Scandal în Ucraina după atacul armat din Kiev: Doi polițiști sunt anchetați pentru că au fugit în timpul intervenției

Ministrul de interne ucrainean a anunţat că doi poliţişti, acuzaţi că au fugit de la locul atacului armat survenit sâmbătă la Kiev, soldat cu şase morţi, au fost suspendaţi şi fac obiectul unei anchete privind comportamentul lor.

Sâmbătă, un bărbat a deschis focul într-un cartier rezidenţial al capitalei ucrainene, după care s-a baricadat, luând ostatici, într-un supermarket vecin, unde a fost în cele din urmă împuşcat mortal de forţele de ordine. Un videoclip în care apar doi agenţi în uniformă şi vestă galbenă stând lângă o persoană căzută la pământ, apoi fugind în timp ce se aud focuri de armă şi lăsând-o singură, a stârnit furia în Ucraina, scrie Agerpres.

„Este o ruşine pentru întregul sistem. Au fost suspendaţi şi o anchetă este în curs”, a declarat duminică ministrul de interne Igor Klimenko într-un comunicat pe Telegram. El a făcut însă apel să nu se „generalizeze”, subliniind reacţia „rapidă şi profesionistă” a celorlalţi agenţi ai forţelor de ordine trimişi la faţa locului.

Parchetul ucrainean a anunţat deschiderea unei anchete penale privind comportamentul lor. Cei doi agenţi „nu au evaluat corect situaţia şi au lăsat civili răniţi în pericol”, a afirmat şeful departamentului Poliţiei de Patrulare, Ievgheni Jukov, într-o conferinţă de presă duminică. El şi-a prezentat demisia.

„În calitate de ofițer, am luat decizia de a depune un raport prin care solicit eliberarea mea din funcția pe care o dețin în prezent”, a declarat Ievghenii Jukov, șeful Departamentului Poliției de Patrulare. „Este cu adevărat o situație rușinoasă. Polițiștii au acționat neprofesionist și într-un mod nedemn de statutul lor. Au intervenit la apel, trebuiau să ajute și să salveze cetățenii noștri, dar au evaluat greșit situația și au lăsat civili în pericol, civili răniți.”

Motivele presupusului autor al acestui rar incident armat, petrecut într-o Ucraină care se confruntă cu invazia rusă de peste patru ani, nu sunt cunoscute deocamdată. El s-a folosit de o armă înregistrată, conform autorităţilor.

„Starea de sănătate mintală a atacatorului era clar instabilă. Trebuie să se verifice cum a obţinut certificatele medicale necesare pentru prelungirea dreptului de a deţine o armă. Acest lucru se va face în cadrul anchetei”, a afirmat domnul Klymenko.

Ministrul a afirmat însă că nu are în vedere o verificare la scară largă a permiselor de deţinere a armelor şi că doreşte să iniţieze discuţii cu „parlamentarii, publicul, jurnaliştii şi veteranii” cu privire la legislaţia privind deţinerea armelor.

Opt persoane rănite în incidenterau încă spitalizate duminică, dintre care una „în stare foarte gravă”, conform primarului Kievului, Vitali Kliciko. Parchetul ucrainean a deschis de asemenea o anchetă pentru act terorist care a cauzat moartea.

