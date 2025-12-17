Live TV

Video Ursula von der Leyen condamnă „otrava antisemitismului” în Europa: „Prea mulți evrei nu se simt în siguranță”

Ursula von der Leyen/ Foto: Inquam Photos / George Calin
„Nu este loc pentru ură în Europa”

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a avertizat asupra creșterii antisemitismului în Europa, pe care l-a descris drept un „rău vechi”, într-un discurs susținut la Bruxelles, în cadrul unui eveniment dedicat sărbătorii evreiești Hanuka, pe fondul intensificării atacurilor împotriva comunităților evreiești.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat miercuri, la o ceremonie desfășurată la Bruxelles, unde a aprins o lumânare pentru a marca sărbătoarea evreiască Hanuka, că „nu poate exista niciun loc pentru otrava antisemitismului”.

Von der Leyen a condamnat ceea ce a numit revenirea „răului vechi” în Europa și a amintit de svastici desenate pe locuințe evreiești, sinagogi vandalizate și copii evrei ținuți închiși în școli din cauza temerilor legate de siguranța lor.

„Astăzi, prea mulți evrei nu se simt în siguranță să aprindă sfeșnicul de Hanuka la fereastră. Sau să poarte o kippah în public. Sau o Stea a lui David la gât. Mulți trebuie să treacă pe lângă pază armată pentru a merge la sinagogă și se tem să își trimită copiii la școală. Noaptea din jurul nostru s-a întunecat, într-adevăr”, a spus ea.

„Una dintre învățăturile Hanuka este că poți fie să blestemi întunericul, fie să aprinzi o lumânare. Noi alegem a doua variantă”, a adăugat von der Leyen, prezentând un plan de combatere a intoleranței, în care lupta împotriva antisemitismului ocupă un loc central.

„Nu este loc pentru ură în Europa”

Planul de acțiune intitulat „Nu este loc pentru ură în Europa” a fost adoptat de Comisie săptămâna trecută și reprezintă un apel adresat tuturor europenilor „să se ridice împotriva urii și să susțină toleranța și respectul”.

„Dorim să protejăm lăcașurile de cult, începând cu sinagogile, pentru că nimeni nu ar trebui să se teamă să își mărturisească propria credință. Vom combate discursul instigator la ură din mediul online, pentru că nu este niciodată acceptabil să folosești credința ca insultă, nici pe stradă, nici pe internet”, a afirmat von der Leyen.

Potrivit unui raport al grupului de lucru J7 al Anti-Defamation League (ADL), publicat în luna mai, incidentele antisemite violente au crescut în șapte țări cu cele mai mari comunități evreiești din afara Israelului. Țările incluse în raportul J7 sunt Germania, Franța, Regatul Unit, Statele Unite, Canada, Australia și Argentina.

Grupul J7, înființat în iulie 2023, a tras un semnal de alarmă cu privire la intensificarea atacurilor împotriva comunităților evreiești, în special după atacul Hamas din 7 octombrie 2023 asupra sudului Israelului, în urma căruia au fost ucise aproape 1.200 de persoane, majoritatea civili.

Raportul arată că atacurile asupra școlilor evreiești, sinagogilor și afacerilor, precum și asupra persoanelor, au crescut semnificativ, în unele cazuri dublându-se în 2023 față de anul precedent. În Germania, incidentele antisemite au crescut cu 75% între 2021 și 2023, în Franța cu 185%, iar în Regatul Unit cu 82%.

Declarațiile președintei Comisiei Europene vin la doar trei zile după ce 15 persoane au fost ucise la un eveniment de Hanuka pe plaja Bondi din Sydney. Poliția australiană a anunțat miercuri că presupusul atacator care a supraviețuit a fost inculpat pentru 59 de infracțiuni, inclusiv 15 capete de acuzare pentru omor.

Citește și Ce este Hanuka, sărbătoarea celebrată pe 14 decembrie. Care este cel mai respectat obicei în întreaga lume

