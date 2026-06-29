Vrăjitoarele-războinice ale Rezistenței din Ucraina. Rețeaua secretă care direcționează atacuri în adâncul teritoriului ocupat de ruși

Timp de câteva luni anul trecut, o gospodină ucraineană, în vârstă de 35 de ani, singură într-o căsnicie care se destrămase, schimba mesaje pe WhatsApp cu un comandant cecen, Ahmad, staționat undeva în sudul ocupat al Ucrainei. Au scris despre zilele lor, despre dezamăgirile lor, despre ce sperau să facă când se va termina războiul. Ea a întrebat despre front. El i-a povestit.

„Trimite-mi o poză”, a spus ea. „Vreau să-ți văd viața.”

Într-o după-amiază, s-a conformat – o fotografie făcută în interiorul cazărmii, cu el și un alt soldat zâmbind pentru cameră. În spatele lor, prinsă pe perete, era o hartă a complexului care arăta poziția unității.

Gospodina nu exista. „Ea” era un ofițer de vârstă mijlocie pe nume Serhii care lucra pentru direcția de informații militare a Ucrainei, ca parte a unui efort concertat de a afla secrete de la oamenii trimiși să-i ocupe țara.

„Serhii era grozav la flirt”, a spus comandantul său pentru un reportaj The Atlantic. „Băieții din echipa noastră au început să-i ceară sfaturi despre întâlniri.” La scurt timp după ce Ahmad a trimis fotografia respectivă, coordonatele dezvăluite au fost lovite de o dronă ucraineană.

Rezistența Ucrainei este vie și mai letală ca niciodată. Dar s-a schimbat dramatic de la începuturile sale. Un bărbat pe care The Atlantic îl numește Dmitro (a cerut anonimatul din motive de siguranță) a servit într-o echipă de rezistență în Hersonul ocupat încă din primele zile ale invaziei la scară largă. „Ne-am asumat riscuri nebunești atunci”, a spus el. „Nimeni nu credea că rușii vor rămâne mult timp aici.”

Celule de partizani au apărut organic - oameni care se cunoșteau, uneori foști militari, improvizând pe parcurs. Acte simbolice de rezistență aveau loc zilnic. Ucrainenii își arborau steagul și intonau cântece patriotice în public. Imaginea unei bunici care presa semințe de floarea-soarelui în mâna unui parașutist rus - „pentru ca floarea-soarelui să crească aici când mori” - a făcut înconjurul lumii.

Pe măsură ce a devenit clar că rușii intenționează să rămână, această sfidare deschisă a dispărut. Astăzi, exprimarea sprijinului pentru Ucraina în zonele ocupate de Rusia este probabil să aducă o excursie la „subsol”, un eufemism pentru camerele de tortură rusești. Dmitro a descris represiunea Rusiei ca pe un fel de mașinărie: „Este nevoie de timp pentru a se pune în mișcare, apoi își prinde propriul impuls”.

Camerele de supraveghere de înaltă rezoluție acoperă acum centrele orașelor, iar interogatoriile sunt o caracteristică a vieții de zi cu zi. Liderii rezistenței din Mariupol estimează că aproape jumătate din populația adultă de acolo a fost testată cu poligraf de serviciul de securitate rus.

Chiar și actele pașnice se pot confrunta cu o represiune extremă. În 2022 și 2023, forțele de ocupație din Mariupol au interzis efectiv culorile albastru și galben. Locuitorii descriu că au primit pachete de ajutoare, inclusiv rechizite școlare, cu markere galbene și albastre smulse din cutii. Astăzi, rețeaua de camere video a Rusiei este suficient de sofisticată pentru a urmări indivizii bloc cu bloc, mascați sau nu. Petro Andriușcenko a evadat din Mariupol și acum coordonează o celulă care încă operează acolo. „Graffiti-urile pro-ucrainene te pot ucide”, a spus el. „Chiar și deghizate, mișcările tale pot fi urmărite înapoi pentru a afla unde locuiești.”

