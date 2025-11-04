Siguranța la locul de muncă, în centrul atenției în Italia după moartea muncitorului român: Să fie plasată în fruntea agendei politice

Normele de siguranță pe șantierele din Italia trebuie îmbunătățite, au declarat politicienii și sindicatele, în urma decesului unui muncitor român care a rămas blocat sub dărâmături timp de 11 ore la Roma, după prăbușirea parțială a turnului Torre dei Conti, relatează Politico.

Octav Stroici, în vârstă de 66 de ani, lucra la un proiect finanțat de UE pentru restaurarea Torre dei Conti, fosta reședință a unei familii nobile papale din Forumul Roman, când aceasta s-a prăbușit parțial de două ori luni, 3 noiembrie.

În cele din urmă, el a fost scos de sub dărâmături, dar a suferit un stop cardiac și a murit la spital. Procurorii au deschis o anchetă.

Prim-ministrul Giorgia Meloni și-a exprimat „profunda durere” și a transmis condoleanțe familiei pentru „suferința de nedescris” pe care o îndură.

Ministrul Culturii, Alessandro Giuli, a declarat: „Îl plângem pe Octav Stroici. Inima lui a încetat să mai bată în ciuda eforturilor curajoase ale pompierilor, care l-au scos viu din dărâmături”.

Siguranța la locul de muncă a devenit un subiect fierbinte în Italia, cu greve și proteste naționale organizate la începutul anului.

În primele nouă luni ale anului 2025, au fost raportate 777 de decese la locul de muncă în Italia, aproximativ trei pe zi, potrivit Institutului Național de Asigurări împotriva Accidentelor de Muncă (INAIL). Muncitorii din construcții, persoanele peste 65 de ani și muncitorii străini sunt considerați expuși unui risc deosebit, potrivit INAIL.

Printre incidentele majore de anul trecut, cinci muncitori au murit pe șantierul unui supermarket din apropierea orașului Florența, cinci muncitori de întreținere au murit în Sicilia după ce au inhalat vapori otrăvitori într-o stație de epurare a apelor uzate, iar șapte muncitori au murit într-o explozie la o centrală hidroelectrică din afara orașului Bologna.

Francesco Boccia, din Partidul Democrat din opoziție, a declarat că moartea lui Stroici „este o tragedie care ne afectează pe toți și ne determină să nu lăsăm niciodată garda jos când vine vorba de siguranța la locul de muncă”.

„Îmi reînnoiesc apelul ca siguranța la locul de muncă să fie plasată în fruntea agendei politice și să fie alocate resursele necesare pentru ca fiecare lucrător să se poată întoarce acasă la sfârșitul zilei de lucru”, a mai adăugat el.

Un alt partid de opoziție, Mișcarea 5Stelle, a solicitat crearea unui parchet specializat în siguranța la locul de muncă.

Săptămâna trecută, guvernul a aprobat măsuri în valoare de 900 de milioane de euro pentru îmbunătățirea siguranței la locul de muncă, inclusiv stimulente pentru angajatorii responsabili, precum și mai multe cursuri de formare, inspecții și amenzi.

Sindicatele au afirmat însă că aceste măsuri nu vor reduce numărul accidentelor cauzate de angajarea de lucrători temporari fără experiență, de subcontractarea licitațiilor și de reducerea costurilor.

Natale Di Cola, liderul CGIL din Roma, cel mai mare sindicat din Italia, a cerut marți o zi oficială de doliu, scriind pe platformele sociale: „Astăzi este o zi de durere și furie... Munca înseamnă umanitate, fraternitate și solidaritate, munca trebuie să protejeze viața și să nu o pună în pericol”.

„Într-o țară sănătoasă, Octav, la 66 de ani, nu s-ar fi trezit pe un șantier de construcții, făcând muncă grea, intensă și periculoasă pentru a-și câștiga existența. Toate acestea trebuie să se schimbe”, a spus liderul CGIL.

Di Cola a afirmat că standardele de siguranță la Torre dei Conti ar fi trebuit să fie mai ridicate, având în vedere că era vorba de un proiect public, finanțat de UE. El a mai spus că alte patru persoane au murit luni în accidente de muncă în Italia, adăugând: „Pentru Octav și pentru toți ceilalți, vom continua să luptăm pentru ca munca să nu mai fie o sursă de durere și suferință”.

