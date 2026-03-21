Live TV

Video Trump îl asigură pe Viktor Orban de „sprijin total” înaintea alegerilor din Ungaria. JD Vance anunță că merge la Budapesta

Data actualizării: Data publicării:
Donald Trump receives Viktor Orban
Președintele american Donald Trump și premierul ungar Viktor Orban. Sursa foto: Profimedia Images

Administrația Trump își intensifică sprijinul acordat liderului maghiar Viktor Orban în perspectiva alegerilor din Ungaria de luna viitoare, chiar dacă blocarea acordurilor de către Orban, la Bruxelles, a fost calificată drept „inacceptabilă” de către omologii săi din UE, arată Politico.

Președintele SUA, Donald Trump, și-a reiterat sâmbătă „sprijinul complet și total” pentru Orban în alegerile din Ungaria. De asemenea, vicepreședintele SUA, JD Vance, ar urma să se deplaseze la Budapesta în aprilie pentru a-l susține pe prim-ministru.

Cel mai longeviv lider al UE, care se confruntă cu alegeri în mai puțin de o lună și pentru care se prevede că va pierde, a fost de mult timp o piatră de încercare pentru Bruxelles. În cea mai recentă confruntare cu omologii săi europeni, Viktor Orban a ținut în șah un împrumut de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina săptămâna aceasta, pe fondul unui conflict legat de petrol.

„Prim-ministrul a fost un lider puternic care a arătat întregii lumi ce este posibil atunci când îți aperi granițele, cultura, moștenirea, suveranitatea și valorile”, a declarat Trump într-un discurs video adresat Conferinței de Acțiune Politică Conservatoare (CPAC) care a avut loc sâmbătă în Ungaria.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Trump a lăudat „frontierele puternice” ale Ungariei și a spus că țara va continua să „lucreze foarte mult la problema imigrației”, adăugând că Europa trebuie să „lucreze foarte mult” pentru a rezolva „multe probleme” legate de imigrație.

Președintele american a afirmat că Ungaria și SUA „arată calea către un Occident revitalizat” și că vor colabora „intens în domeniul energiei”.

Vance intenționează să efectueze o vizită la Budapesta în luna aprilie, chiar înaintea alegerilor din Ungaria, pentru a-și manifesta sprijinul.

Editor : C.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Digi Sport
Neverosimil: Sabrina Voinea s-a bătut cu o halterofilă într-un restaurant din Capitală! ”Ca în filme”. De la ce a pornit totul
Descarcă aplicația Digi Sport
