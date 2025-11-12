Live TV

Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a angajat fictiv pe Georgescu, se întinde și în mediul online

Data actualizării: Data publicării:
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Constantin Hanț și Laura Hanț (medalion), la o întâlnire a unei asociații de jurnaliști, 2015 / Sursă foto: stiridiaspora.ro
Din articol
Promovarea lui Ion Ceban pentru diaspora din Republica Moldova Platforma pentru diaspora din România și propaganda anti-pandemie și pro Călin Georgescu Articolul despre moldovenii trimiși de Maia Sandu să protesteze împotriva lui Georgescu Cine este Constantin Hanț și rețeaua de influență din care ar face parte

Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu. 

Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu, se află în spatele a două platforme dedicate, în aparență, românilor și moldovenilor din diaspora: jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu

Promovarea lui Ion Ceban pentru diaspora din Republica Moldova

Acest lucru reiese dintr-o anchetă semnată de Investigative Report, care arată că jurnalulmoldovenesc.eu funcționează, de fapt, ca o platformă de propagandă pentru Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului.

  • Ion Ceban a primit „din rațiuni de siguranță națională” interdicție de a intra în România în vara acestui an. 
  • „Există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influenţă să fie limitată pe teritoriul nostru”, spunea Oana Țoiu, ministra Afacerilor Externe, în luna iulie.

Jurnaliștii citați subliniau că, în mai puțin de un an, pe platforma jurnalulmoldovenesc.eu au fost publicate 109 de articole considerate drept „elogioase” la adresa lui Ceban, pe care îl promovează drept „un lider modern, echilibrat și european”.

  • Acest tip de narațiune, potrivit Investigative Report, este „folosită frecvent în campaniile finanțate de cercuri apropiate de Ilan Șor”, oligarhul moldovean fugar apropiat de Kremlin.

Platforma pentru diaspora din România și propaganda anti-pandemie și pro Călin Georgescu

Digi24.ro a analizat și conținutul platformei jurnalulromanesc.eu, despre care Investigative Report arată că este reprezentat de Constantin Hanț. 

Încă de la început, e important de menționat că acest site apare promovat pe site-ul Ministerului de Externe drept recomandare de sursă de informații pentru românii din Austria. 

  • Investigative Report arată, însă, că scopul real al rețelei nu este informarea diasporei, ci „influențarea ei”. Articole publicate de jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu coincid cu alte articole publicate pe cetățeanul.net.
  • Este site-ul folosit de jurnalistul Cătălin Antohe, vizat la rândul lui în dosarul de trafic de influență de la Vaslui, alături de Hanț și Ularu.
  • Antohe, prin intermediul unei firme, a primit 230.000 de lei din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru proiecte dedicate diasporei, mai arată Investigative Report. . 
  • La rândul lui, în anul 2015, și Constantin Hanț primea bani din partea Guvernului României pentru proiectul „Diaspora Română”.

Pe acest site - jurnalulromanesc.eu - au început să apară articole începând cu anul 2019, însă abia în anul 2022 s-a întețit activitatea de publicare. Articolele sunt adresate, în principal, comunității de români din Austria, fiind promovate inclusiv evenimentele organizate de Laura Hanț la Viena

Timp de mai multe luni, în 2022, cele mai multe articole publicate pe această platformă vizau, însă, pandemia de COVID-19 și, în special, vaccinul. Redăm câteva din titlurile prezente pe această platformă în anul 2022: 

  • „Adevărul despre pericolul așa ziselor vaccinuri anti-covid iese la lumină”
  • „Distruși de vaccinul anticovid”
  • „Petiție împotriva discriminării nevaccinaților din Austria”
  • „Regret că m-am vaccinat!”
  • „Dictatura medicală revine în UE!”
  • „Începe segregarea progresistă!”

Printre articolele legate de pandemie, în anul 2022, pe jurnalulromanesc.eu mai erau publicate articole care conțineau narative pro-ruse (tezele Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina), dar și declarații politice. 

  • Cele mai întâlnite declarații politice publicate în anul 2022 pe această platformă îi aparțineau europarlamentarului AUR, Gheorghe Piperea. Au existat, însă, și comunicate de presă ale unor alți reprezentanți AUR și SOS publicate pe acest site. 
  • Pe lângă acest tip de articole, analiza Digi24.ro a identificat că în 2023 au fost publicate pe această platformă mai multe articole care vizau posibila candidatură a lui Mircea Geoană și comunicate de presă legate de evenimente ale Asociației Proiectul România 2030 (care l-a susținut pe Mircea Geoană în campania din 2024).

