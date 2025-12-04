Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu

Anca Alexandrescu, moderatoare TV și candidată independentă, susținută de Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) la alegerile pentru Primăria Capitalei din 7 decembrie, arată în declarația de avere că deține șase terenuri și două apartamente în București. Cu un venit de peste 380.000 de lei obținut în 2024, potrivit declarației de avere, Anca Alexandrescu nu a completat nimic la capitolul „cont sau depozit bancar”.

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală.

Candidata susținută de AUR, Anca Alexandrescu, a trecut în declarația de avere că deține șase terenuri în Buzău, Constanța și București. Cinci dintre ele sunt deținute alături de Paul Sebastian Vereș.

Pe lângă cele șase terenuri, Anca Alexandrescu a declarat că deține două apartamente în București.

La capitolul venituri, Anca Alexandrescu a arătat că pe parcursul anului 2024 a obținut 51.280 de lei de la firma de marketing SC Graffiti Red SRL și 333.008 de lei de la SC Realitatea Media SA.

Însă candidata susținută de AUR nu a trecut în declarația de avere niciun cont sau depozit bancar la capitolul „conturi și depozite bancare, fonduri de investiții, forme echivalente de economisire și investire, inclusiv cardurile de credit, dacă valoarea însumată a tuturor acestora depășește 5.000 de euro”.

În același timp, potrivit declarației de interese, Anca Alexandrescu este asociat unic al companiei MRA Strategy Media and Consulting SRL.

Declarația de avere completată de Anca Alexandrescu poate fi consultată aici. Declarația de interese poate fi citită aici.

