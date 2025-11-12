Rețeaua de influență a lui Hanț, afaceristul care se lăuda că l-a angajat fictiv pe Georgescu, se întinde și în mediul online

Rețeaua lui Constantin Hanț (cel care se lăuda, potrivit stenogramelor DNA din dosarul lui Fănel Bogoș, că l-a angajat fictiv pe Călin Georgescu în Austria) se întinde și în mediul online, unde două platforme în spatele cărora se află afaceristul român din Viena sunt folosite pentru a influența românii și moldovenii din diaspora. Temele abordate diferă în funcție de specificul perioadei: de la știri care pun la îndoială existența pandemiei de COVID și vaccinurile, la narativele pro-ruse în ceea ce privește războiul din Ucraina sau la promovări politice în context electoral. Dacă platforma dedicată Republicii Moldova l-a promovat intens pe Ion Ceban (care a primit interdicție de a intra în România), platforma dedicată României a promovat politicieni afiliați mișcării suveraniste și pe Călin Georgescu.

Constantin Hanț, afaceristul pomenit în stenogramele Direcției Naționale Anticorupție (DNA) că s-a lăudat că încearcă să îl scoată din țară pe Călin Georgescu, se află în spatele a două platforme dedicate, în aparență, românilor și moldovenilor din diaspora: jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu.

Promovarea lui Ion Ceban pentru diaspora din Republica Moldova

Acest lucru reiese dintr-o anchetă semnată de Investigative Report, care arată că jurnalulmoldovenesc.eu funcționează, de fapt, ca o platformă de propagandă pentru Ion Ceban, primarul pro-rus al Chișinăului.

Ion Ceban a primit „din rațiuni de siguranță națională” interdicție de a intra în România în vara acestui an.

„Există de multă vreme documentate legături complicate ale dumnealui cu reprezentanţi ai Federaţiei Ruse. Pentru România este extrem de important ca acest tip de influenţă să fie limitată pe teritoriul nostru”, spunea Oana Țoiu , ministra Afacerilor Externe, în luna iulie.

Jurnaliștii citați subliniau că, în mai puțin de un an, pe platforma jurnalulmoldovenesc.eu au fost publicate 109 de articole considerate drept „elogioase” la adresa lui Ceban, pe care îl promovează drept „un lider modern, echilibrat și european”.

Acest tip de narațiune, potrivit Investigative Report, este „folosită frecvent în campaniile finanțate de cercuri apropiate de Ilan Șor”, oligarhul moldovean fugar apropiat de Kremlin.

Platforma pentru diaspora din România și propaganda anti-pandemie și pro Călin Georgescu

Digi24.ro a analizat și conținutul platformei jurnalulromanesc.eu, despre care Investigative Report arată că este reprezentat de Constantin Hanț.

Încă de la început, e important de menționat că acest site apare promovat pe site-ul Ministerului de Externe drept recomandare de sursă de informații pentru românii din Austria.

Investigative Report arată, însă, că scopul real al rețelei nu este informarea diasporei, ci „influențarea ei”. Articole publicate de jurnalulromanesc.eu și jurnalulmoldovenesc.eu coincid cu alte articole publicate pe cetățeanul.net.

Este site-ul folosit de jurnalistul Cătălin Antohe, vizat la rândul lui în dosarul de trafic de influență de la Vaslui, alături de Hanț și Ularu.

Antohe , prin intermediul unei firme, a primit 230.000 de lei din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni pentru proiecte dedicate diasporei, mai arată Investigative Report. .

La rândul lui, în anul 2015, și Constantin Hanț primea bani din partea Guvernului României pentru proiectul „Diaspora Română”.

Pe acest site - jurnalulromanesc.eu - au început să apară articole începând cu anul 2019, însă abia în anul 2022 s-a întețit activitatea de publicare. Articolele sunt adresate, în principal, comunității de români din Austria, fiind promovate inclusiv evenimentele organizate de Laura Hanț la Viena.

Timp de mai multe luni, în 2022, cele mai multe articole publicate pe această platformă vizau, însă, pandemia de COVID-19 și, în special, vaccinul. Redăm câteva din titlurile prezente pe această platformă în anul 2022:

„Adevărul despre pericolul așa ziselor vaccinuri anti-covid iese la lumină”

„Distruși de vaccinul anticovid”

„Petiție împotriva discriminării nevaccinaților din Austria”

„Regret că m-am vaccinat!”

„Dictatura medicală revine în UE!”

„Începe segregarea progresistă!”

Printre articolele legate de pandemie, în anul 2022, pe jurnalulromanesc.eu mai erau publicate articole care conțineau narative pro-ruse (tezele Kremlinului cu privire la războiul din Ucraina), dar și declarații politice.

Cele mai întâlnite declarații politice publicate în anul 2022 pe această platformă îi aparțineau europarlamentarului AUR, Gheorghe Piperea. Au existat, însă, și comunicate de presă ale unor alți reprezentanți AUR și SOS publicate pe acest site.

