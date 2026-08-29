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Video Norvegia îl plânge pe regele Harald. Mii de oameni s-au adunat la Palatul Regal pentru a-i aduce un ultim omagiu

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Mourning King Harald
Norvegienii s-au adunat sâmbătă pentru a-şi lua rămas bun de la regele Harald. Sursa: Profimedia
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Norvegienii s-au adunat sâmbătă pentru a-şi lua rămas bun de la regele Harald în faţa palatului regal, unde trupul său neînsufleţit este expus, mulţi dintre cei veniţi să-şi prezinte omagiile amintindu-şi spiritul său de incluziune şi toleranţă, relatează Reuters.

Cel mai în vârstă monarh al Europei, care a ieşit din umbra tatălui său iubit şi extrovertit pentru a deveni un reformator în cele peste trei decenii petrecute pe tron, a decedat vineri, la vârsta de 89 de ani.

Vineri seara târziu, mulţimi numeroase s-au înghesuit pe străzile din Oslo, sub ploaia torenţială, pentru a urmări cortegiul funerar în timp ce acesta părăsea Spitalul Universitar din Oslo, unde Harald a decedat, pentru a ajunge la palatul regal.

Ulterior, norvegienii vor putea să-şi prezinte omagiile în faţa sicriului său, în interiorul capelei regale. Acolo, sicriul său va fi aşezat pe un catafalc acoperit cu draperii purpurii, cu coroana de flori a familiei ataşată şi simbolurile monarhiei - coroana, sabia, sceptrul şi globul regal - aşezate deasupra până la desfăşurarea funeraliilor.

Data funeraliilor nu a fost încă făcută publică.

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Drapelele au fost coborâte în bernă în toată ţara, iar portretele regretatului rege în uniformă de gală sunt afişate peste tot, de la staţiile de autobuz şi de metrou până la magazine, birouri şi clădiri publice.

Mulţi dintre cei veniţi vineri să-şi exprime condoleanţele au lăudat spiritul de incluziune al lui Harald. Unul dintre ei a făcut referire la un discurs pe care acesta l-a ţinut în 2016 şi care a devenit viral la nivel mondial, în care spunea: Norvegienii sunt fete care iubesc fete, băieţi care iubesc băieţi şi fete şi băieţi care se iubesc între ei.

 Aceasta reflectă modul în care el îi percepea pe oameni şi modul în care dorea ca noi, norvegienii, să ne percepem unii pe alţii, a spus Mari Eidsvaag, în vârstă de 32 de ani, o persoană venită să-şi exprime condoleanţele, care purta un tricou pe care erau imprimate acea frază, un curcubeu şi un desen al regelui Harald. Cred că este o declaraţie foarte importantă, mai ales în zilele noastre, a declarat ea pentru Reuters în faţa palatului.

În timp ce norvegienii îl jeleau pe Harald, tranziţia către o nouă domnie a început deja.

Fiul lui Harald, în vârstă de 53 de ani, a devenit noul rege al Norvegiei în momentul în care tatăl său a încetat din viaţă. El a anunţat că va domni sub numele de regele Haakon al VIII-lea.

Regele Haakon, care este aşteptat să se adreseze naţiunii într-un discurs televizat, va depune jurământul în faţa parlamentului marţi, când va jura să apere Constituţia şi legile Norvegiei.

Citește și: Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei

Editor : C.A.

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