Rezistența simbolică manifestată odinioară de publicul larg a cedat acum locul muncii de informații, desfășurată de agenți serioși. Gestionați de persoane din Ucraina neocupată, acești agenți ajută la identificarea țintelor, verificarea coordonatelor și transmiterea lor către Armata ucraineană. Locația cazărmii lui Ahmad, deși a fost urmărită prin subterfugii online, a fost aproape sigur confirmată de un agent de la sol. Rezultatul este o mișcare care a devenit atât mai liniștită, cât și mai letală. Acum alimentează campania „atac de mijloc” - o ofensivă susținută cu drone împotriva țintelor din interiorul teritoriilor ocupate, inclusiv apărarea aeriană, centrele logistice, posturile de comandă și personalul. O verigă crucială în acest lanț de ucidere sunt informațiile de la ucrainenii loiali din spatele liniilor inamice.

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Printre partizanii cu care The Atlantic a discutat s-au numărat coordonatori care conduceau operațiuni din Ucraina liberă, agenți care lucrau în teritoriile ocupate și voluntari răspândiți în Ucraina și în străinătate. Mulți au membri ai familiei care încă trăiesc sub ocupație rusă și trebuie să-și supravegheze îndeaproape activitățile de rezistență. În teritoriile ocupate, majoritatea agenților lucrează singuri, unica lor conexiune fiind prin comunicare criptată cu cei care îi coordonează. O agentă, cu nume de cod Sestra, nu are nicio idee cât de departe se extinde rețeaua din jurul ei, cu excepția faptului că aceasta ucide ruși aproape în fiecare zi. „Ceea ce nu știi”, mi-a explicat ea, „nu poți trăda la interogatoriu”.

Armata rusă este o mașină de tocat carne. Comandanții trimit infanteria înainte în valuri pe care ofițerii ucraineni le numesc „radare umane”: grămezile de cadavre dezvăluie puncte forte ale Ucrainei. Oricât de rudimentare ar fi operațiunile de infanterie ale Rusiei, contramăsurile sale electronice sunt foarte sofisticate și remodelează continuu modul în care rezistența comunică și supraviețuiește.

Până în iunie 2022, operatorii de telefonie mobilă din Ucraina, Kyivstar și Vodafone, au continuat să opereze în zonele ocupate, deoarece rușii nu își puseseră încă în aplicare propria infrastructură. Apoi, rețelele ucrainene s-au oprit, iar rezistența a trebuit să improvizeze. Primele soluții au fost rudimentare: VPN-uri, noduri Wi-Fi. Metodele au fost rafinate de atunci, iar detaliile sunt atent păzite. Ceea ce este clar este că orice telefon achiziționat în teritoriile ocupate este inutil pentru munca de rezistență. Dispozitivele vândute acolo vin preîncărcate cu software de monitorizare dezvoltat de serviciile secrete rusești. Aplicația respectivă se numește Drug — Друг — care înseamnă „prieten” în rusă.

Drug monitorizează comunicațiile, fotografiile și datele de localizare, transmițând totul către serviciile secrete rusești. O femeie care evadase recent dintr-o zonă ocupată a povestit că mama ei, care încă locuia acolo, a încercat să șteargă Drug. Pictograma a dispărut, dar aplicația a continuat să ruleze în fundal. La punctele de control, soldații ruși examinează fiecare telefon. Faptul că nu au Drug instalat este un semnal de alarmă pentru ei; o aplicație criptată, cum ar fi Signal, garantează proprietarului unui telefon o excursie la subsol.

