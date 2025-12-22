„Un loc de glorie pentru toți”. Pierderi ascunse, cimitire supraaglomerate: realitatea din Ucraina

Pe măsură ce sicriul este purtat pe străzile pietruite din Liov, se așterne liniștea, iar trecătorii îngenunchează. Traficul se oprește, un singur gornist cântă melodia sa, iar Stepan Telychko, cel mai recent dintre războinicii căzuți ai orașului, este condus către odihna veșnică, notează The Times.

Cei care participă la înmormântare se adună la mormânt, nu în cimitirul Lychakiv din Liov, cunoscut drept „Père Lachaise al Ucrainei”, și nici în cimitirul militar adiacent, cunoscut sub numele de „Câmpul lui Marte”. După aproape patru ani de război, pe 10 decembrie, nu mai erau locuri disponibile pentru înmormântări.

Autoritățile locale au fost nevoite să caute alte locuri pentru a-i îngropa pe cei căzuți în război din Liov. Acestea au spus pentru sursa citată că Telychko, în vârstă de 49 de ani, urma să fie înmormântat pe ceea ce era cunoscut odinioară drept Dealul Gloriei, un memorial sovietic situat de cealaltă parte a cimitirului.

„Un loc de glorie pentru toți”

Prima înmormântare nouă acolo, a căpitanului Andrii Kiriziuk, a avut loc pe 11 decembrie. Zona va avea în final 500 de morminte. „Înțelegem că s-ar putea să nu fie încă suficient”, a declarat Ievhen Boiko, adjunctul șefului administrației orașului Liov.

Un alt cimitir este în construcție în afara orașului. „Va fi un loc de glorie pentru toți”, a spus Boiko. „Ne rugăm ca toți soldații noștri să trăiască până la bătrânețe, dar dacă Dumnezeu îi va chema mai devreme, este responsabilitatea noastră, ca comunitate, să le comemorăm memoria.”

Liov, cu centrul său istoric și cu arhitectura sa medievală, renascentistă și barocă, a fost în mare parte ferit de distrugerile care au afectat orașele din prima linie a Ucrainei. A găzduit milioane de refugiați care treceau prin Europa și încă adăpostește mii de persoane strămutate, precum și întreprinderile relocate care au contribuit la boom-ul economic din timpul războiului.

Regiunea a plătit un preț uman foarte mare, fiind una dintre cele mai mari surse de soldați de la începutul agresiunii Rusiei în 2014 până la invazia pe scară largă din februarie 2022.

Cimitirul militar din Liov, deschis în aprilie 2022, a devenit un simbol al pierderilor tot mai mari, mormintele umplând rapid câmpul odinioară gol. Peste o mie de soldați sunt îngropați aici. Demnitari străini, mulți dintre ei neaventurându-se niciodată mai adânc în Ucraina, veneau aici pentru a aduce un omagiu celor căzuți în război.

Cunoscut adesea sub numele său din perioada sovietică, Câmpul lui Marte, a devenit un loc de odihnă nu numai pentru fiii și fiicele din Liov, ci și pentru cei ale căror orașe natale au fost înghițite de forțele de ocupație ruse.

Serhii, un bărbat de 59 de ani îngropat aici, a fost capturat în orașul Mariupol după ce apărătorii ucraineni au opus o ultimă rezistență disperată în aprilie 2022. El a murit în captivitate rusă în ianuarie anul trecut, dar trupul său a fost returnat abia în septembrie, moment în care mama sa, Tatiana, fusese strămutată de trei ori de când fugise din Mariupol.

„Nimic din toate acestea nu era aici când mi-au îngropat fiul”, a spus Tatiana, în vârstă de 85 de ani, arătând spre ultimele trei rânduri de morminte. „Toate acestea au apărut în ultimele trei luni.”

Ea vizitează mormântul lui Serhii în fiecare zi pentru a aprinde lumânări și a depune flori proaspete. Și-a rezervat deja propriul loc în cimitirul vecin Lychakiv, cât mai aproape de Serhii. „Oh, fiul meu, fiul meu”, a șoptit ea în timp ce aranja florile proaspete. „Când nu pot dormi, îi spun: «Așteaptă-mă, voi veni în curând la tine».”

