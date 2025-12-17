Garanțiile de securitate de tip articolul 5 pentru Ucraina: nici credibile și nici durabile. „Nealinierea armată este cea mai fezabilă”

În timp ce administrația Trump testează ideea de a oferi Ucrainei garanții de securitate vagi, „asemănătoare celor prevăzute la articolul 5”, în schimbul unei încheieri negociate a războiului cu Rusia, un nou raport al unui grup de reflecție din Washington specializat în domeniul apărării susține că propunerea nu este nici credibilă, nici durabilă – și prezintă o alternativă menită să supraviețuiască obiecțiilor Moscovei și limitelor politice occidentale, relatează Kyiv Post.

Propunerea lansată săptămâna aceasta de administrația americană prevede garanții de securitate, fără a include aderarea la NATO, pentru a liniști Kievul după semnarea unui acord de pace. Însă, potrivit analiștilor, astfel de angajamente nu ar avea forța juridică a clauzei de apărare colectivă a alianței, ar fi întâmpinate cu scepticism în Europa și ar fi aproape sigur respinse categoric de Rusia.

La Washington, acestea ar depinde și de viitoarele administrații, care ar trebui să aleagă să onoreze promisiunile pe care Congresul nu le-a ratificat niciodată.

În acest context, Jennifer Kavanagh, directorul departamentului de analiză militară al Defense Priorities, un grup de reflecție din Washington, propune un model postbelic diferit: nealinierea armată – un cadru care schimbă garanțiile formale cu o strategie de autoapărare susținută de sprijinul occidental continuu, dar condiționat.

„Stabilirea măsurilor pentru securitatea Ucrainei după război va fi un element extrem de important în negocierea încheierii conflictului dintre Rusia și Ucraina”, notează Kavanagh. Ea susține că orice acord durabil trebuie să țină cont de temerile Kievului privind o nouă agresiune din partea Rusiei, dar și de opoziția Moscovei față de extinderea NATO și de constrângerile politice și de resurse cu care se confruntă Statele Unite și Europa.

Această combinație, susține ea, lasă puțin spațiu pentru angajamente de tip alianță. Rusia va insista probabil asupra a două condiții imperative în orice acord: Ucraina nu va adera la NATO și nu vor fi staționate forțe străine pe teritoriul său.

Kavanagh consideră că aceste cerințe nu vor putea fi contestate la nesfârșit de Occident, mai ales în absența unui sprijin public larg sau a unui tratat care să le susțină.

Oferind garanții similare unei alianțe fără a exista o alianță, sugerează ea, se riscă crearea unor așteptări pe care Statele Unite și Europa nu le pot îndeplini în cazul în care vântul politic se schimbă.

„Nealinierea armată este cea mai fezabilă abordare pentru securitatea postbelică a Ucrainei, deoarece poate asigura capacitatea Ucrainei de a se apăra și de a descuraja agresiunea, abordând în același timp preocupările Rusiei în materie de securitate și ținând seama de constrângerile politice și de resurse din Statele Unite și Europa”, se arată în raport.

Nealiniată, dar nu izolată

Conform propunerii, Ucraina ar rămâne oficial în afara NATO, dar nu ar fi deloc izolată. Exercițiile militare cu partenerii occidentali ar continua în afara teritoriului ucrainean, alături de cooperarea în domeniul industrial-militar și acordurile de instruire – toate acestea fără obligațiile legale care decurg din calitatea de membru.

„Am ales în mod explicit «nealinierea» în locul «neutralității»”, a declarat Kavanagh marți pentru sursa citată, subliniind că Ucraina va păstra parteneriatele de apărare, în special cu statele europene, în afara unei structuri formale de alianță.

„Realitatea este că modelul de securitate al Ucrainei și forma pe care o va lua nealinierea sa armată vor fi specifice și unice pentru Ucraina”, a adăugat ea.

