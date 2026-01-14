Ideea unui trimis special al UE pentru discuții cu Vladimir Putin, promovată de guvernele europene: „Nu sunt naivi”

Guvernele europene fac presiuni asupra UE pentru a numi un negociator care să le reprezinte interesele în ceea ce privește Ucraina, temându-se că Statele Unite vor încheia un acord cu Rusia pe la spatele lor. Susținătorii planului – printre care Franța și Italia – au obținut sprijinul Comisiei Europene și al altor câteva țări pentru acest post, potrivit a trei diplomați și oficiali cu cunoștințe directe despre discuții, relatează Politico.

Ei spun că Europa își poate menține liniile roșii, cum ar fi potențiala aderare viitoare a Ucrainei la NATO, numai dacă UE are un loc la masa negocierilor.

Această mișcare fără precedent ar marca o schimbare majoră în modul în care Europa se implică în seria de discuții bilaterale mediate de președintele american Donald Trump și vine în contextul în care continentul încearcă să demonstreze că este pregătit să joace un rol important în orice acord care ar pune capăt războiului care durează de patru ani.

Președintele francez Emmanuel Macron și prim-ministrul italian Giorgia Meloni și-au unit forțele în ultimele săptămâni pentru a solicita deschiderea canalelor diplomatice către liderul rus Vladimir Putin și cercul său restrâns, chiar dacă negocierile de pace de la Casa Albă se află într-un impas.

„Macron a susținut în ultimele zile că, având în vedere discuțiile bilaterale dintre americani și ruși, este important să avem cel puțin un cuvânt de spus în discuție”, a declarat un înalt oficial francez. „Meloni a susținut cu tărie această idee... Nu sunt naivi în privința rezultatelor care pot fi obținute prin aceste discuții, dar, în ceea ce privește echilibrul dintre a se implica și a nu se implica, în unele capitale se apreciază din ce în ce mai mult meritele implicării”.

„Mesajul către Washington este la fel de important ca mesajul către Moscova”

Există în continuare dezacorduri majore cu privire la detaliile acestei poziții. Criticii spun că numirea unui negociator ar implica faptul că Rusia este gata să negocieze cu bună-credință și ar accepta orice altceva în afară de supunerea totală a Ucrainei. Eforturile lui Trump de a media un acord au eșuat până acum, Kremlinul refuzând să renunțe la cererea sa ca Ucraina să cedeze porțiuni de teritoriu pe care trupele ruse nu au reușit să le cucerească.

La Bruxelles au avut loc discuții cu privire la contribuția blocului la eventualele negocieri și la modul în care acestea ar putea fi utilizate pentru a se asigura că Trump nu va ignora preocupările sale.

„Există unele probleme care nu pot fi discutate doar cu SUA, atunci când acestea au implicații directe asupra securității noastre ca europeni”, a declarat oficialul. „Mesajul către Washington este la fel de important ca mesajul către Moscova.”

Kurt Volker, care a ocupat funcția de reprezentant special al SUA pentru negocierile cu Ucraina în primul mandat al lui Trump și de ambasador la NATO în perioada 2008-2009 sub președinția lui George W. Bush, a declarat pentru sursa citată că Bruxellesul trebuie să fie mai ferm dacă dorește să fie inclus în discuții.

„S-a lămurit că Trump va continua dialogul cu Putin atât direct, cât și prin intermediul trimisului special al SUA Steve Witkoff”, a spus el. „Asta nu se va schimba. Așadar, trebuie să aveți propria voastră comunicare dacă lucrurile continuă – nu este vorba despre a fi în aceeași cameră cu americanii și rușii, ci despre a avea orice fel de comunicare.”

Liderii europeni au discutat pentru prima dată ideea unui trimis special în cadrul summitului UE din martie anul trecut, a confirmat un înalt oficial al UE. În ciuda sprijinului larg, nu s-a luat nicio decizie, iar propunerile au fost omise din declarația comună ulterioară.

Rolul ar fi fost strict limitat la reprezentarea Bruxellesului în negocierile cu Kievul — o propunere cu totul diferită de sugestia lui Meloni privind un interlocutor pentru Moscova.

„Țările care au susținut trimiterea unui emisar în Ucraina ar putea să nu susțină trimiterea unui emisar pentru a discuta cu Rusia”, a declarat oficialul.

Citește și: Când ar putea relua dialogul Uniunea Europeană cu Vladimir Putin. Anunțul Comisiei Europene

„Nu ar fi posibil niciodată”

Kaja Kallas, înaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, s-a poziționat în mod constant ca singura candidată pentru orice rol în negocierile privind viitorul Ucrainei. Fosta prim-ministră estoniană a fost o aliată fermă a Kievului și și-a folosit rolul pentru a convinge capitalele să susțină sancțiuni mai severe menite să forțeze Rusia să pună capăt războiului său de agresiune.

„Dacă Europa ar numi un trimis special, întrebarea este: pe cine reprezintă acea persoană? Cui îi raportează?”, a întrebat Volker. „Dacă ar fi președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, asta ar marginaliza-o pe Kaja Kallas și Serviciul de Acțiune Externă (n. red - corpul diplomatic al UE) – majoritatea emisarilor au făcut parte, de obicei, din serviciul de acțiune, dar atunci ar fi la un nivel atât de scăzut încât, atunci când ar trebui să discute direct cu Putin, nu ar funcționa.

Dar îmi imaginez discuțiile din cadrul Comisiei dacă ar fi Consiliul cel care ar avea un emisar. Asta nu ar fi posibil niciodată”.

Oficialii au confirmat că aspectele cheie ale funcției — cum ar fi dacă aceasta va reprezenta doar UE sau întreaga „Coaliție de Voință”, inclusiv Regatul Unit și alte țări — nu au fost încă stabilite. La fel și rangul diplomatic și dacă se va numi în mod oficial un birocrat sau se va delega în mod informal rolul unui lider național actual.

Ministrul italian Giovanbattista Fazzolari — un aliat influent al lui Meloni, a cărui soție ucraineană este recunoscută pentru sprijinul acordat Kievului în cadrul coaliției de guvernare de la Roma — a declarat în weekend că fostului prim-ministru italian Mario Draghi ar trebui să i se ofere funcția de trimis special.

Alți patru diplomați au remarcat, între timp, că președintele finlandez Alexander Stubb a fost adesea considerat un potențial reprezentant al Europei în orice discuții cu Washingtonul și Moscova. Diplomatul veteran de centru-dreapta a stabilit relații prietenoase cu Trump în timp ce jucau golf, în timp ce țara sa are graniță comună cu Rusia și a fost ținta campaniilor hibride ale Kremlinului.

Potrivit unuia dintre ei, faptul că se bazează pe „un lider în funcție” înseamnă că ar putea fi „puțin mai liberi în ceea ce spun”. Cu toate acestea, „o altă întrebare este să se stabilească care este momentul potrivit pentru a discuta cu Putin. Există riscul ca, dacă faci acest lucru, să îi legitimezi într-un fel pozițiile?”

Doi oficiali ai UE au subliniat pentru sursa citată că nu există niciun rol de trimis special și că orice discuție despre candidați este prematură. Cu toate acestea, un al treilea oficial a remarcat că „niciuna dintre aceste funcții nu există până când nu se creează”.

Citește și:

Zelenski: „Acordul de pace e gata în proporţie de 90%. Restul de 10% va determina soarta Ucrainei şi a Europei”

De la spion de elită la negociator. Cum influențează noul șef de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, procesul de pace în Ucraina

Editor : A.M.G.