Telefoanele introduse ilegal din Ucraina liberă sunt cheia comunicațiilor rezistenței. O vreme, o rută fiabilă trecea prin Deutsche Post: colete trimise din Germania, direcționate prin Rusia, livrate la adrese inofensive din teritoriul ocupat - un sediu guvernamental, un magazin - și ambalate astfel încât orice manipulare să fie evidentă. Această rută este acum închisă. Altele rămân, deși detaliile sunt bine păstrate. În situații de urgență, un telefon poate fi livrat cu drona, ceea ce necesită coordonare în timp real și prezintă propriile riscuri. Aceste dispozitive „curate” nu au instalat spyware rusesc și nu au cartele SIM care s-ar conecta la rețeaua mobilă locală. Deoarece turnurile de telefonie mobilă pot detecta când un telefon nou intră în zona lor de acoperire, membrii rezistenței compun mesaje criptate pe un telefon curat, apoi le trimit prin internet, folosind hotspotul unui al doilea dispozitiv deja recunoscut de rețea.

Puțini agenți ai rezistenței au pregătire profesională. Majoritatea învață la locul de muncă. Partizanii distribuie manuale tipărite pentru a evita utilizarea canalelor digitale vulnerabile. În cadrul brigăzii partizane din Herson, unul dintre cele mai căutate este un manual din epoca sovietică care descrie tacticile CIA de „catfishing” în Africa în timpul Războiului Rece. Nu există o versiune online, dar un original uzat circulă în rândul rezistenței.

„CIA-ul vostru s-a priceput la asta”, a spus Dmitro pentru The Atlantic. „Voi, nenorociților, știați cum să folosiți sexul.”

Mai multe tipografii ucrainene au dezvoltat metode de ascundere a manualelor de instrucțiuni în interiorul cărților bestseller. Un gardian de la un punct de control rusesc, care răsfoiește o ediție broșată zdrențuită artificial, probabil nu va avea nicio idee că unele dintre pagini explică cum să-l omoare.

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În teritoriile ocupate, femeile formează coloana vertebrală a rezistenței. Multe ocupă funcții în administrația civilă a Rusiei - la clinici, școli și birouri guvernamentale - și raportează serviciilor secrete ucrainene. Ele exploatează presupunerile ocupanților: soldații ruși adesea nu își imaginează că femeile pot fi combatante. Puțini bănuiesc că o bunică care trece pe lângă cazărmile lor în fiecare dimineață, cu pungile de cumpărături în mână, este prima verigă dintr-un lanț ucigaș.

Unele femei fac voluntariat la organizații caritabile cu sediul în Rusia, furnizând ajutor unităților militare. Fiecare interacțiune este o oportunitate de colectare a informațiilor. La sfârșitul lunii mai, o organizație umanitară rusă legată de guvern a difuzat un avertisment despre acest lucru pe Telegram: Agenția a menționat că identificase persoane „care se oferă să acorde ajutor umanitar zonei Operațiunilor Militare Speciale” drept „o tactică folosită de forțele ostile pentru a aduna informații cu privire la desfășurarea trupelor rusești”.

Cele mai valoroase surse sunt chiar ocupanții. În Ucraina liberă, agenții construiesc relații online cu soldații de ocupație. Majoritatea agenților sunt femei - deși unii bărbați, cum ar fi Serhii, au un talent special pentru asta. Soldații ruși nativi tind să fie ținte dificile; sunt tranzacționali, a explicat comandantul lui Serhii. „Întotdeauna întreabă în primele cinci minute: «Ne culcăm sau nu?»” Cecenii, în schimb, sunt „mult mai predispuși să caute o relație reală” și sunt mai ușor de manipulat.

Încă de la înființarea sa la începutul anilor 1990, Academia Națională a Serviciului de Securitate al Ucrainei a instruit agenți pentru a cultiva resurse de informații. Există zvonuri despre un nou curs care le cere studenților să dezvolte conexiuni online cu soldați de ocupație reali. Un instructor de la academie, care a cerut anonimatul din motive de securitate, nu a confirmat existența cursului, dar a insistat că „fiecare agenție de informații face asta - chiar și a dumneavoastră” (n.r. CIA). Când a fost întrebat despre un aspect specific al zvonului, conform căruia cele mai mari note sunt acordate studenților care livrează coordonatele țintei până la sfârșitul cursului, a zâmbit. „Asta ar aduce într-adevăr note mari.”