Pe lângă acest tip de articole, analiza Digi24.ro a identificat că în 2023 au fost publicate pe această platformă mai multe articole care vizau posibila candidatură a lui Mircea Geoană și comunicate de presă legate de evenimente ale Asociației Proiectul România 2030 (care l-a susținut pe Mircea Geoană în campania din 2024).

Între noiembrie 2024 (imediat după primul tur al alegerilor de anul trecut) și ianuarie 2025, pe jurnalulromanesc.eu încep să apară și articole elogioase pentru Călin Georgescu.

Aceste articole au fost șterse între timp , însă au putut fi accesate cu ajutorul platformei waybackmachine.

Digi24.ro a identificat din acea perioadă patru articole care conțin mai degrabă laude la adresa lui Călin Gerogescu: „Jurnalistul Radu Ciobotea transmite o scrisoare deschisă către „Călin Georgescu, Președintele ales al României!”; „EDITORIAL Nu e ciudat că tot sistemul urlă împotriva lui Călin Georgescu?”; „Un istoric austriac îl descria acum doi ani pe Călin Georgescu și vedea ce n-au surprins până acum sondajele de opinie”; „Linșajul mediatic împotriva lui Călin Georgescu”.

Articolul despre moldovenii trimiși de Maia Sandu să protesteze împotriva lui Georgescu

Pe lângă aceste articole, pe jurnalulromanesc.eu a mai apărut o investigație care conține informații false, potrivit căreia Maia Sandu ar fi trimis cetățeni moldoveni în România să protesteze împotriva lui Călin Georgescu.

Articolul a fost publicat pe 4 decembrie și construit în baza informațiilor ce ar fi fost obținute de Jurnalul Românesc din „surse apropiate serviciilor secrete”.

În acea perioadă existau proteste pașnice în București, organizate de studenți români împotriva fostului candidat Călin Georgescu.Detalii, aici.

Redăm paragrafe din acest articol:

„Surse apropiate serviciilor secrete au dezvăluit, pentru Jurnalul Românesc, că acțiunea ar fi fost organizată chiar de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, o apropiată a actualei puteri de la București. Astfel, agitatorii trimiși la București ar fi fost plătiți de oameni din apropierea Maiei Sandu!”

„Aceași surse menționează și interesul unor zone obscure care doresc la mitingul de joi să provoace haos, pentru ca Guvernul să poată decreta stare de urgenţă şi repetarea alegerilor.„Vor să iasă victime, ca la Colectiv, pentru ca Guvernul să poată invoca starea de urgență, ca să repete alegerile”, ne-au dezvăluit sursele noastre”

„Ce nu știu românii este că protestul a fost regizat de cei care țin cu dinții de putere.La protest au reușit să se infitreze și agitatorii moldoveni plătiți de președinta Moldovei Maia Sandu”

„Potrivit surselor noastre, cei care au organizat deplsarea la București au fost surprinși (filmați, ca să fie clar) în timp ce plăteau câte 100 de euro așa-zișilor protestatari. Mai mult, agitatorii erau chiar drogați, mulți dintre ei fiind din comunitatea LGBT”

Cine este Constantin Hanț și rețeaua de influență din care ar face parte

Numele lui Constantin Dănuț Hanț apare dosarul de corupție al afaceristului din Vaslui Fănel Bogoș, în care este prezentat drept membru al unei grupări care ar trafica influență și care ar fi coordonată de un general SIE în retragere, Nicolae Iană.

Din interceptările din dosar reiese că Hanț l-ar fi angajat fictiv pe Călin Georgescu la o firmă din Viena, în așa fel încât fostul candidat la prezidențiale să aibă un pretext pentru a părăsi țara (în prezent, Georgescu se află sub control judiciar și are interdicție în acest sens).

„Costi (n.r. Constantin Dănuț Hanț) l-a angajat pe Georgescu în Austria la firmă că ăștia nu-i dădeau voie să plece din țară și face notificare acuma că știi, n-au voie conform legii, să-ți interzică dreptul la muncă, știi? (...) Și i-a făcut hârtie Costi că e așteptat la servici în Austria”, este o interceptare în care Silviu Ularu descrie modul în care Dănuț Hanț Constantin ar fi încercat să îl scape pe Călin Georgescu de interdicția de a părăsi țara, potrivit surselor Digi24.ro.

Călin Georgescu a spus public că nu îi cunoaște pe Hanț și pe Ularu și că „orice afirmație care sugerează o astfel de implicare este nefondată”. Detalii, aici .

Constantin Dănuț Hanț, însă, face parte dintr-o familie cunoscută, pe de-o parte, de foști sau actuali oficiali români, dar și de românii simpli din Austria, țara în care Călin Georgescu a locuit ani de zile înainte să revină în țară pentru alegerile prezidențiale de anul trecut.

Digi24.ro a scris pe larg despre legăturile familiei Constantin și Laura Hanț cu foști sau actuali politicieni români și despre afacerile soților Hanț din România și Austria. Detalii, aici.

