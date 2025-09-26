Live TV

Horațiu Potra nu a fugit în Dubai cu aceeași companie care i-ar fi dus mercenarii în Congo, susține operatorul aerian

Horațiu Potra
Horațiu Potra. Foto: Inquam Photos / George Călin
Despre zborurile către Congo

Compania aeriană Fly Lili, care i-ar fi transportat în Congo pe mercenarii lui Horaţiu Potra, a anunțat, vineri seară, că nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai. Explicațiile vin la două zile după ce șeful mercenarilor și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai. 

Potrivit reprezentanților companiei aeriene, Horaţiu Potra nu a plecat din România folosind aeronavele firmei, aşa cum se speculează în spaţiul public.

„Fly Lili nu a operat niciodată şi nu operează zboruri spre sau dinspre Dubai. Afirmaţiile potrivit cărora domnul Jurgen Faff ar fi pus la dispoziţie aeronavele companiei în scopul sprijinirii deplasării lui Horaţiu Potra sunt complet false şi lipsite de orice fundament sau probe. De asemenea, respingem cu fermitate ideea (...) că ar exista o relaţie de prietenie sau colaborare între domnul Jurgen Faff şi domnul Horaţiu Potra. O asemenea legătură nu a existat şi nu există, iar insinuările lansate în spaţiul public reprezintă pure speculaţi care nu ar putea fi vreodată probate, pentru simplul fapt că între persoanele menţionate nu există relaţii de nicio astfel de natură”, se arată, vineri seară, într-un comunicat de presă transmis de Fly Lili și citat de News.ro. 

Despre zborurile către Congo

Compania afirmă că ultimul zbor efectuat spre Congo a avut loc la data de 7 ianuarie 2025.

„Din surse deschise publicului, se poate observa de către orice persoană interesată faptul că zborurile din şi către Congo au fost operate de alte companii (in speţă de compania HiFly), astfel de curse sau rute neînsemnând că ar reprezenta o încălcare a legii. Pe parcursul timpului, şi alţi operatori aerieni români au derulat curse similare către această zonă, în deplin acord cu legislaţia în vigoare. Reiterăm că aeronavele Fly Lili îşi desfăşoară activitatea exclusiv în baza contractelor comerciale în vigoare şi operează doar curse civile de pasageri pe rute din şi către Europa şi Tel Aviv. Toate zborurile noastre sunt publice, transparente şi pot fi verificate în timp real pe platforma internaţională FlightRadar”, mai arată oficialii companiei aeriene.

De asemenea, Fly Lili respinge categoric orice acuzaţii privind încălcarea reglementărilor naţionale şi internaţionale, „cercetările curente sub care se află compania vizând exclusiv întârzieri la plata contribuţiilor salariaţilor, nicidecum asocieri cu persoane sau entităţi trimise în judecată pentru infracţiuni îndreptate împotriva orânduirii naţionale”.

Compania a reiterat informaţiile potrivit cărora se află deja în plin proces de eşalonare a debitelor fiscale, finalizând inclusiv rapoarte de evaluare a bunurilor puse la dispoziţia ANAF şi înaintând autorităţilor garanţii suficiente pentru acoperirea integrală a debitului invocat, punând la dispoziţia acestora întreaga situaţie financiar-contabilă a companiei, „într-un exerciţiu de transparenţă deplină şi în scopul traversării perioadei de redresare după un an 2024 marcat de pierderile generate de baza operaţională Braşov”.

„Compania nu a acţionat niciodată în sens ilegal. Situaţia financiară actuală reflectă exclusiv întârzieri la plată, nicidecum intenţii de evaziune sau sustragere de la onorarea obligaţiilor fiscale (...) Activitatea Fly Lili nu a fost marcată de niciun incident de securitate şi nu a depăşit cadrul legal. Toate zborurile operate au fost autorizate şi supravegheate în timp real. Autorităţile şi structurile române competente, precum şi organismele internaţionale abilitate, nu au raportat niciodată activităţi ilegale desfăşurate de companie. Totodată, Fly Lili nu a efectuat niciodată zboruri cargo sau de altă natură decât cele civile – de pasageri şi tip charter. Întreaga activitate s-a desfăşurat în conformitate cu legea, fără incidente administrative sau legale constatate de autorităţile române abilitate”, se mai arată în comunicatul de presă citat.

Horaţiu Potra și fiul său, Dorian Potra, au fost reținuți în Dubai, iar în momentul de faţă nu există un tratat de cooperare judiciară între România şi Emiratele Unite.

EXCLUSIV Noi detalii despre extrădarea lui Horațiu Potra. Ministrul Justiției explică ce urmează după reținerea în Dubai