La baza modelului se află o strategie de autoapărare construită în jurul negării teritoriale – adesea descrisă ca o „apărare de tip porc spinos”. Ucraina s-ar concentra pe a face ca orice încercare viitoare a Rusiei de a cuceri teritoriul să fie lentă, costisitoare și cu șanse reduse de succes.

„O Ucraina nealiniată ar fi responsabilă pentru propria apărare”, a scris Kavanagh.

Dacă descurajarea eșuează, obiectivul se va schimba în epuizare: împiedicarea agresorului să-și atingă obiectivele, în loc să se mizeze pe o escaladare rapidă sau pe o intervenție externă incertă.

Asigurări fără promisiuni de luptă

În loc de garanții formale de securitate, Kavanagh pledează pentru angajamente pe mai multe niveluri din partea Statelor Unite și a Europei – ideal ar fi ca acestea să fie codificate de către legislatori, pentru a fi mai greu de revocat.

În interviul acordat sursei citate, ea a subliniat patru piloni: ajutor militar și finanțare în timp de pace; acorduri prealabile privind intensificarea asistenței militare și economice în cazul unei noi agresiuni, inclusiv îmbunătățirea schimbului de informații; stocuri de arme strategice susținute de Occident și păstrate în afara Ucrainei; și sancțiuni automate de „revenire” în cazul în care Rusia încalcă un acord.

Niciuna dintre acestea nu ar necesita o obligație prevăzută de tratat de a lupta direct împotriva Rusiei. Împreună, susține ea, acestea ar crește costurile unei noi agresiuni, rămânând în același timp sustenabile din punct de vedere politic.

Raportul estimează că Ucraina ar avea nevoie de aproximativ 235.000 de soldați în serviciu activ și 345.000 de rezerviști – o forță pe care Kavanagh o descrie ca fiind „la limita superioară” a ceea ce țara poate susține pe termen lung, având în vedere constrângerile demografice și financiare.

Evaluarea ei se bazează pe actualele desfășurări de forțe rusești. Deși Moscova ar putea încerca să-și extindă armata, ea s-a declarat sceptică cu privire la posibilitatea ca Rusia să aloce semnificativ mai multe forțe către Ucraina, în contextul în care se confruntă și cu reînarmarea Europei.

Asistența occidentală în cadrul acestui model s-ar ridica la aproximativ 41,5 miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani – mai puțin de 10 miliarde de dolari pe an.

Kavanagh a declarat pentru Kyiv Post că acest nivel de sprijin este fezabil din punct de vedere politic și industrial, în special în Europa, unde liderii au considerat securitatea Ucrainei ca fiind inseparabilă de propria lor securitate.

„Nu este o sumă enormă”, a spus ea, adăugând că guvernele europene și-au exprimat deja disponibilitatea de a continua sprijinul după război.

Criticii susțin că nealinierea a însemnat, din punct de vedere istoric, vulnerabilitate. Kavanagh contraargumentează că unele state nealiniate – printre care India și Vietnam – au menținut forțe armate capabile și parteneriate de apărare diversificate.

Cheia, susține ea, este ca modelul Ucrainei să fie negociat, adaptat și robust – nu o revenire la neutralitatea dinainte de război.

În timp ce Washingtonul dezbate până unde poate merge pentru a liniști Kievul fără a declanșa o confruntare cu Moscova, opțiunile par să se reducă.

Întrebarea nu mai este dacă Ucraina va primi promisiuni în stilul NATO, ci dacă acordurile de securitate postbelice se bazează pe garanții pe care Occidentul nu le poate impune – sau pe o strategie de apărare concepută pentru a rezista schimbărilor politice de pe ambele părți ale Atlanticul.

Citește și:

„Spiritul și litera” summitului Trump-Putin din Alaska, piatra de temelie a strategiei Moscovei. Ideea americană de care Rusia profită

Kremlinul refuză un armistițiu de Crăciun: „Vrem să ne atingem obiectivele, să ne asigurăm interesele”

Editor : A.M.G.