Live TV

Volodimir Zelenski refuză să cedeze Rusiei teritorii ucrainene: „Nu avem niciun drept legal să facem asta”

Data publicării:
volodimir zelenski
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, relatează AFP.

„Intenţionăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem asta, în virtutea legii ucrainene, a constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Şi noi nu avem, de asemenea, niciun drept moral", a spus liderul de la Kiev în timpul unei conferinţe de presă online.

„Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru acestea, după cum foarte bine ştiţi", a adăugat el, precizând că SUA încearcă să găsească un „compromis" asupra acestui punct.

„Sunt probleme dificile privind teritoriile şi deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis", a afirmat Zelenski.

Declarațiile liderului ucrainean vin după o întâlnire la Londra cu aliați europeni. El a precizat că responsabili în domeniul securităţii ucraineni şi europeni vor conlucra asupra versiunii planului propus de negociatorii americani, după întoarcerea acestora de la o întrevedere la Kremlin săptămâna trecută.

„Vom lucra asupra acestor 20 de puncte (ale planului). Nu ne place tot ce au adus (de la Moscova) partenerii noştri", a declarat el.

Conform spuselor sale, noua versiune a planului ar putea fi gata marţi seara şi trimisă la Washington.

El a menţionat și discuţii asupra unei înţelegeri pentru „garanţii de securitate". „Esenţialul este de a şti ce vor fi dispuşi să facă partenerii noştri în cazul unei noi agresiuni din partea Rusiei. Până acum, eu nu am primit niciun răspuns la această întrebare", a spus liderul ucrainean.

După o scurtă vizită luni seara la Bruxelles, unde are programate întrevederi cu responsabili ai NATO şi UE, Zelenski a afirmat că va merge în Italia în noaptea de luni spre marţi.

Citește și:

Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk

SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede”

Editor : A.M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2025-12-07-3981
1
Rezultate oficiale alegeri București 2025. S-a încheiat numărătoarea voturilor. Ciprian...
Alegeri locale București 2025, pentru funcția de primar general.
2
Alegeri București 2025: Primarul Capitalei, decis de o treime din bucureștenii cu drept...
candidati alegeri primaria capitalei 2025
3
Rezultate exit-poll, alegeri București 2025. Ciucu e pe primul loc, cu aproape 7 procente...
barajul paltinu a fost golit, femeie face poze
4
Apele Române a reacționat la imaginile apărute cu barajul Paltinu: „Nu există nicio...
traian basescu pe strada
5
Băsescu: Scorul Ancăi Alexandrescu a pus la punct partidul AUR. Drulă, executat de...
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Digi Sport
Gigi Becali nu s-a ferit de cuvinte după ce Ciprian Ciucu a devenit primarul Capitalei
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Robert Brovdi
Rusia a deschis un dosar de „terorism” împotriva lui Robert „Magyar” Brovdi, comandantul dronelor ucrainene
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Volodimir Zelenski anunță că planul de pace conceput cu aliații europeni va fi gata marți seară și va fi transmis SUA
Dorin Recean, prim-ministrul Republicii Moldova
Fostul premier al Republicii Moldova, Dorin Recean, a fost decorat de preşedintele Volodimir Zelenski
Dronele ucrainene atacă depozitele din portul Temriuk
Dronele ucrainene au distrus 70% din rezervoarele de combustibil din portul rusesc Temriuk
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
SUA și Ucraina, blocaj în negocieri din cauza Donbasului. Oficial european: „Trump vrea ca lucrurile să se întâmple repede”
Recomandările redacţiei
Nicușor Dan, în Le Monde, despre influența rusă în alegeri: E mai...
USS Harry S. Truman
Haos pe portavionul USS Harry S. Truman. Un crucișător american a...
Nicușor Dan.
Nicușor Dan, către românii din Franța: Popor latin, pasiuni mari...
pete hegseth
Șeful Pentagonului se contrazice: În 2016 cerea refuzarea ordinelor...
Ultimele știri
„Justiţiarul de Cluj”, condamnat pentru instigare publică în urma unor mesaje postate pe reţelele sociale
Recepţia finală a lotului de autostradă Sebeş-Turda, suspendată din cauza unor „vicii” apărute în perioada de garanţie a lucrării
Doi piloți ruși au murit după ce au fost ejectați dintr-un avion aflat la sol, în hangar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop săptămânal 8–14 decembrie 2025. O zodie are parte de tensiuni, altele descoperă succesul și se...
Cancan
Cel mai mare secret al Ștefaniei Szabo iese la iveală: incredibil cu cine se iubea pe ascuns! 'Este un om...
Fanatik.ro
Frumoasa jucătoare de tenis a bifat o apariție spectaculoasă. Cum a apărut în vacanța din Miami
editiadedimineata.ro
„Efectul Batman”: prezența unui supererou în metrou crește numărul celor care ajută un străin
Fanatik.ro
Anamaria Prodan, mândră de iubitul său, Ronald Gavril. Mesajul transmis după ce sportivul a oferit un nou K.O.
Adevărul
CTP a făcut bilanțul activității președintelui Nicușor Dan, la 200 de zile de la preluarea mandatului...
Playtech
Ce se întâmplă cu tichetele de energie pe care nu le folosești. Când expiră drepturile de plată
Digi FM
Oana Roman, declarații despre fiica ei, care se confruntă cu probleme de sănătate înainte de Crăciun...
Digi Sport
Ionel Ganea a luat decizia, la 6 luni după ce copilul său de 2 ani a murit. Mesajul transmis de fostul...
Pro FM
Alina Sorescu, despre coșmarul trăit în căsnicia cu Alexandru Ciucu: „Eram prizonieră și nu credeam că mai...
Film Now
Michael Caine, premiu onorific la 92 de ani, la Red Sea Festival. Vin Diesel: Unul dintre cei mai buni actori...
Adevarul
Patru soldați ruși, condamnați la închisoare după ce au ucis un american care lupta alături de ei. L-au...
Newsweek
Contabil a arătat în instanță că o pensie a fost greșit calculată de Casa de Pensii. Pensionarul, despăgubit
Digi FM
Un antrenor de fitness din Rusia a murit după un "maraton" de mâncare nesănătoasă. Ce a vrut să demonstreze...
Digi World
Ce se ascunde în spatele salutului însoțitorilor de bord. Fiecare pasager e atent analizat din mai multe...
Digi Animal World
Misterul câinilor „albaștri” de la Cernobîl, demontat de un om de știință. Explicația surprinzătoare nu are...
Film Now
Sylvester Stallone a stârnit îngrijorare după ce s-a ajutat de un baston, la o gală în Washington. Frumoasa...
UTV
Andra și Eva Măruță au emoționat publicul cu un duet surpriză. Cele două au interpretat melodia „Colindăm...