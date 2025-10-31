Șeful spionilor americani, vizită discretă la Bruxelles. Care a fost mesajul directorului CIA, John Ratcliffe, pentru europeni

Directorul CIA, John Ratcliffe, a făcut o vizită discretă la Bruxelles săptămâna aceasta, întâlnindu-se cu înalți oficiali ai UE din domeniul afacerilor externe și al informațiilor pentru a transmite un mesaj nu tocmai subtil: încă puteți avea încredere în noi, scrie Politico. Publicația citează trei persoane care au avut cunoștință despre întâlnirea șefului spionilor americani cu idplomatul de rang înalt al UE, Kaja Kallas, precum și cu înalți oficiali ai Centrului de Informații și Situații al UE (INTCEN) și ai Direcției de Informații a Statului Major al UE (EUMS).

Obiectivul vizitei, au spus doi oficiali, era să calmeze spiritele și să reafirme angajamentul Washingtonului față de schimbul de informații, întrucât unele capitale europene sunt îngrijorate de direcția politicii externe a SUA sub președintele Donald Trump.

Schimbările eratice ale administrației Trump în politica față de Ucraina – cum ar fi întreruperea bruscă a schimbului de informații militare cu Kievul în martie anul trecut – și eforturile sale de a politiza serviciile de informații prin numirea unor figuri loiale lui Trump au zguduit încrederea Europei în fiabilitatea Washingtonului.

John Ratcliffe este un fost congresman republican din Texas care și-a construit reputația ca unul dintre cei mai înverșunați apărători ai lui Trump din Capitol Hill – în special în timpul primei proceduri de destituire, când și-a folosit poziția din Comisia de Informații a Camerei Reprezentanților pentru a ataca ancheta.

Oficial, Ratcliffe se afla la Bruxelles pentru a informa Consiliul Nord-Atlantic, organismul politic de decizie al NATO, a declarat un diplomat. Însă întâlnirea sa paralelă cu brațul de politică externă al blocului, SEAE, a transmis un semnal clar: Langley dorește să mențină canalele de comunicare deschise.

Se așteaptă ca întâlnirea să nu fie una izolată: „Ar trebui să fie regulată de acum înainte”, a declarat un oficial. Ratcliffe și omologii săi din UE au discutat, de asemenea, despre provocările comune, inclusiv Rusia, China și Orientul Mijlociu.

Efortul diplomatic vine într-un moment delicat. Serviciile europene depun eforturi pentru a îngropa decenii de neîncredere și a construi o operațiune comună de informații a UE pentru a contracara agresiunea rusă, în timp ce își regândesc acordurile de schimb de informații cu SUA. Serviciul de informații civile și militare olandez a declarat pentru ziarul local De Volkskrant la începutul acestei luni că a suspendat unele schimburi, invocând interferențe politice și preocupări legate de drepturile omului.

Editor : B.E.