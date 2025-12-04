Live TV

Alegeri București 2025. Ce avere a declarat candidatul USR, Cătălin Drulă

Data actualizării: Data publicării:
drula lansare candidatura
Foto: USR

Candidatul USR înscris în cursa pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, are investiții în mai multe companii autohtone și străine care trec de 2 milioane de dolari, potrivit declarației de avere pe care fostul ministru a depus-o. 

ANI a publicat declarațiile de avere ale candidaților pentru Primăria Capitalei. Digi24.ro va analiza declarațiile de avere ale principalilor cinci candidați: Anca Alexandrescu, Cătălin Drulă, Daniel Băluță, Ciprian Ciucu și Ana Ciceală

Candidatul USR, Cătălin Drulă, deține, potrivit declarației de avere, un teren intravilan în Ilfov, cu o suprafață de 1.490 de metri pătrați.

În același timp, fostul ministru al Transporturilor mai deține un autoturism BMW fabricat în 2012.

Cătălin Drulă are aproximativ 800.000 de euro în bănci, împărțiți în mai multe conturi sau fonduri de investiții. În același timp, fostul ministru a investit în 13 companii străine și autohtone, cum ar fi Hidroelectrica, dar și în titluri de stat.

Potrivit declarației de avere, valoarea acțiunilor deținute de Drulă trece de 2,2 milioane de dolari.

La capitolul venituri, acesta a arătat că în anul 2024 a obținut 141.432 de lei din indemnizația de deputat, 7.370 de lei din dividende, 48.243 de lei din dobânzi și 6.844 de lei din transferul unor titluri de valoare.

Declarația de avere a lui Cătălin Drulă poate fi consultată aici

CITEȘTE ȘI: Cine este Cătălin Drulă, fostul președinte USR care susține că merge „pe drumul deschis de Nicușor Dan”