Numărul real al victimelor invaziei ruse nu este cunoscut public. Pierderile ucrainene sunt un secret de stat, deși un studiu realizat în urmă cu șase luni de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA a estimat numărul morților între 60.000 și 100.000. Pierderile ruse au fost estimate la până la 250.000, iar victimele, inclusiv răniții, la peste un milion.

Acest câmp al durerii, situat la doar o oră de granița cu Polonia, adăpostește doar o mică parte din cei care și-au pierdut viața pe câmpurile morții din est.

„Dacă renunțăm, rușii vor vedea că suntem slabi”

Natalia, care este din Liov, a îngrijit mormântul fiului ei Taras, în vârstă de 25 de ani, de când a fost îngropat aici în august anul trecut, după ce a murit pe frontul din Donețk.

El nu era sortit să fie soldat. „A terminat școala, apoi s-a înscris la un colegiu profesional. A urmat cursuri de bucătar și patiser, dar la 18 ani s-a înrolat în armată, la fel ca mulți alți băieți”, a spus ea. Atunci războiul era concentrat în Donbas, unde a luptat timp de trei ani înainte de a fi lăsat la vatră și de a se întoarce acasă. „Dar apoi războiul a izbucnit din nou în 2022 și el a spus: «Cine va lupta dacă nu noi, prietenii mei?»”.

Un ursuleț de pluș uriaș așezat pe mormântul său poartă porecla pe care i-au dat-o prietenii: Vuvko, care înseamnă „cel care vine din vest”.

„Credeam că războiul va dura atât de mult? Mă gândeam măcar la asta? Pur și simplu nu văd un sfârșit”, a spus Natalia. „Fiul meu obișnuia să spună că războiul va dura foarte mult timp. Știa chiar că va fi ucis, pentru că era parașutist. Dacă te uiți aici, la cimitir, sunt îngropați atât de mulți parașutiști – ei sunt primii care mor.”

Ea a susținut că lupta pentru Donbas a fost cea mai bună decizie, atât atunci, cât și acum. Predarea regiunii forțelor lui Putin ar fi dus doar la extinderea războiului în vestul Ucrainei.

„Atât de mulți au murit acolo în Donbas”, a spus ea. „Fiul meu – pentru ce a luptat? El a apărat tot Donețkul. Dacă renunțăm, rușii vor vedea că suntem slabi și într-un an se vor regrupa și vor veni din nou. Și înțelegeți că atunci vor merge mai departe. Chiar și fiul meu a spus asta când a știut că va muri.”

Având în vedere numărul mare de vieți pierdute, păstrarea numelor și a amintirilor a devenit o datorie sacră. Administrația orașului Lviv a elaborat planuri pentru transformarea Câmpului lui Marte într-un memorial permanent, similar Cimitirului Național Arlington din apropierea Washingtonului sau mormintelor de război ale Aliaților din Franța și Belgia.

Cu acordul familiilor, toate monumentele comemorative actuale vor fi înlocuite cu pietre funerare identice din marmură albă. Un zid pe o parte va servi atât ca columbarium pentru cei incinerați, cât și ca loc pentru fotografiile celor declarați morți, dar ale căror cadavre nu vor fi recuperate niciodată de pe câmpul de luptă.

Un monument comemorativ în formă de trident uriaș, simbolul Ucrainei, va fi ridicat cu vârfurile îndreptate spre est, „direcția invadatorilor”. O inscripție care se întinde pe toată lățimea zidului cimitirului poartă cuvintele unui tânăr poet ucrainean care a fost ucis anul trecut. „Când mă întreabă ce este războiul, răspund fără ezitare: nume”.

Citește și:

„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon

Aproape 2 milioane de soldați ucraineni ar fi fost uciși sau au dispărut de la începutul războiului, susține presa de la Moscova

Editor : A.M.G.