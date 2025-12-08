Volodimir Zelenski refuză să cedeze Rusiei teritorii ucrainene: „Nu avem niciun drept legal să facem asta”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că nu are nici dreptul legal, nici dreptul moral să cedeze Rusiei teritorii ucrainene, problema teritorială fiind un punct central al negocierilor în curs asupra unui plan de pace sub mediere americană, relatează AFP.

„Intenţionăm să cedăm teritorii? Noi nu avem niciun drept legal să facem asta, în virtutea legii ucrainene, a constituţiei noastre şi a dreptului internaţional. Şi noi nu avem, de asemenea, niciun drept moral", a spus liderul de la Kiev în timpul unei conferinţe de presă online.

„Rusia insistă ca noi să cedăm teritorii, însă noi nu vrem să cedăm nimic. Noi luptăm pentru acestea, după cum foarte bine ştiţi", a adăugat el, precizând că SUA încearcă să găsească un „compromis" asupra acestui punct.

„Sunt probleme dificile privind teritoriile şi deocamdată nu s-a ajuns la niciun compromis", a afirmat Zelenski.

Declarațiile liderului ucrainean vin după o întâlnire la Londra cu aliați europeni. El a precizat că responsabili în domeniul securităţii ucraineni şi europeni vor conlucra asupra versiunii planului propus de negociatorii americani, după întoarcerea acestora de la o întrevedere la Kremlin săptămâna trecută.

„Vom lucra asupra acestor 20 de puncte (ale planului). Nu ne place tot ce au adus (de la Moscova) partenerii noştri", a declarat el.

Conform spuselor sale, noua versiune a planului ar putea fi gata marţi seara şi trimisă la Washington.

El a menţionat și discuţii asupra unei înţelegeri pentru „garanţii de securitate". „Esenţialul este de a şti ce vor fi dispuşi să facă partenerii noştri în cazul unei noi agresiuni din partea Rusiei. Până acum, eu nu am primit niciun răspuns la această întrebare", a spus liderul ucrainean.

După o scurtă vizită luni seara la Bruxelles, unde are programate întrevederi cu responsabili ai NATO şi UE, Zelenski a afirmat că va merge în Italia în noaptea de luni spre marţi.

Editor : A.M.G.