Majoritatea instrucțiunilor pentru agenții rezistenței rămân însă neoficiale. Olena Bilețka conduce Garda Femeilor din Ucraina, o organizație de voluntari lansată după atacul inițial al Rusiei din 2014 pentru a instrui femeile să supraviețuiască atacurilor sau ocupației. Până în 2022, instruirea fusese oferită la peste 60.000 de participante, dintre care unele au rămas în teritoriul ocupat. Majoritatea cursurilor acoperă noțiuni de bază de autoapărare și supraviețuire, dar altele se aplică muncii de rezistență. Un curs se concentrează pe depășirea poligrafelor; altele acoperă supravegherea urbană și colectarea de informații.

În afara Ucrainei, diaspora ajută la verificarea coordonatelor țintelor obținute prin intermediul acestor rețele de rezistență. Refugiații din teritoriile ocupate, care au cunoștințe locale detaliate, oferă informații pentru campania de drone de tip „middle-war”. O femeie numită Roksana, care a cerut ca numele ei adevărat să nu fie dezvăluit pentru a-și proteja rețeaua din interiorul Ucrainei, a lucrat într-o clinică din apropierea orașului Herson, pe malul sudic ocupat al râului Dnipro. A scăpat cu viață după ce a refuzat să lucreze pentru Armata rusă. Acum, locuind în străinătate, ea ajută la verificarea țintelor pentru serviciile de informații militare ucrainene. „Îmi cunosc satul - fiecare stradă, fiecare fermă, fiecare depozit”, a spus ea.

Pentru Roksana și pentru alte femei agent, hotărârea de a distruge ocupația rusă a fost făurită în experiențe întunecate. „Aproape în fiecare zi, în primele săptămâni de după invazie, auzeam despre un alt cadavru pe stradă”, a spus Roksana. „Dacă era vorba de o femeie, era adesea abuzată.” Doctorița Tetiana Kostiantinivna conduce centrul pentru femei de la unul dintre cele mai mari spitale din Kiev. În 2022 și 2023, unitatea ei a tratat un flux constant de supraviețuitoare ale agresiunilor sexuale din teritoriile ocupate, cu vârste cuprinse între 4 și 75 de ani. „În ultimii patru ani”, a afirmat ea, „am devenit lider mondial în noile metode de chirurgie reconstructivă ginecologică.”

În timpul propriei evadări, Roksana a trecut prin 33 de puncte de control rusești, dintre care multe erau înconjurate de cadavre. Unele dintre aceste cadavre erau ale unor femei și prezentau ceea ce ea a înțeles a fi semne clare de violență sexuală. La un punct de control, un soldat rus a tras în spatele mașinii Roksanei în timp ce aceasta era parcată, lovind un pasager în picioare. Soldații au făcut-o de plăcere. Dar grupul Roksanei a reușit să treacă, iar astăzi, ea nu are nicio reținere în a ghida atacuri cu drone împotriva propriului sat, dacă acest lucru îi determină pe ruși să plece.

Femeile sunt cruciale pentru rezistența ucraineană. „Pot merge în locuri, pot face lucruri pe care bărbații nu le pot face”, a explicat Andriușcenko, care conduce agenți în Mariupol. „În plus, sunt nemiloase.” Mai mulți lideri ai rezistenței își numesc agentele vidma, un termen care apare adesea în folclorul ucrainean. Traducerea sa cea mai apropiată este „vrăjitoare”, dar are o conotație foarte diferită aici. Cuvântul derivă din vidate, care înseamnă „a ști”. Lesia Orobets, fost membru al Parlamentului ucrainean, a explicat: „Vidma erau înțelepte. Înțelegeau secretele mediului înconjurător. Aici, în Ucraina, vidma ale noastre erau respectate pentru cunoștințele lor, nu arse pentru ele.”

