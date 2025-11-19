Live TV

Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO

Data publicării:
mark rutte-robert fico
Mark Rutte (stânga) și Robert Fico (dreapta). Foto: X/Mark Rutte

Slovacia vrea ca NATO să consolideze apărarea aeriană a țării, pe flancul său estic, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu șeful alianței militare, relatează Reuters.

Fico, în cadrul discuțiilor purtate la Bratislava cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, a apărat, de asemenea, planurile Slovaciei de a decide în mod independent ritmul și structura cheltuielilor de apărare în anii următori, în contextul în care majoritatea membrilor NATO cresc investițiile în domeniul apărării.

Slovacia s-a opus politicii Uniunii Europene de a ajuta Ucraina să se apere împotriva invaziei Rusiei, iar premierul slovac a reiterat, în cadrul întâlnirii sale cu Rutte, că guvernul nu va furniza direct arme letale Kievului, cu excepția autorizării contractelor comerciale.

„În cadrul discuției comune, el a solicitat secretarului general să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei”, a declarat guvernul slovac într-un comunicat emis după întâlnirea de marți seara, fără a oferi mai multe detalii.

„Mă bucur să fiu la Bratislava pentru a mă întâlni cu prim-ministrul Robert Fico. 

Slovacia este un aliat valoros de peste 20 de ani, găzduind una dintre forțele noastre multinaționale terestre avansate. Vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la securitatea noastră colectivă”, a transmis marți pe X șeful NATO.

În ultimii ani, Slovacia a încercat să-și consolideze capacitățile de apărare aeriană, inclusiv prin achiziționarea de sisteme de apărare din Israel și cumpărarea de noi avioane de vânătoare F-16.

Statele UE din flancul estic au fost cele care au convenit în septembrie asupra necesității unui „zid anti-drone” cu detectare avansată.

Citește și:

De la prietenul lui Vladimir Putin la vecinul rece al lui Volodimir Zelenski. Viața politică dublă a premierului slovac Robert Fico

Aliat al lui Robert Fico, despre planul UE privind „zidul anti-drone”: „E ca și cum am construi un gard cu o gaură uriașă în el”

