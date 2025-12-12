Live TV

Vânată de soldați și mereu la un pas de primejdie: Cum a reușit câștigătoarea Premiului Nobel pentru Pace să scape din Venezuela

Data publicării:
Maria Corina Machado își salută susținătorii la Oslo
Maria Corina Machado a trebuit să se strecoare prin 10 punte de control ale armatei din Venezuela ca să scape din țară, după ce timp de un an de zile a stat ascunsă într-o suburbie a capitalei Caracas. Foto: Profimedia Images
Din articol
Operațiunea prin care Machado a scăpat din Venezuela a fost coordonată cu armata SUA, ca să „nu ne arunce în aer barca” Oficialii de la Caracas au reacționat: „Spectacolul a eșuat. Doamna nu a apărut”

Lidera opoziției din Venezuela, Maria Corina Machado, a trebuit să se deghizeze ca să poată părăsi ascunzătoarea ei dintr-o suburbie a capitalei Caracas și să se strecoare prin 10 puncte de control ale armatei ca să încerce să scape din țară și să ajungă în Norvegia, acolo unde urma să aibă loc ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace.

Timp de 10 ore foarte tensionate, Machado, care purta o perucă și era deghizată pentru a nu fi recunoscută de forțele de securitate ale președintelui Nicolas Maduro, a fost ajutată de alte două persoane să se strecoare prin punctele de control ale armatei venezuelene, reușind de fiecare dată să scape neobservată, a povestit pentru Wall Street Journal o persoană care cunoaște detalii despre această operațiune.

Machado a ajuns într-un sat de pescari de pe coastă, acolo unde s-a odihnit câteva ore, înainte de următoarea etapă a călătoriei sale primejdioase: un drum cu barca prin Marea Caraibilor până în insula Curaçao, aflată la 65 de kilometri de Venezuela.

donald trump
Administrația Trump știa despre operațiunea prin care Machado urma să părăsească Venezuela, însă nu se cunoaște cât de mult s-a implicat în desfășurarea ei. Foto: Profimedia Images

Împreună cu cei doi însoțitori, Machado a plecat pe mare cu o barcă de pescuit tipică din lemn, la ora 5 dimineața, având de înfruntat vânt puternic și valuri mari.

Machado era la un pas să încheie o evadare pentru care se pregătise deja de două luni de zile și care a fost organizată de o rețea din Venezuela care a ajutat și alte persoane să scape din țară.

Operațiunea prin care Machado a scăpat din Venezuela a fost coordonată cu armata SUA, ca să „nu ne arunce în aer barca”

Grupul a anunțat armata Statelor Unite despre călătoria pe care urma să o facă, dezvăluind și identitatea celor aflați în barcă. „Ne-am coordonat în privința zonei prin care [Machado] urma să plece ca să nu ne arunce în aer barca”, a explicat persoana citată de WSJ.

În ultimele trei luni, Statele Unite au bombardat peste 20 de bărci asemănătoare, omorând cel puțin 80 de persoane pe care le suspectau că ar fi traficanți de droguri.

Administrația Trump știa despre operațiunea prin care Machado urma să părăsească Venezuela, însă nu știe cât de mult s-a implicat în desfășurarea ei. „Am primit sprijin din partea guvernului american pentru a ajunge aici”, a declarat Maria Machado, într-o conferință de presă susținută joi la Oslo, precizând că acțiunile lui Trump au fost „decisive” în slăbirea regimului liderului venezuelean.

maria-machado-ana-sosa-premiul-nobel-pentru-pace
Ana Corina Sosa (dreapta), fiica lui Machado (stânga), a acceptat Premiul Nobel pentru Pace în numele mamei ei, care a ajuns la Oslo după încheierea ceremoniei de decernare. Colaj foto: Profimedia Images

În aceeași perioadă în care Machado încerca să ajungă cu barca în Curaçao, două avioane militare F-18 ale Marinei SUA au zburat pe deasupra Golfului Venezuelei, timp de aproximativ 40 de minute – a fost cea mai apropiată incursiune a avioanelor militare americane de spațiul aerian al Venezuelei de când s-au aprins tensiunile în Marea Caraibilor.

Machado a ajuns în Curaçao marți după-masa, acolo unde a fost întâmpinată de un specialist în operațiunile de extragere a persoanelor din zone periculoase. Ziua următoare, Machado a plecat de pe insulă cu un avion privat cu destinația Oslo.

Întrucât a ajuns puțin prea târziu în capitala Norvegiei, fiica lui Machado a fost cea care a acceptat Premiul Nobel în numele mamei ei. „Se va întoarce în Venezuela cât de curând”, a spus ea în fața unui public din care au făcut parte politicieni americani, lideri străini și alți susținători internaționali ai lui Machado.

După o perioadă de odihnă în Oslo, Machado plănuiește să facă un tur al Europei, în urma căruia să încerce să atragă mai mult sprijin din partea țărilor europene. Într-un final, lidera opoziției din Venezuela va ajunge și la Washington.

Nobel Peace Prize 2025
Părăsirea țării prezintă un risc mare pentru Machado, a cărei întoarcere în Venezuela ar putea fi blocată de forțele loiale lui Maduro. Foto: Profimedia Images

Oficialii de la Caracas au reacționat: „Spectacolul a eșuat. Doamna nu a apărut”

Vicepreședinta venezueleană, Delcy Rodriguez, a acuzat-o pe Machado și pe ceilalți membri ai opoziției că lucrează pentru a promova interesele imperialiste ale Statelor Unite, care vizează bogățiile petroliere și minerale ale Venezuelei.

„Spectacolul a eșuat. Doamna nu a apărut [la ceremonia de la Oslo]. Acele slugi extremiste, fasciste care au cerut blocade, invazii și bombardamente împotriva Venezuelei vor fi înfrânte din nou, la fel cum spectacolul lor ieftin din Norvegia s-a năruit”, a spus Rodriguez.

Părăsirea țării prezintă un risc mare pentru Machado, a cărei întoarcere în Venezuela ar putea fi blocată de forțele loiale lui Maduro. Alți lideri ai opoziției care au fost forțați să trăiască în exil au pierdut mult din influența lor politică, precum este cazul lui Juan Guaido, văzut cândva de țările occidentale drept adevăratul președinte al Venezuelei.

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a spus că Machado va fi considerată fugară dacă va călători în Norvegia.

Machado a spus că susține decizia lui Trump de a desfășura forțe militare în regiune pentru a pune presiune pe Maduro, spunând că este nevoie de o demonstrație de forță puternică pentru a-l îndepărta pe liderul venezuelean de la conducerea țării.

„Maduro a început acest război, iar președintele Trump îi va pune capăt”, a spus Machado în luna noiembrie.

Editor : Raul Nețoiu