Aceste vrăjitoare-războinice au devenit cele mai temute resurse de informații ale Ucrainei, mișcându-se prin teritoriile ocupate ca niște umbre. Orobeț călătorește des în străinătate, unde este uneori întrebată: „Ce se întâmplă dacă Ucraina rămâne fără oameni?”

„Ai grijă ce-ți dorești”, spune ea. „Dacă femeile din Ucraina sunt la conducere, nu va mai rămâne niciun rus în viață.”

În primele luni ale ocupației, copiii au jucat un rol în rezistență. Treceau cu ușurință prin punctele de control, accesau instantaneu aplicații criptate și erau extraordinar de curajoși. Dar riscurile pe care și le-au asumat nu erau mai puțin grave decât cele cu care se confruntau adulții. O postare eronată pe rețelele sociale – sau pur și simplu un „like” pentru un conținut care susținea Ucraina – era suficient pentru a aduce un copil la interogatoriu. Aceste sesiuni puteau implica violențe de nedescris, în special pentru fete. The Atlantic a intervievato fată care avea doar 11 ani când satul ei de lângă Herson fusese ocupat. Implicată în activități de „rezistență”, a fost târâtă afară din casă. Când a început conversația, și-a cerut scuze pentru bâlbâielile ei. „Nu aveam această problemă”, a spus ea, „până când nu m-au dus rușii la subsol”.

Rezistența susține că acum impune o interdicție absolută participării copiilor. Dmitro, din brigada Herson, a explicat că „nu este vorba doar despre riscul pentru copii. Este vorba despre riscul pentru întreaga unitate”. Moartea unui copil în mâinile rușilor poate devasta moralul. Andriușcenko a descris cazul a doi adolescenți din Melitopol care fuseseră interogați de serviciul de securitate rusesc. Cadavrele lor nu au fost niciodată returnate, aproape sigur din cauza torturii severe pe care au suferit-o băieții. „Moartea lor ne-a lovit puternic”, a spus el. „Ceea ce le-au făcut”.

În practică, interdicția impusă copiilor să ajute rezistența are limitele sale. Într-un oraș ocupat, adolescenții au învățat să se deplaseze în rețeaua de camere rusești. O vreme, au pictat cu spray culorile ucrainene pe lateralele clădirilor abandonate. Acum, având în vedere riscurile de a purta vopsea albastră sau galbenă, scriu cu cretă sau zgârie litera ucraineană Ї, care nu există în alfabetul rus, oriunde pot scăpa nepedepsiți. Chiar și acest lucru îl descurajează iderii rezistenței. Sestra, agentul care operează în Mariupol, descrie cum „o singură bucată de graffiti poate însemna tortură, o pivniță sau deportarea în Rusia pentru copil și arestarea sau decăderea din drepturile părintești a familiei”.

„Nu merită”, a spus Andriușcenko. „Avem nevoie de informații, nu de artă. Când vor împlini 18 ani, le va veni rândul.”

Dacă luptătorii din rezistență sunt prima verigă din lanțul ucigaș, operatorii de drone sunt ultimii. Iegor Kravcenko, al cărui indicativ este „Ram”, comandă o companie din Regimentul 426 Sisteme Fără Pilot din Ucraina. În fiecare noapte, unitatea sa lansează drone de atac în teritoriile ocupate. „Un procent semnificativ din aceste misiuni”, a spus el, „se bazează pe informații furnizate de rezistență”.

Astăzi, campania cu drone de atac la mijlocul frontului este principalul motor al activității partizane. A devenit extraordinar de eficientă. Pentru o țintă prioritară - un sistem de apărare aeriană, un post de comandă, un depozit de muniții - pot trece între 15 minute și câteva ore între transmiterea coordonatelor și atac. Au fost momente în care un agent încă discuta online cu un soldat în timp ce o dronă i-a lovit poziția. „Scopul nostru”, a spus Orobeț, „este să ne asigurăm că soldații ruși nu ajung niciodată pe linia frontului”.

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Editor : Ș.R.