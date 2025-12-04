Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata independentă Ana Ciceală

Ana Ciceală, candidata SENS pentru alegerile locale din Capitală din 7 decembrie, a încasat pe parcursul anului trecut 16.000 de lei din indemnizația de consilier general al Municipiului București și 16.000 de lei din chiria unui apartament, potrivit declarației de avere.

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală.

Ana Ciceală a declarat că deține un apartament de 49,64 de metri pătrați în București.

La capitolul datorii, Ana Ciceală arată că a împrumutat și restituit 242.000 de lei, obținuți pentru alegerile locale de anul trecut. În plus, Ciceală a obținut o donație de 2.500 de lei.

În același timp, candidata SENS a primit înapoi de la AEP 246.476 de lei, reprezentând cheltuielile electorale făcute pe parcursul anului trecut.

La capitolul venituri, Ana Ciceală a arată că a încasat pe parcursul anului 2024 aproximativ 17.000 de lei din indemnizația de consilier general și 16.000 de lei din chiria unui apartament.

Declarația de avere a candidatei SENS poate fi consultată aici.

