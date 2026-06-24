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Video „Nu mai puteți amâna”. OMS îi îndeamnă pe liderii mondiali să ia măsuri urgente în contextul valului de caniculă care a lovit Europa

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FOTO: Shutterstock
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În contextul temperaturilor extreme care lovesc tot mai multe state europene și amplifică riscurile pentru sănătatea publică, directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a făcut apel la liderii mondiali să investească în sisteme medicale adaptate schimbărilor climatice, avertizând că valurile de căldură devin o amenințare tot mai serioasă pentru populație, conform Euronews.

Având în vedere că, în ultimele zile, zeci de persoane din Europa au decedat din cauze legate de caniculă, directorul general al OMS a afirmat că nu mai pot exista „întârzieri suplimentare” în ceea ce privește măsurile de combatere a schimbărilor climatice.

„Liderii trebuie să acorde prioritate investițiilor în sisteme de sănătate rezistente la schimbările climatice, accelerând în același timp acțiunile climatice și atenuând factorii care stau la baza crizei climatice”, a declarat Tedros pe X.

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Pentru a proteja populația, OMS îndeamnă autoritățile să asigure răcorirea orașelor, să garanteze accesul la apă și la umbră, să verifice starea celor mai expuși riscului și să pregătească sistemele de sănătate înainte ca temperaturile să atingă valori maxime.

Regiunea europeană este cea mai rapidă regiune din lume în ceea ce privește încălzirea. Numai în ultimii 4 ani, căldura a provocat moartea a peste 200.000 de persoane, în timp ce mortalitatea legată de căldură a crescut cu 30% în ultimii 20 de ani.

„Temperaturile din întreaga Europă cresc cu aproximativ dublul ratei medii globale, sporind probabilitatea și gravitatea valurilor de căldură extremă în viitor”, a adăugat Tedros.

Având în vedere că căldura pune organismul uman la grea încercare, „căldura nu mai este doar o problemă meteorologică”, a declarat OMS într-o postare pe Instagram. „Este o urgență sanitară.”

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Editor : C.A.

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