Între noiembrie 2024 (imediat după primul tur al alegerilor de anul trecut) și ianuarie 2025, pe jurnalulromanesc.eu încep să apară și articole elogioase pentru Călin Georgescu.

  • Aceste articole au fost șterse între timp, însă au putut fi accesate cu ajutorul platformei waybackmachine. 
  • Digi24.ro a identificat din acea perioadă patru articole care conțin mai degrabă laude la adresa lui Călin Gerogescu: „Jurnalistul Radu Ciobotea transmite o scrisoare deschisă către „Călin Georgescu, Președintele ales al României!”; „EDITORIAL Nu e ciudat că tot sistemul urlă împotriva lui Călin Georgescu?”; „Un istoric austriac îl descria acum doi ani pe Călin Georgescu și vedea ce n-au surprins până acum sondajele de opinie”; „Linșajul mediatic împotriva lui Călin Georgescu”. 

Articolul despre moldovenii trimiși de Maia Sandu să protesteze împotriva lui Georgescu

Pe lângă aceste articole, pe jurnalulromanesc.eu a mai apărut o investigație care conține informații false, potrivit căreia Maia Sandu ar fi trimis cetățeni moldoveni în România să protesteze împotriva lui Călin Georgescu. 

Articolul a fost publicat pe 4 decembrie și construit în baza informațiilor ce ar fi fost obținute de Jurnalul Românesc din „surse apropiate serviciilor secrete”.

În acea perioadă existau proteste pașnice în București, organizate de studenți români împotriva fostului candidat Călin Georgescu.Detalii, aici

Redăm paragrafe din acest articol:

  • „Surse apropiate serviciilor secrete au dezvăluit, pentru Jurnalul Românesc, că acțiunea ar fi fost organizată chiar de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, o apropiată a actualei puteri de la București. Astfel, agitatorii trimiși la București ar fi fost plătiți de oameni din apropierea Maiei Sandu!”
  • „Aceași surse menționează și interesul unor zone obscure care doresc la mitingul de joi să provoace haos, pentru ca Guvernul să poată decreta stare de urgenţă şi repetarea alegerilor.„Vor să iasă victime, ca la Colectiv, pentru ca Guvernul să poată invoca starea de urgență, ca să repete alegerile”, ne-au dezvăluit sursele noastre”
  • „Ce nu știu românii este că protestul a fost regizat de cei care țin cu dinții de putere.La protest au reușit să se infitreze și agitatorii moldoveni plătiți de președinta Moldovei Maia Sandu”
  • „Potrivit surselor noastre, cei care au organizat deplsarea la București au fost surprinși (filmați, ca să fie clar) în timp ce plăteau câte 100 de euro așa-zișilor protestatari. Mai mult, agitatorii erau chiar drogați, mulți dintre ei fiind din comunitatea LGBT”

Cine este Constantin Hanț și rețeaua de influență din care ar face parte

Numele lui Constantin Dănuț Hanț apare dosarul de corupție al afaceristului din Vaslui Fănel Bogoș, în care este prezentat drept membru al unei grupări care ar trafica influență și care ar fi coordonată de un general SIE în retragere, Nicolae Iană.

Din interceptările din dosar reiese că Hanț l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o firmă din Viena, în așa fel încât fostul candidat la prezidențiale să aibă un pretext pentru a părăsi țara (în prezent, Georgescu se află sub control judiciar și are interdicție în acest sens). 

  • „Costi (n.r. Constantin Dănuț Hanț) l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro.
  • Călin Georgescu a spus public că nu îi cunoaște pe Hanț și pe Ularu și că „orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”. Detalii, aici

Constantin Dănuț Hanț, însă, face parte dintr-o familie cunoscută, pe de-o parte, de foști sau actuali oficiali români, dar și de românii simpli din Austria, țara în care Călin Georgescu a locuit ani de zile înainte să revină în țară pentru alegerile prezidențiale de anul trecut.

Digi24.ro a scris pe larg despre legăturile familiei Constantin și Laura Hanț cu foști sau actuali politicieni români și despre afacerile soților Hanț din România și Austria. Detalii, aici.

