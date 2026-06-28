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O țară din Balcani reintroduce serviciul militar obligatoriu după 15 ani. Cine va fi chemat în armată

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Serbia Army
Decizia reflectă o tendință mai amplă observată în Europa. Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
O tendință tot mai vizibilă în Europa

În contextul în care tot mai multe state europene își regândesc strategiile de apărare, o țară din Balcani a decis să reintroducă serviciul militar obligatoriu. Măsura va intra în vigoare de anul viitor și îi va viza pe bărbații cu vârsta de până la 30 de ani.

Președintele Serbiei, Aleksandar Vučić, a anunțat sâmbătă că țara va reintroduce o perioadă „foarte scurtă” de serviciu militar obligatoriu începând din luna martie a anului viitor, relatează N1, potrivit Kyiv Post.

Vorbind la baza aeriană militară Batajnica, de lângă Belgrad, Vučić a precizat că înainte de reluarea recrutării trebuie finalizate mai multe proceduri administrative și logistice. Noua formă de serviciu militar îi va viza pe bărbații cu vârsta de până la 30 de ani și va avea o durată de 75 de zile.

Decizia marchează o schimbare de direcție după mai bine de un deceniu. Serbia a trecut oficial la o armată complet profesionistă la 1 ianuarie 2011, când a intrat în vigoare hotărârea Parlamentului de suspendare a serviciului militar obligatoriu. De atunci, forțele armate sârbe s-au bazat exclusiv pe recruți voluntari și militari de carieră.

Anunțul lui Vučić a coincis cu o amplă prezentare de tehnică militară, care a inclus avioane și elicoptere ale Forțelor Aeriene Sârbe, precum și sisteme de rachete, bombe ghidate și alte tipuri de armament de proveniență chineză, americană și rusă.

O tendință tot mai vizibilă în Europa

Decizia Serbiei reflectă o tendință mai amplă observată în Europa, unde mai multe state își reevaluează capacitățile de apărare și necesarul de personal militar pe fondul instabilității geopolitice, în special după invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia.

În paralel, Germania analizează posibilitatea reintroducerii serviciului militar obligatoriu pentru toți bărbații până în 2027. Potrivit informațiilor apărute recent, autoritățile de la Berlin întâmpină dificultăți în atingerea obiectivelor de extindere a armatei exclusiv prin programe de recrutare voluntară.

Cancelarul german Friedrich Merz și-a propus construirea celei mai puternice armate convenționale din Europa, urmărind creșterea efectivelor Bundeswehr de la aproximativ 185.000 la 260.000 de militari activi până în 2035. Totuși, tot mai mulți parlamentari consideră că acest obiectiv nu poate fi atins fără reintroducerea recrutării obligatorii.

Thomas Röwekamp, președintele Comisiei pentru Apărare din Bundestag, a avertizat recent că guvernul german nu va avea altă opțiune decât să reintroducă serviciul militar obligatoriu dacă țintele de recrutare voluntară nu vor fi îndeplinite. O decizie finală este așteptată până la 31 iulie anul viitor.

Germania, care și-a suspendat la rândul său serviciul militar obligatoriu în 2011, a introdus recent un nou model de serviciu militar pentru a combate criza de recrutare. Conform legislației actuale, bărbații germani aflați la vârsta recrutării trebuie să completeze un chestionar privind starea fizică și să efectueze un examen medical, guvernul rezervându-și explicit dreptul de a impune serviciul militar obligatoriu dacă numărul voluntarilor va rămâne insuficient.

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Editor : M.I.

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