Radoslaw Sikorski susține că polonezii ar prefera să mănânce „iarbă decât să devină colonie rusă”: „S-a mai întâmplat înainte”

Ministrul polonez de Externe, Radosław Sikorski, a declarat că polonezii „ar prefera să mănânce iarbă decât să devină o colonie rusă”, pe fondul îngrijorărilor legate de expansionismul rus și de războiul în curs al Moscovei în Ucraina, relatează TVP World.

În cadrul unui interviu publicat săptămâna aceasta de podcastul britanic The Rest is Politics, Sikorski a declarat că Polonia ar fi următoarea țintă a Moscovei în cazul în care Ucraina ar fi învinsă de Rusia.

„Credem că dacă președintele rus Vladimir Putin ar reuși să cucerească Ucraina, noi am fi următorii... Mai degrabă am mânca iarbă decât să devenim din nou o colonie rusă”, a spus șeful diplomației poloneze.

„S-a mai întâmplat înainte”, a adăugat el, făcând aparent referire la perioadele din istoria Poloniei în care aceasta a fost supusă dominației ruse – mai întâi sub țarii imperiali și mai târziu din nou sub ocupația sovietică.

Sikorski a sugerat că opoziția publică din Polonia față de potențiala amenințare a expansionismului rus este motivul pentru care țara sa are un nivel atât de ridicat al cheltuielilor pentru apărare, chiar și în detrimentul finanțării altor domenii.

Sikorski a declarat săptămâna trecută pentru sursa citată că Varșovia va plăti „orice este necesar” pentru a apăra țara, adăugând: „întotdeauna există un compromis între arme și unt. Acesta este ceea ce ne-a impus Federația Rusă”.

Chiar înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, în februarie 2022, care a determinat creșterea cheltuielilor militare în țările NATO, Polonia era una dintre țările cu cele mai mari cheltuieli din alianță, ca procent din PIB, și una dintre puținele țări care își îndeplineau obligațiile de a cheltui 2% din bogăția economică pentru apărare.

În luna iunie, statele membre NATO – cu excepția Spaniei – au convenit să majoreze cheltuielile pentru apărare la 5% din PIB până în 2035, Polonia angajându-se în septembrie să atingă 4,8% deja anul viitor.

Polonia are a treia armată ca mărime din NATO în ceea ce privește numărul de efective, potrivit celor mai recente cifre publicate de alianță, situându-se în urma doar a Statelor Unite și Turciei.

În interviul pentru The Rest Is Politics, Sikorski a mai spus că, deși Kievul este pregătit pentru ca războiul să mai dureze încă trei ani, el nu crede că Putin poate susține războiul atât de mult timp.

Ministrul de externe a declarat că, în opinia sa, statele membre ale UE ar trebui să coopereze mai strâns în domeniul apărării comune, adăugând că blocul are „o problemă de sincronizare” din cauza suveranității care revine fiecărei țări membre.

„Sunt în favoarea ideii ca Uniunea Europeană să înceapă să aibă propria capacitate de apărare, astfel încât să nu mai fim nevoiți să apelăm la Statele Unite în fiecare situație de urgență”, a mai declarat el.

„Ar trebui să fim capabili să ne descurcăm singuri cu vreun lord al războiului din Libia sau din Balcani data viitoare”, a adăugat Sikorski.

El a vorbit și despre aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, declarând că, în opinia sa, Ucraina „va deveni membră a UE la începutul următorului deceniu”, în ciuda opoziției actuale din partea Budapestei.

„Europa a aprobat statutul Ucrainei de țară candidată și a convenit în unanimitate să înceapă negocierile... Ungaria blochează progresul, dar în cele din urmă se va întâmpla”, a afirmat el.

Editor : A.M.G.