloneze, acest lucru lasă flota aeriană F-16 a Poloniei și, în curând, viitoarele avioane F-35 vulnerabile la dronele rusești, susține agenția de știri.

Dronele și rachetele rusești au încălcat în repetate rânduri spațiul aerian polonez în timpul războiului pe scară largă și, din câte se știe, niciuna nu a fost doborâtă.

Două drone au intrat în Polonia în noaptea de 3 septembrie, Varșovia afirmând că nu au fost doborâte deoarece nu reprezentau un pericol.

Cel mai recent caz este cel de ieri, când Polonia a interceptat și doborât mai multe drone care au încălcat spațiul ei aerian. Mai multe înseamnă însă 4 dintr-un total – o arată comunicatele oficiale – de 19 încălcări ale spațiului aerian polonez.

Campanii de recrutare

Eforturile de a construi o armată masivă s-au lovit, de asemenea, de obstacole. În ciuda inițiativelor precum Forța de Apărare Teritorială, campania de recrutare a încetinit. Aproximativ 16.000 de noi recruți s-au alăturat armatei în 2023 și doar 10.000 până la jumătatea anului 2024, potrivit analizei TVP.

Războiul dintre Rusia și Ucraina a subliniat importanța forței de muncă.

Chiar dacă Ucraina dispune de aproximativ 800.000-900.000 de soldați – un număr care eclipsează toate celelalte armate europene –, se confruntă cu o penurie de personal în fața armatei ruse de 1,5 milioane de soldați, mai mult de o treime dintre aceștia fiind concentrați în zonele de front din Ucraina.

„Războiul din Ucraina arată, printre altele, că trebuie să existe un sistem eficient de înlocuire a soldaților care se află pe front”, spune Czulda.

„Încă nu am creat un astfel de sistem, inclusiv pregătirea personalului pentru nevoile sistemului de rezervă”, adaugă expertul, respingând declarația lui Tusk privind pregătirea militară la nivel național ca fiind „populism pentru nevoile momentului”.

Alte puncte slabe în fața unui potențial conflict cu Rusia includ informațiile cibernetice și spațiale, lipsa capacităților interne de producere a muniției de artilerie, sistemul de apărare civilă și logistica, notează Czulda.

Protecția civilă

La începutul acestui an, guvernul polonez a adoptat un nou program pentru consolidarea protecției civile în 2025-2026, alocând 16 miliarde de zloți (4,4 miliarde de dolari) pentru acest efort în bugetul din acest an.

„Polonia și-a extins rapid armata, dar asigurarea stocurilor de muniție, a facilităților de reparații și a lanțurilor de aprovizionare sigure pentru un conflict prelungit nu este încă suficient abordată”, spune Czulda.

În martie, șeful Biroului Național de Securitate al Poloniei, Dariusz Lukowski, a avertizat că armata poloneză are suficiente provizii pentru a rezista unui atac inamic timp de până la două săptămâni înainte de sosirea întăririlor NATO — o afirmație pe care Ministerul Apărării polonez a negat-o ulterior ca fiind „scandalosă”.

Această perioadă scurtă de timp contrastează puternic cu cei trei ani și jumătate de război de uzură din Ucraina, unde aprovizionarea extinsă și constantă cu muniție, cum ar fi obuzele de artilerie, s-a dovedit esențială pentru Kiev.

Soldații polonezi nu au primit încă echipament modern, spune Czulda, adăugând: „Din 2022, mulți oameni din Polonia au râs de echipamentul precar al soldaților ruși, dar, din păcate, în cazul nostru, situația ar fi similară”.

Unde Polonia învață lecția

Cu toate acestea, au existat eforturi vizibile în Polonia și în alte țări aliate NATO pentru a trage învățăminte din războiul din Ucraina.

În iulie, Ministerul Apărării din Polonia a anunțat o „revoluție” în capacitățile țării în materie de drone, alocând 200 de milioane de zloți (55 de milioane de dolari) pentru achiziționarea de drone în acest an. Suma ar putea fi dublată dacă industria internă este pregătită să livreze, au declarat oficialii.

Un nou Centru comun NATO-Ucraina de analiză, instruire și educație (JATEC) a fost, de asemenea, lansat în februarie în orașul polonez Bydgoszcz pentru a împărtăși experiențele războiului cu armatele aliate.

„Țările NATO urmăresc cu atenție modul în care Rusia luptă în Ucraina”, spune Piotr Szymanski, analist de apărare la Centrul de Studii Estice din Varșovia.

Polonia a pus accentul pe dezvoltarea capacităților de atac la distanță, precum racheta americană JASSM sau programul european Long-Range Strike Approach, precum și „pe războiul de manevră pentru a evita tranșeele”, spune expertul.

În mod similar, Czulda observă că investițiile în tancuri moderne, artilerie cu rază lungă de acțiune, apărare antirachetă și avioane F-35 reflectă lecțiile învățate din Ucraina, de exemplu, „despre importanța loviturilor de precizie și a superiorității aeriene”.

În plus, Szymanski avertizează că Polonia și Ucraina sunt greu de comparat, deoarece un potențial război polono-rus ar fi un conflict fundamental diferit de cel din Ucraina.

„Doctrina de război a Poloniei a fost formată de factori diferiți de experiența ucraineană”, spune el. „Ca stat membru al NATO, punem accentul pe operațiunile aliate și interoperabilitate”, iar Polonia s-ar bucura de superioritate aeriană datorită dominației alianței în acest domeniu.

Dar chiar dacă Varșovia a luat măsuri pentru a remedia unele dintre punctele slabe, de la constituirea de rezerve la consolidarea apărării civile, Czulda avertizează că deciziile sunt puse în aplicare mult prea lent, împiedicate de mentalitatea conservatoare și de constrângerile legale.

„Fără reforme cuprinzătoare, forțele armate poloneze riscă să fie moderne pe hârtie, dar mai puțin eficiente în practică în timpul unui război pe scară largă.”

