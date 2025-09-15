Live TV

Novak Djokovic, primire triumfală în Grecia, după ce s-a mutat cu familia. Unde va locui campionul sârb

Novak Djokovic
Novak Djokovic. Foto: GettyImages

Novak Djokovic și familia sa au parte de o primire ca-n povești în Grecia, unde s-au mutat recent. Campionul a decis să părăsească Serbia, unde a fost criticat de canalele media favorabile guvernului că a susținut protestele antiguvernamentale ale studenților.

Nole Djokovic s-a stabilit împreună cu familia în Glyfada, un cartier exclusivist din sudul Atenei, potrivit Digi Sport.

El va solicita „viza de aur” - un permis de ședere permanentă în Grecia, destinat cetățenilor din afara UE, pentru care va plăti o sumă consistantă de bani.

Djokovic a fost primit ca un erou la Atena, unde a asistat, alături de fiul său, Ștefan, la meciul de Cupa Davis dintre Grecia și Brazilia.

Imagini postate pe rețelele sociale îl arată în tribune și la ieșirea din arenă, unde este aclamat și aplaudat de mii de oameni.

Novak și Jelena Djokovic și-au înscris cei doi copii la o școală privată din zonă.

Campionul cu 24 de titluri de Grand Slam a fost recent criticat de mass-media aliniate politicii statului după ce a susținut public protestele studenților.

Aceste demonstrații au început în decembrie anul trecut, în urma prăbușirii acoperișului intrării gării din Novi Sad, pe care studenții au atribuit-o corupției guvernamentale.

Președintele sârb a încercat să calmeze tensiunile, insistând că nu va vorbi niciodată de rău despre Djokovici, dar tonul modificat în acoperirea mediatică internă marchează o schimbare bruscă pentru un jucător care odată era idolatrizat în țara sa, a scris Greek Reporter.

