Live TV

Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata independentă Ana Ciceală

Data publicării:
BUCURESTI - ALEGERI - PRIMARUL CAPITALEI - PARTIDUL SENS - 24 IUL 2025
Ana Ciceală, fost consilier general, şi-a lansat candidatura la Primăria Capitalei Foto: IQUAM Photos Codrin Unici

Ana Ciceală, candidata SENS pentru alegerile locale din Capitală din 7 decembrie, a încasat pe parcursul anului trecut 16.000 de lei din indemnizația de consilier general al Municipiului București și 16.000 de lei din chiria unui apartament, potrivit declarației de avere. 

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală. 

Ana Ciceală a declarat că deține un apartament de 49,64 de metri pătrați în București.

La capitolul datorii, Ana Ciceală arată că a împrumutat și restituit 242.000 de lei, obținuți pentru alegerile locale de anul trecut. În plus, Ciceală a obținut o donație de 2.500 de lei. 

În același timp, candidata SENS a primit înapoi de la AEP 246.476 de lei, reprezentând cheltuielile electorale făcute pe parcursul anului trecut.

La capitolul venituri, Ana Ciceală a arată că a încasat pe parcursul anului 2024 aproximativ 17.000 de lei din indemnizația de consilier general și 16.000 de lei din chiria unui apartament.

Declarația de avere a candidatei SENS poate fi consultată aici

CITEȘTE ȘI: Cine este Ana Ciceală, candidata SENS pentru Primăria Capitalei

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Amenzi pentru șoferii care nu declară un accident rutier. Foto Getty Images
1
Camera Deputaților a adoptat ordonanța care permite recunoașterea temporară a permiselor...
artan
2
A murit Adrian Pleșca, zis și Artan, membru fondator al trupelor Timpuri Noi și Partizan
isw
3
Rusia va ajunge la granița României, diplomatic sau prin arme, amenință Vladimir Putin...
Ministrul belgian de externe, Maxime Prévot
4
Belgia își menține poziția și îndeamnă Europa să renunțe la împrumutul pentru Ucraina din...
Președintele rus Vladimir Putin.
5
Ce înseamnă amenințarea pe față a lui Putin la adresa Europei. Cristian Diaconescu: „E...
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Digi Sport
L-a "desființat" pe Pep Guardiola: "E un șarpe! Știți ce îmi zicea soția despre el?"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
INSTANT_CANDIDATURA_ANCA_ALEXANDRESCU_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu
primaria capitalei
Nou sondaj pentru București. Cine este în topul preferințelor de vot cu doar câteva zile înaintea alegerilor
Screenshot 2025-12-03 at 13.34.18
Scandal între USR și PNL. Drulă a filmat un clip electoral la Cotroceni împotriva lui Ciucu. Cum explică Nicușor Dan situația
Ciprian Ciucu.
Ce ar spune Ciprian Ciucu, dacă l-ar suna pe Cătălin Drulă: „Nu sunt atât de orgolios”
drula
Drulă, după ce Grindeanu l-a numit „întruchiparea haosului”: „Mafiile PNL-PSD au fost adevăratul dușman al Bucureștiului”
Recomandările redacţiei
militari români
Cât ar rezista România singură în cazul unui atac rusesc. General...
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, la barajul Paltinu.
Diana Buzoianu face o vizită surpriză la barajul Paltinu din Prahova...
SEP_CCR_ILUSTRATIE_15_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
ICCJ anunță că va sesiza Curtea Constituțională cu privire la...
fvgfgvFvgAF
Un pod a fost rupt de ape în Călăraşi, după golirea barajului...
Ultimele știri
Garda de Mediu a dat amenzi uriașe în București şi Ilfov pentru poluarea aerului. A fost sancționată și Primăria Capitalei
REZULTATE LOTO - Joi, 4 decembrie 2025. Numerele extrase și premiile puse în joc de Loteria Română
Israelul lovește în rețeaua de tuneluri Hamas. Armata anunță că a ucis 40 de militanți
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kate și William, ca desprinși dintr-un basm de iarnă. Prințesa radiază în noul portret oficial al cuplului...
Cancan
Primele IMAGINI de la priveghiul lui Adrian Pleșca. Văduva și copiii lui Artan, devastați de durere!
Fanatik.ro
Cine este Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București 2025. Scandaluri, reușite și cariera care i-a...
editiadedimineata.ro
Detoxul digital de 7 zile: ce se întâmplă cu mintea ta când iei pauză de la social media
Fanatik.ro
ANAF a suspendat fiscal salonul Monicăi Hunyadi, ”coafeza” de la ESZ Prahova. Ce se ascunde în spatele...
Adevărul
Avionul lui Zelenski, vizat de drone în apropiere de Dublin. Autoritățile irlandeze investighează o breșă...
Playtech
Pensia de urmaș și munca după 65 de ani: câți bani poți încasa fără să pierzi drepturile
Digi FM
Fiica secretă a lui Vladimir Putin, confruntată pe străzile din Paris de un jurnalist ucrainean: „Îmi pare...
Digi Sport
”Și-a trădat patria”. A declanșat revolta în Ucraina, după ce s-a dus la ruși: ”Incompetența antrenorilor”
Pro FM
Alina Eremia, de nerecunoscut cu părul scurt. Fanii nu au fost încântați de look-ul artistei: „Nu ți se...
Film Now
Gwyneth Paltrow admite că se simte „singură” în timpul sărbătorilor din cauza soțului ei, Brad Falchuk: „E un...
Adevarul
Sunt românii pregătiți pentru noile autostrăzi? Reacții după deschiderea București - Focșani: „Goneau toți cu...
Newsweek
Dosarele de pensie blochează CCR. Mii de cazuri întârziate cu 3 ani. Cum pierd bani pensionarii? DOCUMENT
Digi FM
Ordinea pe buletinul de vot pentru Primăria Capitalei la alegerile din 7 decembrie 2025. 17 candidați, un...
Digi World
Ce este guturaiul, cea mai frecventă boală de sezon la copii. Care sunt semnalele de alarmă la care părinții...
Digi Animal World
Animal rar, surprins de camerele de supraveghere ale unei case din Pennsylvania. Toți s-au uimit de...
Film Now
Emma Heming, despre decizia dureroasă de a-l muta pe Bruce Willis într-o altă casă: „Dacă nu ești acolo 24/7...
UTV
De ce este Theo Rose atât de slabă. Artista explică motivul din spatele siluetei și spune cu ce se confruntă