Editor : Matthew Garvey

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
fiica unui primar primeste o masina cadou,la majorat
1
Primar din Argeș, mașină de 150.000 de euro, cadou pentru fiică la majorat. Edilul a...
diana buzoianu la o sedinta
2
Diana Buzoianu: Este mai important să se închidă iazuri care otrăvesc românii cu metale...
mocanu
3
Dani Mocanu a fost prins de poliția italiană lângă Napoli, alături de fratele său
Pașaport rusesc
4
O nouă cortină de fier. Reacțiile rușilor la interdicția UE privind vizele multiple...
rafinăria lukoil din Burgas, Bulgaria
5
Situație critică în Bulgaria: autoritățile anunță că rezervele de benzină mai ajung...
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Digi Sport
"N-a fost convocat, pentru ca pe tatăl său nu-l cheamă Gică Hagi!" N-a mai rezistat: atac frontal la Mircea Lucescu
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Președintele Nicușor Dan
Nicușor Dan: Serviciile de informații vor fi implicate în lupta...
magistrati-document-ciocanel-1536x1025
Cu ce propunere merg magistrații la Cotroceni: pensii mai mari decât...
Sigla Directiei Nationale Anticoruptie, in Bucuresti, vineri 26 februarie 2016.
Percheziții DNA la Primăria Cluj-Napoca. Surse: sunt vizați doi...
Călin Georgescu.
A fost Călin Georgescu agent SIE? Nicușor Dan: „În momentul în care o...
Ultimele știri
Curtea Constituțională a amânat din nou decizia pe legea referitoare la plata pensiilor private
Nicușor Dan, despre scandalurile recente de corupție: Știam cu toții că sunt oameni gata să dea șpagă. Statul a reacționat corect
ICCJ a propus un „acord pentru Justiţie” înaintea întâlnirii de la Cotroceni
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CALIN GEORGESCU - TRIBUNALUL BUCURESTI - 11 SEP 2025
Avocaţii lui Călin Georgescu cer instanței retrimiterea la Parchet a dosarului de propagandă legionară
WhatsApp Image 2025-11-07 at 19.41.31
Cine este Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele DNA că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu
luptatori hamas pe strada
Agenții austrieci au descoperit la Viena o ascunzătoare de arme care ar avea legătură cu Hamas. Viza ținte evreiești și israeliene
calin georgescu face declaratii
Ce a spus Călin Georgescu despre rețeaua de influență care s-a lăudat că a încercat să îl scoată din țară
Members of Austria's parliament are pictured as they are sworn in at the beginning of a plenary session in Vienna
Mai mulţi istorici cer anularea unui eveniment de comemorare a unui nazist în Parlamentul Austriei
Partenerii noștri
Pe Roz
Ce aduce Jupiter retrograd pentru zodia ta? Niciun semn zodiacal nu scapă de valul emoțional
Cancan
De ce a murit, de fapt, Horia Moculescu? Boala gravă care i-a măcinat trupul
Fanatik.ro
De necrezut! Cum au retrogradat Mircea Lucescu și Emeric Ienei în același an din Liga 1: “Cu golul șefului de...
editiadedimineata.ro
Proiect al Ministerului Muncii: tinerii care se angajează pentru prima dată ar putea lua prime de la stat de...
Fanatik.ro
A murit Horia Moculescu. Compozitorul avea 88 de ani. Nidia, fata maestrului, în lacrimi
Adevărul
Indiciile care arată că Putin are „birouri-clonă” care îi permit să pretindă că se află la Moscova. Cum își...
Playtech
Cum să reduci factura la apă cu 50 de lei lunar dacă stai la bloc. 5 obiceiuri care te ajută să plătești mai...
Digi FM
Dan Negru, reacție după decesul lui Horia Moculescu: „De la el și de la Vadim Tudor am învățat multe despre...
Digi Sport
Emma Răducanu, așa cum n-ai mai văzut-o niciodată
Pro FM
"Drogurile mi-au distrus viața". Paris Jackson are de la 20 de ani o gaură în nas din cauza substanțelor...
Film Now
Cum îi tratează Dakota Fanning pe tinerii actori pe platourile de filmare: „Asta apreciam când eram mai...
Adevarul
Cortina de sârmă ghimpată a României anilor '80, între frontieriști și grăniceri. Tânăra care a născut în...
Newsweek
84 de pensionari au cerut azi dreptate judecătorilor CCR care au pensii speciale de 10.000€. Ce li s-a răspuns
Digi FM
Ce spunea Horia Moculescu despre moarte. Compozitorul suferea de BPOC și era conștient de riscurile bolii...
Digi World
Cum au reușit o tânără și soțul ei să călătorească în 20 de țări și să economisească sute de mii de lire...
Digi Animal World
Ce rase de câini nu ar trebui lăsate singure acasă. Acestea suferă cel mai mult de anxietate de separare
Film Now
Cum arată azi fata Bond din "Die Another Day". A jucat cu Tom Cruise și Ben Affleck, are 46 de ani și doi...
UTV
Lavinia Pîrva s-a înscris la facultate la 40 de ani. Soția lui Ștefan Bănică Jr. face o schimbare neașteptată...