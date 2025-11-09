Live TV

Video Volodimir Zelenski, lăsat în beznă de ruși în timpul unui interviu pentru The Guardian. Reacția liderului ucrainean

volodimir zelenski-interviu the guardian
Volodimir Zelenski (stânga) și jurnalistul de la The Guardian (dreapta). Foto: Captură video Digi24

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a fost lăsat în beznă de ruși chiar în timp ce acorda un interviu unui jurnalist de la The Guardian. Discuția liderului de la Kiev cu ziaristul britanic se desfășura la Palatul Mariinski.

Liderul ucrainean și jurnalistul din Marea Britanie au vorbit pe întuneric până la remedierea problemei. După ce generatorul de rezervă al palatului prezidențial a pornit, luminile au început să pâlpâie. 

„Acestea sunt condițiile noastre de viață”, a spus Zelenski în timpul interviului. „Este normal. Avem fluctuații de energie electrică în Kiev, ca peste tot”. Conform acestuia, liderul de la Kremlin a ordonat „atacuri teroriste” asupra sistemului energetic al Ucrainei, ucigând civili și lăsându-i fără energie electrică și apă. „Nu poate crea tensiune în societatea noastră în niciun alt mod”.

În ultimele săptămâni, Rusia a vizat în repetate rânduri rețeaua națională de energie electrică a Ucrainei, provocând întreruperi frecvente de curent în multe orașe. Alimentarea cu energie electrică urma să fie întreruptă duminică între opt şi 16 ore în majoritatea regiunilor Ucrainei, a declarat operatorul de stat Ukrenergo, după ce atacurile ruseşti care au vizat infrastructura energetică au redus capacitatea de generare a ţării la „zero”.

Moscova, care a intensificat atacurile asupra infrastructurii Ucrainei în ultimele luni, a lansat sute de drone asupra instalaţiilor energetice din toată ţara în noaptea de vineri spre sâmbătă, ucigând cel puţin şapte persoane, potrivit oficialilor ucraineni.

Amintim că cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni al Uniunii Europene împotriva Rusiei este în curs de elaborare și va fi gata „în termen de o lună”, a anunțat duminică, 9 noiembrie, Zelenski.

